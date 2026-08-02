Commonwealth Games 2026 Medal Tally: India Jump To 4th After Boxing Run, Total Rises To 39 In Glasgow

India's strong finish to the Commonwealth Games 2026 in Glasgow has seen them climb up the standings. Placed 10th at the end of Day 8, a stunning performance from India's athletics and boxing contingent has secured a fourth spot for the current edition in Glasgow.
On the penultimate day of competitions, India jumped to the fourth spot in the medal table with 13 gold, 17 silver and 9 bronze for a total of 39 podium finishes. Australia led the medal table with 62 gold medals, followed by England (26 gold) and Canada (18 gold).
Out of the eight gold medals won by the Indians, boxers contributed seven in their best-ever show at the Commonwealth Games. India topped the boxing medal table with seven gold and three silver.
The other gold was won by Soman Rana in the men's F57 para shot put event.
India's Medal Winners at CWG 2026
Mirabai Chanu — Women's 48kg, Weightlifting
Sharmila Dhankar — Women's Shot Put F57, Para Athletics
Dilip Gavit — Men's 100m T47, Para Athletics
Asmita Dey — Women's -48kg, Judo
Harsh Singh — Men's -60kg, Judo
Preeti Pawar — Women's 54kg, Boxing
Jaismine Lamboria — Women's 57kg, Boxing
Soman Rana — Men's Shot Put F57, Para Athletics
Sakshi Chaudhary — Women's 51kg, Boxing
Priya Ghanghas — Women's 60kg, Boxing
Arundhati Choudhary — Women's 70kg, Boxing
Sachin Siwach — Men's 60kg, Boxing
Ankush Panghal — Men's 80kg, Boxing
Silver
Rishikanta Singh — Men's 60kg, Weightlifting
Muthupandi Raja — Men's 65kg, Weightlifting
Gyaneshwari Yadav — Women's 53kg, Weightlifting
Valluri Ajaya Babu — Men's 79kg, Weightlifting
Harjinder Kaur — Women's 69kg, Weightlifting
Sarvesh Kushare — Men's High Jump, Athletics
Gulveer Singh — Men's 10,000m, Athletics
Murali Sreeshankar — Men's Long Jump, Athletics
Mohammed Basil — Men's 100m T47, Para Athletics
Lovepreet Singh — Men's +110kg, Weightlifting
Yamini Mourya — Women's -57kg, Judo
Neeraj Chopra — Men's Javelin Throw, Athletics
Pravreen Chithravel — Men's Triple Jump, Athletics
Jadumani Singh — Men's 55kg, Boxing
Shubham Juyal — Men's Shot Put F57, Para Athletics
Lovlina Borgohain — Women's 75kg, Boxing
Narender Berwal — Men's +90kg, Boxing
Bronze
Jhandu Kumar — Men's Heavyweight, Para Powerlifting
Bindyarani Devi — Women's 58kg, Weightlifting
Shilpa K Shyla — Women's Shot Put F57, Para Athletics
Seema Kaliramna — Women's Discus Throw, Athletics
Tejaswin Shankar — Men's Decathlon, Athletics
Yash Vir Singh — Men's Javelin Throw, Athletics
Selva Prabhu — Men's Triple Jump, Athletics
Unnati Sharma — Women's -63kg, Judo
Gulveer Singh — Men's 5000m, Athletics