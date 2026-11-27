Sadhvi Sanjay scored 113 off 108 balls to guide Glorious CC to a narrow victory in the MCA Women’s League | Representational Image

Mumbai, November 27, 2026: Sadhvi Sanjay batted confidently to smash a 108-ball century of 113 runs (15x4, 1x6) and power Glorious CC to a narrow 9-run victory against Matunga Gymkhana in a third-round match of the MCA Women's League for the D.F. Edulji Trophy, played at the ground on Friday. Batting first, Glorious CC, boosted by Sadhvi's mammoth innings, piled up a big total of 298 for 3 wickets in 39 overs. Sadhvi received good support from Aarohi Bambode, who scored 80 runs, and Swara Jadhav, who made 40 runs, to lift the innings. Sanjam Natt picked up 3 wickets for 45 runs. Gargi Bandekar Scores Unbeaten Century Matunga Gymkhana put up a solid fightback, with Gargi Bandekar cracking an unbeaten 102 runs (68 balls, 16x4). But her efforts went in vain as Matunga Gymkhana's innings folded at 289 for 7 wickets in 39 overs. Aaya Suka chipped in with 71 runs, while Glorious CC bowlers Riddhi Singh, with 3 for 21, and Swara Jadhav, with 2 for 40, denied Matunga Gymkhana from crossing the finish line. Dashing SC Win By One Wicket In another match, Dashing SC defeated Palghar Dahanu Taluka SA by one wicket in a low-scoring match. Dashing SC restricted the Palghar team to 71 all out in 37.3 overs. Later, Dashing SC managed to pull off the win, scoring 73 runs for 9 wickets in 20.2 overs. Brief Scores Bharat CC 148 for 9, 40 overs (Arya Davane 3/31, Tanisha Sharma 2/28) lost to Rajawadi CC 150 for 5, 27.4 overs (Akshara Bahadur Sin 32, Tanisha Sharma 31; Nirmiti Rane 4/22). Fort Youngsters 150 all out, 32.3 overs (Sanmaya Upashyay 72, Janhavi Kate 30; Mudra Khedkar 3/26, Fatima Jaffar 2/20, Riddhi Thakkar 2/32) lost to Dilip Vengsarkar Foundation (Shaheen Razak 70, Simran Shaikh 46). Glorious CC 298 for 3, 39 overs (Sadhvi Sanjay 113 (108 balls, 15x4, 1x6), Aarohi Bambode 80, Swara Jadhav 40; Sanjam Natt 3/45) beat Matunga Gymkhana 289 for 7, 39 overs (Gargi Bandekar 102* (68 balls, 16x4), Aaya Suka 71; Riddhi Singh 3/21, Swara Jadhav 2/40). Palghar Dahanu Taluka SA 71 all out, 37.3 overs (Mugda Parte 3/6, Neelakshi Talati 3/15, Kasturi Shah 2/17) lost to Dashing SC 73 for 9, 20.2 overs (Ashwini Nishad 5/21, Yayati Gawad 3/12). Maharashtra Young Cricketers 164 all out, 39.4 overs (Divya Verma 40, Shreeni Soni 32, Sanaya Joshi 40; Mulla Farid 4/26, Prakashika Naik 3/35) lost to Dr. D.Y. Patil SA 167 for 7, 35.3 overs (Akshaya Shinde 46, Mulla Farid 35; Sanaya Joshi 3/29, Aaradhya Sharma 2/46). Read Also MSSA Inter-School Football Tournament: St Arnold Thrash Utpal Sanghvi 8-0 In Boys Under-14 Division... Regal C 195 for 8, 40 overs (Chetna Bisht 42, Priyanshi Ostwal 41; Ritika Maity 3/31, Avani Vengurlekar 2/28, Kamya Chaubey 2/34) beat Sportsfield CC 106 all out, 29.4 overs (Chetna Bisht 3/29, Reeya Bhavsar 2/16, Priyadarshini Singh 2/20). Level up your brain the fun way. Play daily games and quizzes on FPJ Smart! To get details on exclusive and budget-friendly property deals in Mumbai & surrounding regions, do visit: https://budgetproperties.in/