 Suryakumar Yadav To Lead Mumbai In SMAT 2026; Shardul Thakur, Shivam Dube, Sarfaraz Khan Named In Squad
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Suryakumar Yadav To Lead Mumbai In SMAT 2026; Shardul Thakur, Shivam Dube, Sarfaraz Khan Named In Squad

The Mumbai Senior Selection Committee headed by Rajesh Pawar selected the squad on Monday. The team will look to put up a strong performance in the domestic T20 tournament.

Azhar KhanUpdated: Monday, November 09, 2026, 06:42 PM IST
Suryakumar Yadav To Lead Mumbai In SMAT 2026; Shardul Thakur, Shivam Dube, Sarfaraz Khan Named In Squad
Suryakumar Yadav To Lead Mumbai In SMAT 2026; Shardul Thakur, Shivam Dube, Sarfaraz Khan Named In Squad | surya_14kumar/X

Mumbai, November 9: Mumbai Cricket Association (MCA) on Monday announced its 16-member squad for the upcoming Syed Mushtaq Ali Trophy (SMAT) 2026. India's T20I World Cup winning captain Suryakumar Yadav will lead the Mumbai team in the tournament which begins on November 14 in Kolkata.

The squad includes several experienced players, such as Shivam Dube, Sarfaraz Khan, Shardul Thakur and Tushar Deshpande. Angkrish Raghuvanshi and Hardik Tamore have been selected as wicket-keepers.

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The Mumbai Senior Selection Committee headed by Rajesh Pawar selected the squad on Monday. The team will look to put up a strong performance in the domestic T20 tournament.

Mumbai Squad For Syed Mushtaq Ali Trophy 2026

Suryakumar Yadav (Captain)

Angkrish Raghuvanshi (WK)

Divyansh Saxena

Suved Parkar

Musheer Khan

Sarfaraz Khan

Sairaj Patil

Shivam Dube

Atharva Ankolekar

Shams Mulani

Maxwell Swaminathan

Tushar Deshpande

Shardul Thakur

Mohit Avasthi

Sylvester Dsouza

Hardik Tamore (WK)

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