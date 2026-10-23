IND-W Vs ZIM-W 1st ODI: Zimbabwe Wins Toss And Opts To Bat First; Mandhana Hands Debut To Jintimani Kalita

Smriti Mandhana leads in her first ODI as full time captain, handing a debut to the promising Jintimani Kalita |

Zimbabwe stand-in captain Nomvelo Sibanda has won the toss and opted to bat first in the IND vs ZIM 1st ODI in Vadodara. Regular skipper Josephine Nkomo is out with a niggle, forcing the change. For India, Smriti Mandhana leads in her first ODI as full time captain, handing a debut to the promising Jintimani Kalita

Let us know! 👂

What type of content would you like to see from us this year? — HubSpot (@HubSpot)

India Women (Playing XI): Smriti Mandhana(c), Shafali Verma, Pratika Rawal, Harmanpreet Kaur, Tejal Hasabnis, Deepti Sharma, Richa Ghosh(w), Shree Charani, Kranti Gaud, Sayali Satghare, Jintimani Kalita

Zimbabwe Women (Playing XI): Beloved Biza, Sharne Mayers, Nyasha Gwanzura, Modester Mupachikwa(w), Chiedza Dhururu, Chipo Mugeri-Tiripano, Michelle Mavunga, Nomvelo Sibanda(c), Tendai Makusha, Loryn Phiri, Olinder Chare