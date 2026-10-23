 IND-W Vs ZIM-W 1st ODI: Zimbabwe Wins Toss And Opts To Bat First; Mandhana Hands Debut To Jintimani Kalita
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IND-W Vs ZIM-W 1st ODI: Zimbabwe Wins Toss And Opts To Bat First; Mandhana Hands Debut To Jintimani Kalita

Zimbabwe stand-in captain Nomvelo Sibanda has won the toss and opted to bat first in the IND vs ZIM 1st ODI in Vadodara. Regular skipper Josephine Nkomo is out with a niggle, forcing the change. For India, Smriti Mandhana leads in her first ODI as full time captain, handing a debut to the promising Jintimani Kalita

Sreehari MenonUpdated: Friday, October 23, 2026, 02:10 PM IST
IND-W Vs ZIM-W 1st ODI: Zimbabwe Wins Toss And Opts To Bat First; Mandhana Hands Debut To Jintimani Kalita
Smriti Mandhana leads in her first ODI as full time captain, handing a debut to the promising Jintimani Kalita |

Zimbabwe stand-in captain Nomvelo Sibanda has won the toss and opted to bat first in the IND vs ZIM 1st ODI in Vadodara. Regular skipper Josephine Nkomo is out with a niggle, forcing the change. For India, Smriti Mandhana leads in her first ODI as full time captain, handing a debut to the promising Jintimani Kalita

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India Women (Playing XI): Smriti Mandhana(c), Shafali Verma, Pratika Rawal, Harmanpreet Kaur, Tejal Hasabnis, Deepti Sharma, Richa Ghosh(w), Shree Charani, Kranti Gaud, Sayali Satghare, Jintimani Kalita

Zimbabwe Women (Playing XI): Beloved Biza, Sharne Mayers, Nyasha Gwanzura, Modester Mupachikwa(w), Chiedza Dhururu, Chipo Mugeri-Tiripano, Michelle Mavunga, Nomvelo Sibanda(c), Tendai Makusha, Loryn Phiri, Olinder Chare

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