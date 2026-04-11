CSK Vs DC: Delhi Capitals Captain Axar Patel Wins Toss, Opts To Bowl As Chennai Super Kings Eye First Win In IPL 2026

Chepauk, April 11: Delhi Capitals (DC) captain Axar Patel won the toss and elected to bowl first in their Indian Premier League (IPL) 2026 clash against Chennai Super Kings (CSK) at Chepauk Stadium on Saturday. Chennai Super Kings is searching for their first win in the IPL 2026 season.
Team Changes
Chennai Super Kings made two key changes as they search for their first win of the season, bringing back Dewald Brevis to strengthen the middle order, while Gurjapneet Singh replaced Matt Henry in the bowling unit. Veteran MS Dhoni remains out due to a calf injury.
Meanwhile, Delhi Capitals also made two changes after opting to bowl first, handing a debut to Auqib Nabi in place of Vipraj Nigam, while Ashutosh Sharma replaced Nitish Rana in the playing XI.
Playing XI
Chennai Super Kings: Sanju Samson(w), Ruturaj Gaikwad(c), Ayush Mhatre, Sarfaraz Khan, Shivam Dube, Dewald Brevis, Jamie Overton, Noor Ahmad, Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Khaleel Ahmed
Delhi Capitals: Pathum Nissanka, KL Rahul(w), Sameer Rizvi, Axar Patel(c), David Miller, Tristan Stubbs, Auqib Nabi Dar, Lungi Ngidi, Kuldeep Yadav, T Natarajan, Mukesh Kumar
Squads
Delhi Capitals Squad: KL Rahul (wk), Axar Patel (c), David Miller, Tristan Stubbs, Nitish Rana, Pathum Nissanka, Ashutosh Sharma, Sameer Rizvi, Karun Nair, Prithvi Shaw, Abishek Porel, Vipraj Nigam, Ajay Jadav Mandal, Madhav Tiwari, Tripurana Vijay, Sahil Parakh, Auqib Nabi Dar, Kuldeep Yadav, Mukesh Kumar, T Natarajan, Lungi Ngidi, Dushmantha Chameera, Mitchell Starc, Kyle Jamieson
Chennai Super Kings Squad: Sanju Samson (wk), Ruturaj Gaikwad (c), MS Dhoni, Shivam Dube, Dewald Brevis, Sarfaraz Khan, Ayush Mhatre, Matthew Short, Akeal Hosein, Jamie Overton, Noor Ahmad, Rahul Chahar, Shreyas Gopal, Khaleel Ahmed, Mukesh Choudhary, Matt Henry, Spencer Johnson, Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Prashant Veer, Kartik Sharma, Ramakrishna Ghosh, Aman Khan, Urvil Patel, Zakary Foulkes