PAK Vs SL: Sri Lanka Captain Dasun Shanaka Wins Toss, Elects To Bowl First As Pakistan Drops Babar Azam In Crucial Clash

Kandy, February 28: Sri Lanka captain Dasun Shanaka won the toss and elected to bowl first against Pakistan in a must-win match for Pakistan in the Super 8 stage of ICC T20 World Cup 2026. Pakistan must beat Sri Lanka and also improve their Net Run Rate (NRR) which is in negative ahead of the match.
Pakistan need to win to win the match with a huge margin to boost their NRR. Pakistan made three major changes in the team as they dropped Babar Azam, Salman Mirza and Saim Ayub and brought in Khawaja Nafay, Naseem Shah and Fakhar Zaman.
Sri Lanka also made two changes in the squad. They have dropped Kusal Mendis and Dushan Hemantha and brought in Kimal Mishara and Janith Liyanage.
Check Playing Elevens
Pakistan (Playing XI): Sahibzada Farhan, Fakhar Zaman, Salman Agha(c), Khawaja Nafay, Usman Khan(w), Shadab Khan, Mohammad Nawaz, Shaheen Afridi, Naseem Shah, Abrar Ahmed, Usman Tariq
Sri Lanka (Playing XI): Pathum Nissanka, Kamil Mishara(w), Charith Asalanka, Pavan Rathnayake, Kamindu Mendis, Dasun Shanaka(c), Janith Liyanage, Dunith Wellalage, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Dilshan Madushanka
Pakistan And Sri Lanka ICC T20 World Cup 2026 Squads:
Pakistan Squad: Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Agha(c), Babar Azam, Fakhar Zaman, Shadab Khan, Usman Khan(w), Mohammad Nawaz, Shaheen Afridi, Salman Mirza, Usman Tariq, Khawaja Nafay, Naseem Shah, Abrar Ahmed, Faheem Ashraf
Sri Lanka Squad: Pathum Nissanka, Kusal Mendis(w), Charith Asalanka, Pavan Rathnayake, Kamindu Mendis, Dasun Shanaka(c), Dushan Hemantha, Dunith Wellalage, Dushmantha Chameera, Maheesh Theekshana, Dilshan Madushanka, Kusal Perera, Pramod Madushan, Janith Liyanage, Kamil Mishara