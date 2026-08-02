 Commonwealth Games 2026 Medal Tally: India Jump To 4th After Boxing Run, Total Rises To 39 In Glasgow
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Commonwealth Games 2026 Medal Tally: India Jump To 4th After Boxing Run, Total Rises To 39 In Glasgow

India capped off the Commonwealth Games 2026 in Glasgow with a stunning late surge, climbing from 10th to fourth in the medal standings. Strong performances in athletics and boxing powered India's rise in the final days of the Games. The impressive finish underlined India's strong showing across disciplines in Glasgow.

Sreehari MenonUpdated: Sunday, August 02, 2026, 01:30 PM IST
Commonwealth Games 2026 Medal Tally: India Jump To 4th After Boxing Run, Total Rises To 39 In Glasgow

India's strong finish to the Commonwealth Games 2026 in Glasgow has seen them climb up the standings. Placed 10th at the end of Day 8, a stunning performance from India's athletics and boxing contingent has secured a fourth spot for the current edition in Glasgow.

On the penultimate day of competitions, India jumped to the fourth spot in the medal table with 13 gold, 17 silver and 9 bronze for a total of 39 podium finishes. Australia led the medal table with 62 gold medals, followed by England (26 gold) and Canada (18 gold).

Out of the eight gold medals won by the Indians, boxers contributed seven in their best-ever show at the Commonwealth Games. India topped the boxing medal table with seven gold and three silver.

The other gold was won by Soman Rana in the men's F57 para shot put event.

India's Medal Winners at CWG 2026

Mirabai Chanu — Women's 48kg, Weightlifting

Sharmila Dhankar — Women's Shot Put F57, Para Athletics

Dilip Gavit — Men's 100m T47, Para Athletics

Asmita Dey — Women's -48kg, Judo

Harsh Singh — Men's -60kg, Judo

Preeti Pawar — Women's 54kg, Boxing

Jaismine Lamboria — Women's 57kg, Boxing

Soman Rana — Men's Shot Put F57, Para Athletics

Sakshi Chaudhary — Women's 51kg, Boxing

Priya Ghanghas — Women's 60kg, Boxing

Arundhati Choudhary — Women's 70kg, Boxing

Sachin Siwach — Men's 60kg, Boxing

Ankush Panghal — Men's 80kg, Boxing

Silver

Rishikanta Singh — Men's 60kg, Weightlifting

Muthupandi Raja — Men's 65kg, Weightlifting

Gyaneshwari Yadav — Women's 53kg, Weightlifting

Valluri Ajaya Babu — Men's 79kg, Weightlifting

Harjinder Kaur — Women's 69kg, Weightlifting

Sarvesh Kushare — Men's High Jump, Athletics

Gulveer Singh — Men's 10,000m, Athletics

Murali Sreeshankar — Men's Long Jump, Athletics

Mohammed Basil — Men's 100m T47, Para Athletics

Lovepreet Singh — Men's +110kg, Weightlifting

Yamini Mourya — Women's -57kg, Judo

Neeraj Chopra — Men's Javelin Throw, Athletics

Pravreen Chithravel — Men's Triple Jump, Athletics

Jadumani Singh — Men's 55kg, Boxing

Shubham Juyal — Men's Shot Put F57, Para Athletics

Lovlina Borgohain — Women's 75kg, Boxing

Narender Berwal — Men's +90kg, Boxing

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Bronze

Jhandu Kumar — Men's Heavyweight, Para Powerlifting

Bindyarani Devi — Women's 58kg, Weightlifting

Shilpa K Shyla — Women's Shot Put F57, Para Athletics

Seema Kaliramna — Women's Discus Throw, Athletics

Tejaswin Shankar — Men's Decathlon, Athletics

Yash Vir Singh — Men's Javelin Throw, Athletics

Selva Prabhu — Men's Triple Jump, Athletics

Unnati Sharma — Women's -63kg, Judo

Gulveer Singh — Men's 5000m, Athletics

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