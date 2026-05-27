RR Vs SRH IPL 2026 Eliminator Toss Update: Pat Cummins Wins, Elects To Bowl In High-Intensity Knock Out Clash

Mullanpur, May 27: Sunrisers Hyderabad will take on Rajasthan Royals in the Indian Premier League (IPL) 2026 Eliminator at the PCA New Cricket Stadium in Mullanpur on Wednesday. Sunrisers Hyderabad captain Pat Cummins won the toss and elected to bowl first in the high-intensity knock out clash. The winner of the RR Vs SRH match will face the Gujarat Titans in the Qualifier 2 on Friday (May 29).
RCB have already qualified for the IPL 2026 finals after beating GT in the Qualifier 1 at Dharamshala on Tuesday. They will be observing today's match and the Qualifier 2 closely as they will get their opposite team after the two matches.
RR, SRH Playing XI
Sunrisers Hyderabad: Abhishek Sharma, Travis Head, Ishan Kishan(w), Heinrich Klaasen, Smaran Ravichandran, Nitish Kumar Reddy, Pat Cummins(c), Shivang Kumar, Eshan Malinga, Sakib Hussain, Praful Hinge
Rajasthan Royals: Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Sooryavanshi, Dhruv Jurel(w), Riyan Parag(c), Donovan Ferreira, Dasun Shanaka, Ravindra Jadeja, Jofra Archer, Nandre Burger, Brijesh Sharma, Yash Raj Punja
Squads:
Rajasthan Royals: Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Sooryavanshi, Dhruv Jurel(w), Riyan Parag(c), Donovan Ferreira, Shubham Dubey, Dasun Shanaka, Jofra Archer, Nandre Burger, Yash Raj Punja, Brijesh Sharma, Ravindra Jadeja, Sushant Mishra, Aman Rao Perala, Ravi Bishnoi, Tushar Deshpande, Adam Milne, Sandeep Sharma, Shimron Hetmyer, Kuldeep Sen, Yudhvir Singh Charak, Kwena Maphaka, Lhuan-dre Pretorius, Emanjot Singh Chahal, Vignesh Puthur
Sunrisers Hyderabad: Abhishek Sharma, Travis Head, Ishan Kishan(w), Heinrich Klaasen, Salil Arora, Smaran Ravichandran, Nitish Kumar Reddy, Pat Cummins(c), Shivang Kumar, Eshan Malinga, Sakib Hussain, Praful Hinge, Aniket Verma, Liam Livingstone, Harsh Dubey, Harshal Patel, Jaydev Unadkat, Kamindu Mendis, Zeeshan Ansari, Gerald Coetzee, Dilshan Madushanka, Krains Fuletra, Onkar Tarmale, RS Ambrish, Amit Kumar