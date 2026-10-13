Harris Shield 2026-27: Devashish Ghodke Hits 230 As Anjuman Allana Wins By An Innings And 277 Runs

Devashish Ghodke’s double century and Aarav Yadav’s match-winning bowling led Anjuman Allana CST to a dominant Harris Shield victory | Representational Image

Mumbai, October 13, 2026: A fine bowling performance by Aarav Yadav (3/6 and 5/33) and Kshitij Morgaonkar (4/1), along with a double century by Devashish Ghodke (230), helped Anjuman Allana CSMT beat Anjuman Khairul Islam by an innings and 277 runs in the first round of the Harris Shield Elite Group match at ELF, Oval Maidan.

Off-spinner Advit Tiwari picked up 8/31 in the second innings of High School Sanpada to help Dr Babasaheb Ambedkar Vidyalaya secure an eight-wicket win at Worli Sports Club.

Vihan Aswale slammed a century for New English School, Bandra, on Day 2 of their Elite Group match against Rizvi Springfield SSC, Bandra, on Tuesday. Aswale (104*) faced 214 balls in 233 minutes and remained unbeaten with 14 boundaries.

Brief Scores (End Of Day 2)

Anjuman Allana (CSMT): 430 all out in 76.1 overs (Devashish Ghodke 230, 188 balls, 267 minutes, 31x4s, 3x6s; Aarav Yadav 92, 92 balls, 133 minutes, 10x4s, 2x6s; Eisa Divkar 32; Atish Pawar (RAM) 5/83; Saquib Ali Khan 4/113) beat Anjuman Khairul Islam (Thane): 79 all out in 32.3 overs (Aarav Yadav (OB) 3/6) and 74 all out in 31 overs (Aarav Yadav 5/33, Kshitij Morgaonkar 4/1) by an innings and 277 runs.

High School Sanpada Vivekanand Sankul: 137 all out in 53.4 overs (Advait Jadhav 73*, Adarshraj Singh 36; Aayush Chavan (OB) 3/16) and 81 all out in 28.2 overs (Advit Tiwari (OB) 8/31) lost to Dr Babasaheb Ambedkar Vidyalaya, Vikhroli: 157 all out in 57.3 overs (Riyan Terve 49; Ansh Mali (OB) 3/31) and 62/2 in 22 overs (Riyan Terve 32*) by eight wickets.

Swami Vivekanand International, Gorai: 312 all out in 69 overs (Harshit Bobade 178*, 169 balls, 275 minutes, 15x4s, 9x6s; Shreyansh Singh 4/71) drew with General Education, Chembur: 376/7 in 91 overs (Aarush Kolhe 86, Viren Atole 57, Swaraj More 57, Ansh Sonawane 37; Lovish Bali 3/84).

Chembur Karnataka High School: 223 all out in 82.5 overs (Arnav Ghanekar 45, Raza Khan 50*; Shaurya Navale 3/27) and 49/0 in 7 overs drew with Parag English School, Bhandup: 173 all out in 59.2 overs (Shaurya Navale 69; Pruthviraj Kumbhar (RAM) 6/39, Aarush Garate (SLA) 3/39).

Dnyandeep Seva Mandal’s Secondary School: 107 all out in 37.3 overs (Aryan Dixit 39; Atish Lal (SLA) 3/24, Atharva Pawar (RAM) 3/40) and 118/5 in 29 overs (Lavish Singh 49*) drew with Sitaram Prakash Higher Secondary School: 217 all out in 90.3 overs (Advait Kachraj 48, Vedang Mishra 45, Arish Khan 43; Golu Pal 4/89).

Parle Tilak English High School: 126 all out in 46.5 overs (Rajveer Lad (LBG) 6/31) and 85/7 in 42 overs (Yash Sagvekar 35*) drew with IES VN Sule Guruji: 300/6 declared in 71 overs (Siddharth Bhosale 92, Arnav Kamble 76*; Shaurya Katkade 3/71).

Modern English, Chembur: 305/9 declared in 89 overs (Niyansh Maru 75, Ishan Yadav 35*, Dhairya Patil 49, Tanish Mahadik 44, Aryan Kamble 36; Aditya Pandey 4/97, Abrar Shaikh 3/89) drew with Al Barkaat MMI English School: 164 all out in 49.1 overs (Musab Sayed 34; Nishad Parab (SLA) 4/45) and 97/7 in 21 overs (Anup Yadav 36; Laksh Bhoir 3/29).

Rizvi Springfield SSC, Bandra: 402/8 declared in 84 overs (Sujal Khot 87, Siddhant Desai 68, Dev Singh 68, Abdul Khatri 67, Varsheesh Kanhurkar 32, Annhik Mankame 31) drew with New English School, Bandra: 211/1 in 66 overs (Vihan Aswale 104*, 214 balls, 233 minutes, 14x4s; Ujaan Phadnis 81*).

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