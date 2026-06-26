Nashik: Central Railway Announces 16 Special Trains For Ashadhi Ekadashi Pilgrims Travelling To Pandharpur

Nashik: To accommodate the surge of devotees travelling to Pandharpur for Ashadhi Ekadashi, Central Railway has announced 16 special train services from Nagpur, New Amravati, Khamgaon, and Bhusawal. The initiative aims to provide convenient travel for pilgrims from Vidarbha, Khandesh, and Marathwada.
The Nagpur–Miraj Special will operate four trips on July 23, 24, and 25, halting at Ajni, Wardha, Badnera, Akola, Shegaon, Bhusawal, Manmad, Kopargaon, Ahilyanagar, Daund, Kurduwadi, Pandharpur, Sangola, Jath Road, and Kavthemahankal.
The New Amravati–Pandharpur Special will run four trips on July 21, 22, 24, and 25, via Badnera, Akola, Shegaon, Bhusawal, Jalgaon, Pachora, Chalisgaon, Manmad, Kopargaon, Belapur, Ahilyanagar, Daund, and Kurduwadi.
The Khamgaon–Pandharpur Special will also operate four trips from July 21 to 24, with stops at Jalamb, Nandura, Malkapur, Bhusawal, Jalgaon, Manmad, Kopargaon, Belapur, Ahilyanagar, Daund, and Kurduwadi.
Additionally, the Bhusawal–Pandharpur Unreserved Special will make four trips between July 24 and 26, stopping at Jalgaon, Pachora, Chalisgaon, Manmad, Kopargaon, Belapur, Ahilyanagar, Daund, and Kurduwadi. The train will consist of 16 unreserved second-class coaches.
The special trains will offer AC 3-tier, Sleeper Class, General Second Class, and Luggage-cum-Guard Brake Van coaches to facilitate comfortable travel for pilgrims.