IND W Vs BAN W Toss Update: Bangladesh Win Toss, Opt To Bat First In Crucial ICC Women's T20 WC26 Clash

Manchester, June 25: Indian Women's Cricket Team takes on Bangladesh Women's Cricket Team in a high-voltage clash of the ICC Women's T20 World Cup 2026 at the Old Trafford in Manchester on Thursday. Bangladesh captain Nigar Sultana won the toss and elected to bat first.
Team India entered the clash after their defeat against South Africa in their second group stage match. Harmanpreet Kaur and company need to win the clash by a huge margin to improve their Net Run Rate (NRR) as Australia crushed Pakistan in their group stage and eliminated them from the tournament.
Bangladesh will also be looking to strengthen their position and improve their chances to qualify in the knock out stage of the ICC Women's T20 World Cup 2026.
Squads:
India Women Squad: Smriti Mandhana, Shafali Verma, Yastika Bhatia, Jemimah Rodrigues, Harmanpreet Kaur(c), Deepti Sharma, Richa Ghosh(w), Arundhati Reddy, Prema Rawat, Shree Charani, Nandni Sharma, Renuka Singh Thakur, Radha Yadav, Kranti Gaud, Bharti Fulmali
Bangladesh Women Squad: Dilara Akter, Juairiya Ferdous, Sharmin Akhter, Nigar Sultana(w/c), Sobhana Mostary, Ritu Moni, Shorna Akter, Rabeya Khan, Nahida Akter, Shanjida Akter Meghla, Marufa Akter, Fahima Khatun, Fariha Trisna, Sultana Khatun, Taj Nehar