 Top 10 Educated Newly Elected BMC Corporators In Mumbai Include Doctors, Lawyers, Business Leaders
e-Paper Get App
HomeMumbaiTop 10 Educated Newly Elected BMC Corporators In Mumbai Include Doctors, Lawyers, Business Leaders

Top 10 Educated Newly Elected BMC Corporators In Mumbai Include Doctors, Lawyers, Business Leaders

Several newly elected Mumbai corporators bring professional and academic expertise to civic governance, representing fields such as medicine, business, law, and education. This diversity in backgrounds is expected to introduce informed perspectives, specialised knowledge, and innovative approaches to policy-making and urban management.

Devashri BhujbalUpdated: Monday, January 19, 2026, 11:52 PM IST
article-image
BMC Election Results 2026 | FPJ

Mumbai: Several newly elected corporators in Mumbai come from professional and academic backgrounds, including medicine, business, law and education. The details are as follows:

Dr Hetal Morvekar-BJP

Ward 103- Mulund

Profession- Mulund

FPJ Shorts
Mumbai News: Auto Driver Injured After Akshay Kumar’s Convoy Vehicle Hits Auto-Rickshaw In Juhu; Actor Not Present
Mumbai News: Auto Driver Injured After Akshay Kumar’s Convoy Vehicle Hits Auto-Rickshaw In Juhu; Actor Not Present
West Bengal News: TMC Leader Abhishek Banerjee Hails Supreme Court Verdict On Voter List Transparency
West Bengal News: TMC Leader Abhishek Banerjee Hails Supreme Court Verdict On Voter List Transparency
Sportvot x FPJ: ‘Legends Of The Mats’ Kabaddi Tournament Held In Nallasopara
Sportvot x FPJ: ‘Legends Of The Mats’ Kabaddi Tournament Held In Nallasopara
Mumbai Real Estate Fraud Case: Complaint Filed Against 4 For Cheating Of ₹11.97 Crore Over Alleged Fake Partnership Promise
Mumbai Real Estate Fraud Case: Complaint Filed Against 4 For Cheating Of ₹11.97 Crore Over Alleged Fake Partnership Promise

Education- M.Pharm, PhD

Dr Hetal Morvekar - BJP

Dr Hetal Morvekar - BJP |

Dr Sarita Mhaske- Sena UBT

Ward 157- Chandiwali

Profession- Doctor

Education- Bachelor of Homoeopathic Medicine & Surgery

Dr Sarita Mhaske- Sena UBT

Dr Sarita Mhaske- Sena UBT |

Dr Neil Somaiyya- BJP

Ward 107 – Mulund

Profession- Business

Education- MMS, PhD

Dr Neil Somaiyya - BJP

Dr Neil Somaiyya - BJP |

Dr Aditi Khursange- Shiv Sena

Ward 11- Magathane

Profession- Dentist

Education- FDS (Endodontics)

Dr Aditi Khursange- Shiv Sena

Dr Aditi Khursange- Shiv Sena |

Dr Saeeda Shaikh- NCP

Ward 168- Kurla

Profession- Doctor

Education- MBBS, DNB (Anaesthetist)

Dr Saeeda Shaikh- NCP

Dr Saeeda Shaikh- NCP |

Dr Shilpa Sangore- BJP

Ward 17- Borivali

Profession- Doctor

Education- MBBS, DCH

Dr Shilpa Sangore- BJP

Dr Shilpa Sangore- BJP |

Gaurang Zaveri- BJP

Ward 217- Malabar Hill

Profession- Advocate

Education- MCom, LLB

Gaurang Zaveri- BJP

Gaurang Zaveri- BJP |

Read Also
Maharashtra Govt To Hold Mayoral Lottery On January 22 For Mumbai And 28 Civic Bodies
article-image

Harshita Narwekar- BJP

Ward 225- Colaba

Profession- Business

Education- MBA, MSC (Healthcare Finance Management)

Harshita Narwekar- BJP

Harshita Narwekar- BJP |

Prakash Darekar – BJP

Ward 3- Dahisar

Profession- Business

Education- MBA Finance

Prakash Darekar – BJP

Prakash Darekar – BJP |

Hamanshu Parekh- BJP

Ward 22- Charkop

Profession-Service

Education- MBA

Neelam Gurav- BJP

Neelam Gurav- BJP |

Neelam Gurav- BJP

Ward 27- Kandivali East

Profession- Teacher

Education- MA, BeD

Follow us on

RECENT STORIES

Top 10 Educated Newly Elected BMC Corporators In Mumbai Include Doctors, Lawyers, Business Leaders
Top 10 Educated Newly Elected BMC Corporators In Mumbai Include Doctors, Lawyers, Business Leaders
Mumbai News: Auto Driver Injured After Akshay Kumar’s Convoy Vehicle Hits Auto-Rickshaw In Juhu;...
Mumbai News: Auto Driver Injured After Akshay Kumar’s Convoy Vehicle Hits Auto-Rickshaw In Juhu;...
Mumbai Real Estate Fraud Case: Complaint Filed Against 4 For Cheating Of ₹11.97 Crore Over Alleged...
Mumbai Real Estate Fraud Case: Complaint Filed Against 4 For Cheating Of ₹11.97 Crore Over Alleged...
Maharashtra News: MSHRC Pulls Up Jail Authorities Over Non-Compliance, Seeks Affidavits And...
Maharashtra News: MSHRC Pulls Up Jail Authorities Over Non-Compliance, Seeks Affidavits And...
Maharashtra News: State Human Rights Commission Dismisses Complaint By Gangster Girish Nair’s Wife...
Maharashtra News: State Human Rights Commission Dismisses Complaint By Gangster Girish Nair’s Wife...