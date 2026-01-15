Pune Municipal Corporation Elections 2026: Counting Of Votes To Take Place At THESE Centres

Pune Municipal Corporation (PMC) officials have informed that counting of votes will be carried out according to the jurisdiction of each ward office. A comprehensive zone-wise plan has been created to facilitate organised counting and manage crowds.
Zone-wise Counting Centres
1. Bibwewadi ward office: Kabaddi ground at Baburao Sanas Ground, Sarasbaug
2. Sinhagad Road ward office: Sharadchandra Pawar Academy of E-Learning, Vadgaon
3. Kasba–Vishrambaugwada ward office: New English School, Tilak Road
4. Dhankawadi–Sahakarnagar ward office: Tin shed within ward office premises
5. Ghole Road–Shivajinagar ward office: Agriculture College ground, Shivajinagar
6. Kondhwa–Yewalewadi ward office: Chhatrapati Sambhaji Maharaj E-Learning School, Katraj–Kondhwa Road
7. Wanwadi–Ramtekdi ward office: Jijau Mangal Karyalaya, SRPF Group No. 1, Wanwadi
8. Hadapsar–Mundhwa ward office: Karmaveer Auditorium, Sadhana Vidyalaya, Hadapsar
9. Yerwada–Kalas–Dhanori ward office: Rajaram Pathare Stadium, Kharadi
10. Aundh–Baner ward office: Badminton Hall, Shiv Chhatrapati Sports Complex, Balewadi
11. Kothrud–Bavdhan ward office: MIT Vishwashanti University, Kothrud
12. Bhavani Peth ward office: Rafi Ahmed Kidwai Secondary School near Ramoshi Gate police chowky
13. Warje–Karvenagar ward office: Pandit Deendayal Upadhyay School, Paud Phata
14. Dhole Patil Road ward office: Maulana Abul Kalam Azad Memorial, Koregaon Park
15. Nagar Road–Vadgaon Sheri ward office: Counting will take place inside the regional office premises.
Civic officials mentioned that essential security measures, logistical assistance, and coordination with police will be established at all centres to guarantee a clear and organised counting process.