SRH vs RR: Rajasthan Royals Captain Riyan Parag Wins Toss, Opts To Bowl First In Season's Likely Most Explosive Clash

Hyderabad, April 13: Rajasthan Royals captain Riyan Parag on Monday won the toss and elected to bowl first in IPL 2026 season's one of the most explosive clash against Sunrisers Hyderabad in Hyderabad. Both teams are in their prime form and are known for explosive starts. The contest can be termed as the "Battle of Openers."

Rajasthan Royals openers Vaibhav Sooryavanshi and Yashaswi Jaiswal, Sunrisers Hyderabad openers Abhishek Sharma and Travis Head - all lefties are known for their explosive starts. Fans can definitely expect fireworks in the Powerplay in both innings.

Playing XIs

Sunrisers Hyderabad: Abhishek Sharma, Travis Head, Ishan Kishan(w/c), Heinrich Klaasen, Salil Arora, Aniket Verma, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Shivang Kumar, Praful Hinge, Eshan Malinga

Rajasthan Royals: Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel(w), Riyan Parag(c), Lhuan-dre Pretorius, Donovan Ferreira, Ravindra Jadeja, Jofra Archer, Nandre Burger, Sandeep Sharma, Ravi Bishnoi, Tushar Deshpande

Rajasthan Royals Squad: Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel (wk), Riyan Parag (c), Shimron Hetmyer, Donovan Ferreira, Ravindra Jadeja, Dasun Shanaka, Jofra Archer, Nandre Burger, Sandeep Sharma, Ravi Bishnoi, Tushar Deshpande, Adam Milne, Kuldeep Sen, Shubham Dubey, Vaibhav Sooryavanshi, Sushant Mishra, Yudhvir Singh Charak, Kwena Maphaka, Vignesh Puthur, Brijesh Sharma, Ravi Singh, Aman Rao Perala, Lhuan-dre Pretorius.

Sunrisers Hyderabad Squad: Abhishek Sharma, Travis Head, Ishan Kishan (wk/c), Heinrich Klaasen, Aniket Verma, Salil Arora, Smaran Ravichandran, Nitish Kumar Reddy, Liam Livingstone, Kamindu Mendis, Harsh Dubey, Shivang Kumar, Harshal Patel, Jaydev Unadkat, Shivam Mavi, Brydon Carse, Eshan Malinga, David Payne, Zeeshan Ansari, Praful Hinge, Sakib Hussain, Krains Fuletra, Onkar Tarmale, Amit Kumar.