Top 10 Educated Newly Elected BMC Corporators In Mumbai Include Doctors, Lawyers, Business Leaders

Mumbai: Several newly elected corporators in Mumbai come from professional and academic backgrounds, including medicine, business, law and education. The details are as follows:
Dr Hetal Morvekar-BJP
Ward 103- Mulund
Profession- Mulund
Education- M.Pharm, PhD
Dr Sarita Mhaske- Sena UBT
Ward 157- Chandiwali
Profession- Doctor
Education- Bachelor of Homoeopathic Medicine & Surgery
Dr Neil Somaiyya- BJP
Ward 107 – Mulund
Profession- Business
Education- MMS, PhD
Dr Aditi Khursange- Shiv Sena
Ward 11- Magathane
Profession- Dentist
Education- FDS (Endodontics)
Dr Saeeda Shaikh- NCP
Ward 168- Kurla
Profession- Doctor
Education- MBBS, DNB (Anaesthetist)
Dr Shilpa Sangore- BJP
Ward 17- Borivali
Profession- Doctor
Education- MBBS, DCH
Gaurang Zaveri- BJP
Ward 217- Malabar Hill
Profession- Advocate
Education- MCom, LLB
Harshita Narwekar- BJP
Ward 225- Colaba
Profession- Business
Education- MBA, MSC (Healthcare Finance Management)
Prakash Darekar – BJP
Ward 3- Dahisar
Profession- Business
Education- MBA Finance
Hamanshu Parekh- BJP
Ward 22- Charkop
Profession-Service
Education- MBA
Neelam Gurav- BJP
Ward 27- Kandivali East
Profession- Teacher
Education- MA, BeD