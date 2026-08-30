Maharashtra Squash: Vir Beri Survives Aarav Rathi Scare As State Open Serves Up Thrilling Battles

Mumbai: Top seed Vir Beri overcame a spirited challenge from Aarav Rathi pulling off 11-6, 13-11, 12-10 win in Boys’ U-17 round 32 match of the 49th Bombay Gymkhana Maharashtra State Open Squash Tournament 2026, at the Bombay Gymkhana glassback court on Sunday.
In other hard-fought matches, Tanmay Samaiya defeated Manav Bhanej 11-9, 12-10, 11-8 and Aajay Agarwal got the better of Pratik Daravada 11-8, 11-8 12-10.
In an interesting Boys’ U-13 round 32 encounter, Shaurya Bakshi rallied to prevail over Vishrut Arora 9-11, 11-5, 11-8, 8-11, 11-9
Results - Boys' U-17 (round 32): Kanav Dalal bt Hridhay Haria 16-14, 11-7, 11-0; Vir Beri bt Aarav Rathi 11-6, 13-11, 12-10; Tanmay Samaiya bt Manav Bhanej 11-9, 12-10, 11-8; Aajay Agarwal bt Pratik Daravada 11-8, 11-8 12-10; Vivaan Sagar bt Veer Pankhania 11-1, 11-4, 11-2; Rohan Kejriwal bt Daksh Firoda 11-5, 11-2, 11-8.
Boys' U-13: Zeyn Ali bt Aarush Sanghvi 11-3, 11-4, 11-2; Shaurya Bakshi bt Vishrut Arora 9-11, 11-5, 11-8, 8-11, 11-9; Nilesh Patel bt Aman Goswami 12-10, 11-4, 11-4; Krishna Gupta bt Hardik Mankame 6-11, 11-1, 11-6, 11-5.
Girls' U-15: Aeva Parekh bt Nupur 11-2, 11-13, 11-3, 11-9; Aumnshi Paul bt Hemlata Daravada 12-10, 11-7, 11-7; Rahini Chheda bt Malvika Sampat 7-11, 11-7, 11-3, 3-11, 11-2; Miraya Trehan bt Hazel Mota 11-3, 11-1, 11-0.