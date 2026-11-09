Suryakumar Yadav To Lead Mumbai In SMAT 2026; Shardul Thakur, Shivam Dube, Sarfaraz Khan Named In Squad

Mumbai, November 9: Mumbai Cricket Association (MCA) on Monday announced its 16-member squad for the upcoming Syed Mushtaq Ali Trophy (SMAT) 2026. India's T20I World Cup winning captain Suryakumar Yadav will lead the Mumbai team in the tournament which begins on November 14 in Kolkata.
The squad includes several experienced players, such as Shivam Dube, Sarfaraz Khan, Shardul Thakur and Tushar Deshpande. Angkrish Raghuvanshi and Hardik Tamore have been selected as wicket-keepers.
The Mumbai Senior Selection Committee headed by Rajesh Pawar selected the squad on Monday. The team will look to put up a strong performance in the domestic T20 tournament.
Mumbai Squad For Syed Mushtaq Ali Trophy 2026
Suryakumar Yadav (Captain)
Angkrish Raghuvanshi (WK)
Divyansh Saxena
Suved Parkar
Musheer Khan
Sarfaraz Khan
Sairaj Patil
Shivam Dube
Atharva Ankolekar
Shams Mulani
Maxwell Swaminathan
Tushar Deshpande
Shardul Thakur
Mohit Avasthi
Sylvester Dsouza
Hardik Tamore (WK)