MCA Announces Dr HD Kanga Cricket League 2026-27 Fixtures And Venues; Check August 15 Matches Across Divisions

Mumbai, August 11: The Mumbai Cricket Association (MCA) has announced the fixtures for the 2026-27 Dr HD Kanga Cricket League with the opening round scheduled for August 15, 2026. The first round will feature matches across Divisions A, B, C, D, E and F with teams set to play at various cricket grounds in Mumbai and nearby areas.
The Dr HD Kanga Cricket League is one of Mumbai's oldest cricket tournaments and has been a key part of the city's monsoon cricket tradition since 1948.
Division A
New Hindu Sporting Club vs Shivaji Park Youngsters — New Hind SC, Matunga
New Hindu Cricket Club vs Dr DY Patil Sports Academy — National CC, Cross
Parsee Gymkhana vs MIG Cricket Club — Parsee Gymkhana
PJ Hindu Gymkhana vs Parkophene Cricketers — PJ Hindu Gymkhana
Karnatak Sporting Association vs Victory Cricket Club — Karnatak SA, Cross
Shivaji Park Gymkhana vs National Cricket Club — Shivaji Park Gymkhana
Islam Gymkhana vs Cricket Club of India — Islam Gymkhana
Division B
Sainath Sports Club vs John Bright Association — John Bright, Azad
Yogi Cricket Club vs Apollo Cricket Club — MIG CC
Young Comrade Cricket Club vs Mumbai Police Gymkhana — Police Gymkhana
Young Maharashtra Cricket Club vs Dadar Union Sporting Club — Dilip Vengsarkar Academy, Oval
Goregaon Sports Club vs Sind Sports Club — Goregaon SC
Muslim United Sports Club vs United Cricketers — United Cricketers, Cross
Juhu Vile Parle Gymkhana Club vs Parel Sporting Club — Matunga Gymkhana
Division C
OUR'S Cricket Club vs Matunga Gymkhana — OURS CC, Virar
Superstar Sports Club vs Payyade Sports Club — Sachivalaya Gymkhana
Ghatkopar Jolly Gymkhana vs Khar Gymkhana — Khar Gymkhana
Dadar Parsee Colony Sports Club vs MB Union Cricket Club — DPC SC, Matunga
Pandurangwadi Cricket Club vs Bhatnagar Sports & Cultural Foundation — Sydenham College Ground, Oval
Young Mohammedan Cricket Club vs Palghar Dahanu Taluka Sports Association — PDTSA, Boisar
Kandivali Cricket Association vs Regal Cricket Club — Elphinstone College Ground, Oval
Division D
Prabhu Jolly Young Cricketers vs Rajasthan Sports Club — Elphinstone CC, Azad
Gaud Saraswat Cricket Club vs Fort Vijay Cricket Club — Young Maharashtra CC, Dadar
SKP Athletic Club vs MV Sports Club — CCI
Vijay Cricket Club vs Mazgaon Cricket Club — Sassanian CC, Azad
Evergreen Sports Club vs Worli Sports Club — Worli SC
Wellington Sports Club vs United Friends Sports Club — LIC, Cross
KRP XI Cricket Club vs Koli Combined Cricket XI — Youth Own Union CC, Cross
Division E
Bharat Cricket Club vs Dadar Parsi Zoroastrian Cricket Club — DPZ CC, Matunga
Sunder Cricket Club vs Amar Cricketers — Sunder CC, Cross
Young Parsee Cricket Club vs Maskati Cricket Club — MB Union CC, Cross
Young Friends Cricket Club vs Jolly Cricketers — Times of India SC, Azad
Parsi Cyclists Sports Club vs Lord Northbrook Cricket Club — Parsi Cyclists SC, Azad
Bohra Cricketers vs Navi Mumbai Sports Association — Bohra Cricketers, Azad
Borivali Cricket Club vs Dahisar Sports Club — Sainath SC, Virar
Division F
Union Cricket Academy vs Hind Seva Cricket Club — Bengal Club, Dadar
Gaud Union Sports Club vs Rizvi Sports Club — Bharat CC, Dadar
Shantibhai Seth Memorial Cricket Club vs New Amrit Cricket Club — Young Zoroastrian CC, Azad
Star Cricket Club vs Esplanade Liberals Cricket Club — Western Railways SC, Cross
Taki Team Sports Club vs Maharashtra Young Cricketers — Kamath Memorial CC, Dadar
Achievers Sports Club vs Navroz Cricket Club — Navroz CC, Azad
Bombay Union Sports Club vs Marwari Cricket Club — High Court, Oval
The opening round will see 42 matches across six divisions, with teams playing at cricket grounds across Mumbai and nearby areas on August 15.