 MCA Announces Dr HD Kanga Cricket League 2026-27 Fixtures And Venues; Check August 15 Matches Across Divisions
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MCA Announces Dr HD Kanga Cricket League 2026-27 Fixtures And Venues; Check August 15 Matches Across Divisions

The first round will feature matches across Divisions A, B, C, D, E and F with teams set to play at various cricket grounds in Mumbai and nearby areas.

Azhar KhanUpdated: Tuesday, August 11, 2026, 11:56 PM IST
MCA Announces Dr HD Kanga Cricket League 2026-27 Fixtures And Venues; Check August 15 Matches Across Divisions
MCA Announces Dr HD Kanga Cricket League 2026-27 Fixtures And Venues; Check August 15 Matches Across Divisions | Image: Ajinkya Naik - President, MCA/ X

Mumbai, August 11: The Mumbai Cricket Association (MCA) has announced the fixtures for the 2026-27 Dr HD Kanga Cricket League with the opening round scheduled for August 15, 2026. The first round will feature matches across Divisions A, B, C, D, E and F with teams set to play at various cricket grounds in Mumbai and nearby areas.

The Dr HD Kanga Cricket League is one of Mumbai's oldest cricket tournaments and has been a key part of the city's monsoon cricket tradition since 1948.

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Division A

New Hindu Sporting Club vs Shivaji Park Youngsters — New Hind SC, Matunga

New Hindu Cricket Club vs Dr DY Patil Sports Academy — National CC, Cross

Parsee Gymkhana vs MIG Cricket Club — Parsee Gymkhana

PJ Hindu Gymkhana vs Parkophene Cricketers — PJ Hindu Gymkhana

Karnatak Sporting Association vs Victory Cricket Club — Karnatak SA, Cross

Shivaji Park Gymkhana vs National Cricket Club — Shivaji Park Gymkhana

Islam Gymkhana vs Cricket Club of India — Islam Gymkhana

Division B

Sainath Sports Club vs John Bright Association — John Bright, Azad

Yogi Cricket Club vs Apollo Cricket Club — MIG CC

Young Comrade Cricket Club vs Mumbai Police Gymkhana — Police Gymkhana

Young Maharashtra Cricket Club vs Dadar Union Sporting Club — Dilip Vengsarkar Academy, Oval

Goregaon Sports Club vs Sind Sports Club — Goregaon SC

Muslim United Sports Club vs United Cricketers — United Cricketers, Cross

Juhu Vile Parle Gymkhana Club vs Parel Sporting Club — Matunga Gymkhana

Division C

OUR'S Cricket Club vs Matunga Gymkhana — OURS CC, Virar

Superstar Sports Club vs Payyade Sports Club — Sachivalaya Gymkhana

Ghatkopar Jolly Gymkhana vs Khar Gymkhana — Khar Gymkhana

Dadar Parsee Colony Sports Club vs MB Union Cricket Club — DPC SC, Matunga

Pandurangwadi Cricket Club vs Bhatnagar Sports & Cultural Foundation — Sydenham College Ground, Oval

Young Mohammedan Cricket Club vs Palghar Dahanu Taluka Sports Association — PDTSA, Boisar

Kandivali Cricket Association vs Regal Cricket Club — Elphinstone College Ground, Oval

Division D

Prabhu Jolly Young Cricketers vs Rajasthan Sports Club — Elphinstone CC, Azad

Gaud Saraswat Cricket Club vs Fort Vijay Cricket Club — Young Maharashtra CC, Dadar

SKP Athletic Club vs MV Sports Club — CCI

Vijay Cricket Club vs Mazgaon Cricket Club — Sassanian CC, Azad

Evergreen Sports Club vs Worli Sports Club — Worli SC

Wellington Sports Club vs United Friends Sports Club — LIC, Cross

KRP XI Cricket Club vs Koli Combined Cricket XI — Youth Own Union CC, Cross

Division E

Bharat Cricket Club vs Dadar Parsi Zoroastrian Cricket Club — DPZ CC, Matunga

Sunder Cricket Club vs Amar Cricketers — Sunder CC, Cross

Young Parsee Cricket Club vs Maskati Cricket Club — MB Union CC, Cross

Young Friends Cricket Club vs Jolly Cricketers — Times of India SC, Azad

Parsi Cyclists Sports Club vs Lord Northbrook Cricket Club — Parsi Cyclists SC, Azad

Bohra Cricketers vs Navi Mumbai Sports Association — Bohra Cricketers, Azad

Borivali Cricket Club vs Dahisar Sports Club — Sainath SC, Virar

Division F

Union Cricket Academy vs Hind Seva Cricket Club — Bengal Club, Dadar

Gaud Union Sports Club vs Rizvi Sports Club — Bharat CC, Dadar

Shantibhai Seth Memorial Cricket Club vs New Amrit Cricket Club — Young Zoroastrian CC, Azad

Star Cricket Club vs Esplanade Liberals Cricket Club — Western Railways SC, Cross

Taki Team Sports Club vs Maharashtra Young Cricketers — Kamath Memorial CC, Dadar

Achievers Sports Club vs Navroz Cricket Club — Navroz CC, Azad

Bombay Union Sports Club vs Marwari Cricket Club — High Court, Oval

The opening round will see 42 matches across six divisions, with teams playing at cricket grounds across Mumbai and nearby areas on August 15.

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