 Asian Games 2026 Medal Tally: India Jumps To 10th After Neeru Dhanda, Women's Relay Gold - Check Full Standings
e-Paper Get App
HomeSportsAsian Games 2026 Medal Tally: India Jumps To 10th After Neeru Dhanda, Women's Relay Gold - Check Full Standings

Asian Games 2026 Medal Tally: India Jumps To 10th After Neeru Dhanda, Women's Relay Gold - Check Full Standings

India clinched two gold medals in a historic day 11 at Aichi-Nagoya in the ongoing Asian Games 2026. Neeru Dhanda won the gold medal in women's individual trap event before the women's 4x400m relay team added another late in the day. It takes India's tally to 52 with 6 gold medals, 21 silver and 25 bronze.

Sreehari MenonUpdated: Tuesday, September 29, 2026, 06:30 PM IST
Asian Games 2026 Medal Tally: India Jumps To 10th After Neeru Dhanda, Women's Relay Gold - Check Full Standings

India have jumped to 10th place in the Asian Games 2026 standings after a productive Day 11 in Aichi-Nagoya on Tuesday. Neeru Dhanda scripted history and became the first Indian woman to be an individual trap gold medallist.

Later in the day, the quartet of Kiran Pahal, M.R. Poovamma, Prachi and Vithya Ramaraj clocked 3:29.69, finishing ahead of Bahrain and China to win the 4x400m women's relay.

The two gold medals took India's tally to 6 top podium finishes in Aichi Nagoya. India now have a total of 52 medals, sneaking them into 10th place on the overall table.

Read Also
Gold Medal Alert! India Secure Historic Podium In Women's 4x400m Relay At Asian Games 2026
Gold Medal Alert! India Secure Historic Podium In Women's 4x400m Relay At Asian Games 2026

Asian Games 2026 Medal Tally

1. China — Gold: 143 | Silver: 62 | Bronze: 49 | Total: 254

2. Japan — Gold: 45 | Silver: 71 | Bronze: 66 | Total: 182

3. Korea — Gold: 24 | Silver: 27 | Bronze: 44 | Total: 95

4. Uzbekistan — Gold: 14 | Silver: 17 | Bronze: 13 | Total: 44

5. Thailand — Gold: 12 | Silver: 9 | Bronze: 12 | Total: 33

6. IR Iran — Gold: 10 | Silver: 16 | Bronze: 11 | Total: 37

7. Bahrain — Gold: 10 | Silver: 5 | Bronze: 4 | Total: 19

8. Kazakhstan — Gold: 9 | Silver: 14 | Bronze: 25 | Total: 48

9. DPR Korea — Gold: 7 | Silver: 5 | Bronze: 6 | Total: 18

10. India — Gold: 6 | Silver: 21 | Bronze: 25 | Total: 52

11. Malaysia — Gold: 6 | Silver: 5 | Bronze: 9 | Total: 20

12. Hong Kong, China — Gold: 5 | Silver: 12 | Bronze: 18 | Total: 35

13. Kuwait — Gold: 4 | Silver: 1 | Bronze: 4 | Total: 9

14. Chinese Taipei — Gold: 3 | Silver: 10 | Bronze: 24 | Total: 37

15. Indonesia — Gold: 3 | Silver: 7 | Bronze: 20 | Total: 30

16. Qatar — Gold: 3 | Silver: 4 | Bronze: 4 | Total: 11

17. Philippines — Gold: 3 | Silver: 3 | Bronze: 12 | Total: 18

18. Singapore — Gold: 2 | Silver: 6 | Bronze: 3 | Total: 11

19. Tajikistan — Gold: 2 | Silver: 3 | Bronze: 2 | Total: 7

20. Vietnam — Gold: 2 | Silver: 1 | Bronze: 17 | Total: 20

21. Macao, China — Gold: 1 | Silver: 4 | Bronze: 1 | Total: 6

=22. Jordan — Gold: 1 | Silver: 1 | Bronze: 1 | Total: 3

=22. Myanmar — Gold: 1 | Silver: 1 | Bronze: 1 | Total: 3

=24. Sri Lanka — Gold: 1 | Silver: 1 | Bronze: 0 | Total: 2

=24. UA Emirates — Gold: 1 | Silver: 1 | Bronze: 0 | Total: 2

26. Saudi Arabia — Gold: 0 | Silver: 2 | Bronze: 5 | Total: 7

27. Iraq — Gold: 0 | Silver: 2 | Bronze: 2 | Total: 4

28. Turkmenistan — Gold: 0 | Silver: 2 | Bronze: 0 | Total: 2

29. Kyrgyzstan — Gold: 0 | Silver: 1 | Bronze: 4 | Total: 5

30. Afghanistan — Gold: 0 | Silver: 1 | Bronze: 2 | Total: 3

=31. Lebanon — Gold: 0 | Silver: 1 | Bronze: 1 | Total: 2

=31. Oman — Gold: 0 | Silver: 1 | Bronze: 1 | Total: 2

33. Pakistan — Gold: 0 | Silver: 0 | Bronze: 5 | Total: 5

34. Cambodia — Gold: 0 | Silver: 0 | Bronze: 4 | Total: 4

35. Nepal — Gold: 0 | Silver: 0 | Bronze: 2 | Total: 2

=36. Bangladesh — Gold: 0 | Silver: 0 | Bronze: 1 | Total: 1

=36. Brunei Darussalam — Gold: 0 | Silver: 0 | Bronze: 1 | Total: 1

Follow us on
Add FPJ As a
Trusted Source