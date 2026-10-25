Oberoi International Thrash Rustomjee Cambridge 6-0 In MSSA U-16 Play-Offs

Mumbai: Oberoi International, Goregaon hit Rustomjee Cambridge International, Thane for a six in the Dream Sports MSSA Annual Inter School Football Boys Under-16 Division 4 Play-off match at Azad Maidan on Saturday. Vivaan Ganeriwal scored a brace while Stvya Dhawan, Vihaan Rai, Abheer Bhimani and Neel Verma scored a goal each.
Results
Oberoi Intl, Goregaon- 6 (Stvya Dhawan, Vihaan Rai, Abheer Bhimani, Vivaan Ganeriwal 2, Neel Verma). Beat Rustomjee Cambridge Intl, Thane -0
Swami Vivek Intl, Gorai -4 ( Sarthak Gothankar, Darshit Sawant, Shreyash Salunke, Aarush Bharat) beat Ryan Intl, Nerul -3 (Atharv Gokhale, Shaurya Mungekar, Rudransh Mishra 1) via a tie breaker. Full time score 0-0: Tie breaker score 4-3
AVM, Bandra- West- 6 (Ayushman, Govind Unni, Anay Tausalkar, Utkarsh Worlikar, Saransh Narang, Moksh Chedda) beat GD Somani Cuffe Parade -5 (Prannay Desai, Ayush Bhaskaran, Hridaan Bhatia, Parth Dube, Huzaifa Master) via a tie breaker
Full time score 0-0
Kanakia int bhyander- 6 (Ritvik Patil, Harsh Nair, Prajwal Sharma, Aarabhya Jha, Yug Jain, Harsh Mane) beat Bombay Scottish B Mahim - 5 (Namann Sonthalia, Aryeh James 2, Josh Thomas, Ayaan Narkar) via a tie breaker Full time score (1-1)
St Augustine vasai -2(kairon Almeida 2) beat Nahar int chandivali -1( Jash Handa 1)
(2-0)
St Xavier borivali- 6( Jayesh kanojiya 1 , Om wakode 2, Uvraj Rawat 1, Tanmay parmar 1, Prakash Choudhary 1) beat Bombay Presidency A mulund -5( Aarush chavan 1, Arjun Makwana 1, Ayaan Modi 1, Nandan mudaliar 1, Ayaan phanse 1) via a tie breaker
Full time score (1-1)
Tie breaker score (5-4)