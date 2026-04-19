 Kotak Mahindra Bank Edges Standard Chartered By 3 Wickets In RBI Sports Club Shield Tournament
e-Paper Get App
HomeSportsKotak Mahindra Bank Edges Standard Chartered By 3 Wickets In RBI Sports Club Shield Tournament

Kotak Mahindra Bank Edges Standard Chartered By 3 Wickets In RBI Sports Club Shield Tournament

Kotak Mahindra Bank defeated Standard Chartered Bank by three wickets, while CitiBank beat Saraswat Bank by 47 runs in first-round Plate group matches of the Sir Benegal Rama Rau Bank Shield in Mumbai. Kotak chased 141 in 17.1 overs, while CitiBank successfully defended 182 in a dominant performance.

Haridev PushparajUpdated: Sunday, April 19, 2026, 10:15 PM IST
article-image
Kotak Mahindra Bank Edges Standard Chartered By 3 Wickets In RBI Sports Club Shield Tournament |

Mumbai, April 19: Kotak Mahindra Bank registered a 3-wicket victory against Standard Chartered Bank in a Plate group first round match, of the RBI Sports Club organize 64th Sir Benegal Rama Rau Bank Shield Cricket Tournament 2026, conducted under the auspices of MCA and played at Oval Maidan on Sunday.

Sent in to bat first, Standard Chartered Bank were restricted to 140 for 8 wickets in 20 overs. Kastubh Bothare 38 runs, Saurabh Randive 35 runs, Mahesh Shelke 21 runs not out helped their team reach a modest total. Aman Gujar 3 for 24 and Vikas Chaubey 2 for 19 were Kotak Bank’s best bowlers.

In response, Kotak Mahindra Bank scored 141 runs for 7 wickets in 17.1 overs. Anant Kambali 32 runs, Kunal Rele 28 runs, Ahemad Kapadia unbeaten 23 runs ensured victory for the team. Mahesh Shelke 3 for 30 was Standard Chartered best bowler.

Brief scores: Standard Chartered Bank 140 for 8, 20 overs (Kastubh Bothare 38, Saurabh Randive 35, Mahesh Shelke 21*; Aman Gujar 3 for 24, Vikas Chaubey 2 for 19) lost to Kotak Mahindra Bank 141 for 7, 17.1 overs (Anant Kambali 32, Kunal Rele 28, Ahemad Kapadia 23*; Mahesh Shelke 3 for 30). Result: Kotak Mahindra Bank won by 3 wickets.

CitiBank 182 for 4, 20 overs (Puneet Gampani 76, Mangesh Palav 65; Darshan Patil 3 for 34) beat Saraswat Bank 135 for 8, 20 overs (Sameer Bhaite 55, Onkar Pednekar 26, Darshan Patil 21; Vinayak Pillai 3 for 27): Result: CitiBank won by 47 runs.

Follow us on