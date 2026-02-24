 PAK Vs ENG, ICC T20 WC26 Super 8: Sahibzada Farhan Smashes Fifty In Crucial Match Against England
e-Paper Get App
HomeSportsPAK Vs ENG, ICC T20 WC26 Super 8: Sahibzada Farhan Smashes Fifty In Crucial Match Against England

PAK Vs ENG, ICC T20 WC26 Super 8: Sahibzada Farhan Smashes Fifty In Crucial Match Against England

Sahibzada Farhan smashed fifty in just 37 balls with one sixer and 6 fours. Pakistan are heading towards a respectable total while batting first. Pakistan captain Salman Ali Agha won the toss and chose to bat first against England.

Azhar KhanUpdated: Tuesday, February 24, 2026, 08:08 PM IST
article-image
Sahibzada Farhan | X

Pallekele, February 24: Pakistan opener Sahibzada Farhan smashed his second half-century of the tournament in the must-win game against England in the Super 8 phase of the ICC T20 World Cup 2026 at Pallekele Stadium on Tuesday.

Sahibzada Farhan smashed fifty in just 37 balls with one sixer and 6 fours. Pakistan are heading towards a respectable total while batting first. Pakistan captain Salman Ali Agha won the toss and chose to bat first against England.

Pakistan has managed to score 108/3 in 14 overs with Sahibzada Farhan and Fakhar Zaman on the crease.

Pakistan Squad: Salman Ali Agha (Captain), Abrar Ahmed, Babar Azam, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Khawaja Mohammad Nafay, Mohammad Nawaz, Mohammad Salman Mirza, Naseem Shah, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Shaheen Shah Afridi, Shadab Khan, Usman Khan (Wicket-keeper), Usman Tariq

FPJ Shorts
PAK Vs ENG, ICC T20 WC26 Super 8: Sahibzada Farhan Smashes Fifty In Crucial Match Against England
PAK Vs ENG, ICC T20 WC26 Super 8: Sahibzada Farhan Smashes Fifty In Crucial Match Against England
BJP MLA Sudhir Mungantiwar Grills Minister Yogesh Kadam Over Pending Bonus For 7 Lakh Farmers
BJP MLA Sudhir Mungantiwar Grills Minister Yogesh Kadam Over Pending Bonus For 7 Lakh Farmers
Ashwini Bidre Murder Case: Death Certificate Withheld Despite Life Sentence, Family Appeals For Dignity
Ashwini Bidre Murder Case: Death Certificate Withheld Despite Life Sentence, Family Appeals For Dignity
'Sikhao...Sahi Aur Galat': Father Makes Son Clean Vande Bharat Train Floor After He Dropped Chips All Over; Sparks Debate On Civic Sense
'Sikhao...Sahi Aur Galat': Father Makes Son Clean Vande Bharat Train Floor After He Dropped Chips All Over; Sparks Debate On Civic Sense
Read Also
PAK Vs ENG, ICC T20 World Cup 2026 Super 8: Pakistan Captain Salman Agha Wins Toss, Elects To Bat...
article-image

England Squad: Harry Brook, Jos Buttler, Phil Salt, Tom Banton, Ben Duckett, Jacob Bethell, Sam Curran, Will Jacks, Liam Dawson, Jamie Overton, Rehan Ahmed, Adil Rashid, Jofra Archer, Josh Tongue, Luke Wood

Follow us on