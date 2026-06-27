Unseeded Gandhar Patwardhan Stuns Fifth Seed Vivaan Waingankar In Maharashtra Badminton Tourney | Manoej Paateel

Mumbai, June 27: Unseeded Gandhar Patwardhan scored a shock win against fifth seed Vivaan Waingankar pulling off a 15-11, 15-12 victory in a Boys’ U-13 singles round 32 match of the 1st ACE Realty-Yonex Sunrise Maharashtra State Sub-junior (U-11 & U-13) Selection Badminton Tournament 2026, organised by Maharashtra Badminton Association and Rudrani Badminton Academy and played at the Priyadarshini Indira Gandhi Sports Complex, Mulund, West on Saturday.

The tournament is jointly conducted by the Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM) and Brihanmumbai Krida Ani Lalit Kala Pratisthan (BKLP).

In another match, fourth seed Shreeansh Naidu got the better of Kartik Naidu registering a 15-11, 15-8 victory to advance to the prequarter-finals.

In a Mixed U-13 Doubles action, top seeds Aadiraj Shetty and Hazel Joshi overcame a spirited challenge from VaradChitale and Purva Hande posting a 15-7, 15-12 win to progress to the quarter-finals.

Later, the second seeds Himansh Hargunani and Anisha Pinge brushed aside a strong challenge from Sankalp Nande and Drishna Salunke before carving out a satisfying 18-16, 15-11 victory in another round 16 match.

Results - Boys' U-13 singles (round 32): Mcdonald Colaco bt Avnish Nevarekar 15-8, 15-7; Vedant More bt Aarav Gawde 15-7, 15-8; Ojas Landge bt Akshit Vaidya 15-6, 15-8; Gandhar Patwardhan bt Vivaan Waingankar 15-11, 15-12; Shreeansh Naidu bt Kartik Naidu 15-11, 15-8.

Mixed U-13 Doubles (round 16): Aadiraj Shetty/Hazel Joshi bt VaradChitale/Purva Hande 15-7, 15-12;

Ishan Roy/Shriya Kulkarni bt Viraj Dhole/Ira Rokade 15-6, 15-11; Yadnesy Warghade/Arya Shinde bt Mihir Khare/Poorvi Saxena 15-13, 15-9; Parasmay Rane/Rutva Pande bt Viraj Arjugade/Gauri Gondkar 15-9, 15-7; Arnav Sarode/Anaysha Baisware bt Akshat Shrivastav/Swara Pande 15-8, 15-11; Alfy Mekkadath/Myra Goradia bt Piyush Suthar/Shanaya Tavate 15-10, 15-6; Himansh Hargunani/Anisha Pinge bt Sankalp Nande/Drishna Salunke 18-16, 15-11.