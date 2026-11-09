Suryakumar Yadav To Lead Mumbai In SMAT 2026; Shardul Thakur, Shivam Dube, Sarfaraz Khan Named In Squad

Suryakumar Yadav To Lead Mumbai In SMAT 2026; Shardul Thakur, Shivam Dube, Sarfaraz Khan Named In Squad | surya_14kumar/X

Mumbai, November 9: Mumbai Cricket Association (MCA) on Monday announced its 16-member squad for the upcoming Syed Mushtaq Ali Trophy (SMAT) 2026. India's T20I World Cup winning captain Suryakumar Yadav will lead the Mumbai team in the tournament which begins on November 14 in Kolkata. The squad includes several experienced players, such as Shivam Dube, Sarfaraz Khan, Shardul Thakur and Tushar Deshpande. Angkrish Raghuvanshi and Hardik Tamore have been selected as wicket-keepers. Read Also PM Modi Shares Special Video of Suryakumar Yadav's Family Visit, Little Girl's Bhajans Steal the... The Mumbai Senior Selection Committee headed by Rajesh Pawar selected the squad on Monday. The team will look to put up a strong performance in the domestic T20 tournament. Mumbai Squad For Syed Mushtaq Ali Trophy 2026 Suryakumar Yadav (Captain) Angkrish Raghuvanshi (WK) Divyansh Saxena Suved Parkar Musheer Khan Sarfaraz Khan Sairaj Patil Shivam Dube Atharva Ankolekar Shams Mulani Maxwell Swaminathan Tushar Deshpande Shardul Thakur Mohit Avasthi Sylvester Dsouza Hardik Tamore (WK)