IPL 2026: RCB Captain Rajat Patidar Wins Toss, Opts To Bowl First In Clash Against LSG At Bengaluru | VIDEO

Bengaluru, April 15: Royal Challengers Bengaluru (RCB) captain Rajat Patidar won the toss and elected to bowl first in their Indian Premier League (IPL) 2026 clash against Lucknow Super Giants (LSG) on Wednesday. RCB will be facing LSG at their home ground at M. Chinnaswamy in Bengaluru.
RCB will be entering the game with only one change in their side. New Zealand pacer Jacob Duffy will be replacing Australian speedster Josh Hazlewood. Check out the playing XI of both the teams.
Playing XIs
Lucknow Super Giants: Aiden Markram, Mitchell Marsh, Rishabh Pant(w/c), Nicholas Pooran, Ayush Badoni, Abdul Samad, Mukul Choudhary, Mohammed Shami, Avesh Khan, Digvesh Singh Rathi, Prince Yadav
Royal Challengers Bengaluru: Philip Salt, Devdutt Padikkal, Rajat Patidar(c), Jitesh Sharma(w), Tim David, Romario Shepherd, Krunal Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Josh Hazlewood, Suyash Sharma, Rasikh Salam Dar
Royal Challengers Bengaluru Squad: Virat Kohli, Philip Salt, Devdutt Padikkal, Rajat Patidar (c), Jitesh Sharma (wk), Tim David, Romario Shepherd, Krunal Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Jacob Duffy, Suyash Sharma, Rasikh Salam Dar, Venkatesh Iyer, Jacob Bethell, Swapnil Singh, Mangesh Yadav, Josh Hazlewood, Jordan Cox, Nuwan Thushara, Vicky Ostwal, Vihaan Malhotra, Abhinandan Singh, Kanishk Chouhan, Satvik Deswal
Lucknow Super Giants Squad: Rishabh Pant (c & wk), Aiden Markram, Mitchell Marsh, Ayush Badoni, Nicholas Pooran, Abdul Samad, Mukul Choudhary, George Linde, Mohammed Shami, Avesh Khan, Digvesh Singh Rathi, Prince Yadav, Manimaran Siddharth, Shahbaz Ahmed, Mayank Yadav, Matthew Breetzke, Anrich Nortje, Josh Inglis, Himmat Singh, Mohsin Khan, Arjun Tendulkar, Akash Maharaj Singh, Akshat Raghuwanshi, Arshin Kulkarni, Naman Tiwari