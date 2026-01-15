 Pune Municipal Corporation Elections 2026: Counting Of Votes To Take Place At THESE Centres
e-Paper Get App
HomePunePune Municipal Corporation Elections 2026: Counting Of Votes To Take Place At THESE Centres

Pune Municipal Corporation Elections 2026: Counting Of Votes To Take Place At THESE Centres

Pune Municipal Corporation (PMC) officials have informed that counting of votes will be carried out according to the jurisdiction of each ward office. A comprehensive zone-wise plan has been created to facilitate organised counting and manage crowds

Indu BhagatUpdated: Thursday, January 15, 2026, 04:37 PM IST
article-image
Pune Municipal Corporation Elections 2026: Counting Of Votes To Take Place At THESE Centres | Anand Chaini

Pune Municipal Corporation (PMC) officials have informed that counting of votes will be carried out according to the jurisdiction of each ward office. A comprehensive zone-wise plan has been created to facilitate organised counting and manage crowds.

Zone-wise Counting Centres

1. Bibwewadi ward office: Kabaddi ground at Baburao Sanas Ground, Sarasbaug

2. Sinhagad Road ward office: Sharadchandra Pawar Academy of E-Learning, Vadgaon

FPJ Shorts
S J Poddar Academy’s Budding Tennis Star Maitre Sharma Wins Arozo Tennis Championship
S J Poddar Academy’s Budding Tennis Star Maitre Sharma Wins Arozo Tennis Championship
Jharkhand Police Reach Ranchi ED Office To Investigate Allegations Of Assault On Accused During Questioning
Jharkhand Police Reach Ranchi ED Office To Investigate Allegations Of Assault On Accused During Questioning
Bangladesh Cricket Board Removes Nazmul Islam As Head Of Finance Committee For Making Defamatory Remarks
Bangladesh Cricket Board Removes Nazmul Islam As Head Of Finance Committee For Making Defamatory Remarks
Mumbai BMC Elections 2026: 41.08% Voter Turnout Till 3.30 pm - Will It Surpass 2017 Numbers?
Mumbai BMC Elections 2026: 41.08% Voter Turnout Till 3.30 pm - Will It Surpass 2017 Numbers?
Read Also
NCP-SP MLA Rohit Pawar Alleges EVM Malfunctions In Pune, Pimpri-Chinchwad During Ongoing Municipal...
article-image

3. Kasba–Vishrambaugwada ward office: New English School, Tilak Road

4. Dhankawadi–Sahakarnagar ward office: Tin shed within ward office premises

5. Ghole Road–Shivajinagar ward office: Agriculture College ground, Shivajinagar

6. Kondhwa–Yewalewadi ward office: Chhatrapati Sambhaji Maharaj E-Learning School, Katraj–Kondhwa Road

7. Wanwadi–Ramtekdi ward office: Jijau Mangal Karyalaya, SRPF Group No. 1, Wanwadi

Read Also
Pune Municipal Corporation Elections 2026: NCP Workers Thrash Man In Dhayari Over Attempt To Remove...
article-image

8. Hadapsar–Mundhwa ward office: Karmaveer Auditorium, Sadhana Vidyalaya, Hadapsar

9. Yerwada–Kalas–Dhanori ward office: Rajaram Pathare Stadium, Kharadi

10. Aundh–Baner ward office: Badminton Hall, Shiv Chhatrapati Sports Complex, Balewadi

11. Kothrud–Bavdhan ward office: MIT Vishwashanti University, Kothrud

12. Bhavani Peth ward office: Rafi Ahmed Kidwai Secondary School near Ramoshi Gate police chowky

Read Also
'How Can Ravindra Be Female?': Voter List Mix-Up Leaves Pune Man Scrambling To Prove His Identity -...
article-image

13. Warje–Karvenagar ward office: Pandit Deendayal Upadhyay School, Paud Phata

14. Dhole Patil Road ward office: Maulana Abul Kalam Azad Memorial, Koregaon Park

15. Nagar Road–Vadgaon Sheri ward office: Counting will take place inside the regional office premises.

Civic officials mentioned that essential security measures, logistical assistance, and coordination with police will be established at all centres to guarantee a clear and organised counting process.

Follow us on

RECENT STORIES

Pune & Pimpri-Chinchwad Civic Polls: Fate Of 1,845 Candidates Across 293 PMC-PCMC Seats To Be Clear...
Pune & Pimpri-Chinchwad Civic Polls: Fate Of 1,845 Candidates Across 293 PMC-PCMC Seats To Be Clear...
Nashik: Shiv Sena Workers Attack BJP Candidate's Home Over Money Distribution Allegations
Nashik: Shiv Sena Workers Attack BJP Candidate's Home Over Money Distribution Allegations
PCMC Elections 2026: Voter Turnout Rises To 40.50% In Pimpri-Chinchwad By 3.30 PM -- Will It Cross...
PCMC Elections 2026: Voter Turnout Rises To 40.50% In Pimpri-Chinchwad By 3.30 PM -- Will It Cross...
Nashik Records 26.52% Voter Turnout By Afternoon; Polling Continues Till 5:30 PM
Nashik Records 26.52% Voter Turnout By Afternoon; Polling Continues Till 5:30 PM
Pune Municipal Corporation Elections 2026: Counting Of Votes To Take Place At THESE Centres
Pune Municipal Corporation Elections 2026: Counting Of Votes To Take Place At THESE Centres