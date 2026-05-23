Yonex Sunrise State U-19 Badminton Selection Tournament 2026: Nishika Gokhe To Face Yashwi Patel In Girls U-19 Final

Nishika Gokhe in action during her girls’ singles match at the Yonex Sunrise State U-19 Badminton Selection Tournament (Left) and Yashwi Patel in action during girls’ singles match at the Yonex Sunrise State U-19 Badminton Selection Tournament (Right) | File Photo

Mumbai, May 23: It was the end of the road for the top two seeds among the Girls U-19, who crashed out at different stages of the Yonex Sunrise State U-19 Badminton Selection Tournament, organised by GMBA, promoted by Badminton Gurukul and hosted by Willingdon SC. While top seed Yutika Chavan of Pune went down in a tough quarter-final encounter against seventh seed Nishika Gokhe of Nagpur that could have gone either way, second seed Ridheema Sarpate of Nagpur lost to unseeded Yashwi Patel of Pune in straight games in the semi-finals. Top seeds bow out in girls' category Nishika was the better player on the day, with enough energy and grit to rally from the loss of the first game and defeat Yutika 18-21, 21-19, 21-17. Nishika then got on to the court again after a couple of hours' rest to defeat Mumbai Suburb's Ketaki Thite 22-20, 21-14 in the semi-finals. She will take on Yashwi for the title, who outplayed second seed Ridheema 21-18, 21-18 in the other semi-final. There were no such hiccups in the Boys U-19 category as the top two seeds played true to their ranking to set up a title clash. Top seed Arjun Aluguvelli of Mumbai Suburbs ended the fine run of Pune's Aayush Adey, winning a close encounter 24-22, 25-23, while second seed Rutva Sajwan of Nagpur had to dig deep to quell the challenge from Raigad's Tanay Mehendale 21-17, 9-21, 21-15. Results BS U-19 Quarter-finals Arjun Aluguvelli, Mumbai Suburb (1) bt Avadhut Kadam, Pune (5) – 22-20, 17-21, 21-14; Rutva Sajwan, Nagpur (2) bt Eashwara Uppu, Raigad – 21-14, 21-8; Tanay Mehendale, Raigad (3) bt Ojas Joshi, Pune (6) – 21-19, 21-13; Aayush Adey, Pune (13) bt Harshit Mahimkar, Greater Mumbai – 21-17, 23-21. Semi-finals Arjun Aluguvelli, Mumbai Suburb (1) bt Aayush Adey, Pune (13) – 24-22, 25-23; Rutva Sajwan, Nagpur (2) bt Tanay Mehendale, Raigad (3) – 21-17, 9-21, 21-15. GS U-19 Quarter-finals Nishika Gokhe, Nagpur (7) bt Yutika Chavan, Pune (1) – 18-21, 21-19, 21-17; Ridheema Sarpate, Nagpur (2) bt Dhun Sanghvi, Buldhana – 21-12, 21-13; Ketaki Thite, Mumbai Suburb bt Sharayu Ranjane, Pune – 21-13, 21-11; Yashwi Patel, Pune bt Khyati Katre, Pune – 19-21, 21-14, 21-12. Semi-finals Nishika Gokhe, Nagpur (7) bt Ketaki Thite, Mumbai Suburb – 22-20, 21-14; Yashwi Patel, Pune bt Ridheema Sarpate, Nagpur – 21-18, 21-18. BD U-19 Quarter-finals Arjun Birajdar/Aryan Birajdar, Thane (1) bt Aditya Poojary/Prasanna Manna, Sangli – 21-10, 21-16; Sarthak Nalawade, Chhatrapati Sambhajinagar/Shreyas Maslekar, Pune bt Avadhut Kadam/Ojas Joshi, Pune (2) – 21-17, 22-20; Abheek Sharma/Swarit Satpute, Pune (4) bt Sairaj Nayse, Nagpur/Satya Chauhan, Mumbai Suburb – 14-21, 21-12, 21-11; Aayush Adey, Pune/Tanay Mehendale, Raigad bt Adarsh Panjwani, Akola/Karan Sawale, Buldhana – 21-12, 21-12. Semi-finals Arjun Birajdar/Aryan Birajdar, Thane (1) bt Abheek Sharma/Swarit Satpute, Pune (4) – 21-12, 21-13; Aayush Adey, Pune/Tanay Mehendale, Raigad bt Sarthak Nalawade, Chhatrapati Sambhajinagar/Shreyas Maslekar, Pune – 15-21, 21-13, 21-15. GD U-19 Quarter-finals Sara Salunke, Chhatrapati Sambhajinagar/Thea Sheth, Greater Mumbai bt Hita Agrawal/Sia Waydande, Nashik (1) – 21-14, 18-21, 21-14; Pranjal Shinde, Raigad/Yashwi Patel, Pune (3) bt Navya Ranka/Shreya Chaudhari, Pune – 21-11, 21-19; Sharayu Ranjane/Soyara Shelar, Pune bt Dakshayni Patil, Kolhapur/Ketaki Thite, Mumbai Suburb – 21-9, 21-11; Rutika Kamble, Kolhapur/Sharvari Survase, Pune bt Prisha Shah, Palghar/Saisha Naik, Mumbai Suburb – 21-19, 21-14. Semi-finals Pranjal Shinde, Raigad/Yashwi Patel, Pune (3) bt Sara Salunke, Chhatrapati Sambhajinagar/Thea Sheth, Greater Mumbai – 21-10, 21-17; Sharayu Ranjane/Soyara Shelar, Pune bt Rutika Kamble, Kolhapur/Sharvari Survase, Pune – 21-8, 21-12. XD U-19 Quarter-finals Sayaji Shelar/Soyara Shelar, Pune bt Prasanna Manna, Sangli/Anannya Shinde, Washim – 21-17, 23-21; Apurv Davadate, Thane/Safa Shaikh, Pune bt Ayan Kulkarni, Mumbai Suburb/Mrunal Potdar, Thane (4) – 21-10, 21-10; Ojas Joshi, Pune/Tanvi Gharpure, Thane bt Swarit Satpute, Pune/Rutika Kamble, Kolhapur – 21-13, 21-8; Sanidhya Ekade, Thane/Yutika Chavan, Pune (2) bt Sarthak Nalawade, Chhatrapati Sambhajinagar/Ditisha Somkuwar, Nagpur – 21-14, 20-22, 21-18. Semi-finals Sanidhya Ekade, Thane/Yutika Chavan, Pune (2) bt Ojas Joshi, Pune/Tanvi Gharpure, Thane – 12-21, 21-17, 21-17; Sayaji Shelar/Soyara Shelar, Pune bt Apurv Davadate, Thane/Safa Shaikh, Pune – 21-12, 21-6.