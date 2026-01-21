 Mumbai News: Central Railway To Run Special Trains Between CSMT–Kolhapur, LTT–Nanded And Panvel–Amravati; Check Details
Mumbai News: Central Railway To Run Special Trains Between CSMT–Kolhapur, LTT–Nanded And Panvel–Amravati; Check Details

Central Railway will operate special train services between CSMT–Kolhapur, LTT–Nanded and unreserved Panvel–Amravati routes to manage increased passenger demand. The services will run on select dates in January 2026, with bookings open via PRS, IRCTC and UTS platforms.

Kamal Mishra
Updated: Wednesday, January 21, 2026, 11:15 PM IST
article-image
Central Railway announces special train services between Mumbai, Kolhapur, Nanded and Amravati to meet increased passenger demand | Representational Image

Mumbai, Jan 21: Central Railway will run special train services between Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Mumbai (CSMT) and Shri Chhatrapati Shahu Maharaj Terminus Kolhapur, Lokmanya Tilak Terminus (LTT) and Hazur Sahib Nanded, and unreserved special trains between Panvel and Amravati, in view of increased passenger demand for train services.

CSMT–Kolhapur–CSMT special: Two services

Train No. 01039 will depart from CSMT on January 24, 2026, at 00.30 hrs and arrive at Kolhapur at 11.45 hrs on the same day.

Train No. 01040 will depart from Kolhapur on January 26, 2026, at 16.40 hrs and arrive at CSMT at 04.05 hrs the next day.

Halts: Dadar, Thane, Kalyan, Lonavala, Chinchvad, Pune, Jejuri, Lonand, Satara, Karad, Kirloskarvadi, Sangli, Miraj, Jayasingpur and Hatkanangale.

Composition: 1 AC 2-Tier, 3 AC 3-Tier, 8 Sleeper Class, 4 General Second Class and 2 General Second Class cum Guard’s Brake Van.

LTT–Nanded–LTT special: Four services

Train No. 01041 will depart from LTT on January 23 and January 24, 2026, at 15.30 hrs and arrive at Nanded at 04.00 hrs the next day.

Train No. 01042 will depart from Nanded on January 24 and January 25, 2026, at 23.30 hrs and arrive at LTT at 13.40 hrs the next day.

Halts: Thane, Kalyan, Igatpuri, Nashik Road, Mammad, Nagarsol, Chhatrapati Sambhajinagar, Jalna, Partur, Selu, Parbhani and Purna.

Composition: 1 AC 2-Tier, 3 AC 3-Tier, 8 Sleeper Class, 4 General Second Class and 2 General Second Class cum Guard’s Brake Van.

Amravati–Panvel–Amravati unreserved special: Two services

Train No. 01415 will depart from Panvel on January 26, 2026, at 19.50 hrs and arrive at Amravati at 12.00 hrs the next day.

Train No. 01416 will depart from Amravati on January 22, 2026, at 12.00 hrs and arrive at Panvel at 04.00 hrs the next day.

Halts: Karjat, Lonavala, Pune, Daund Chord Line, Ahilyanagar, Belapur, Kopargaon, Manmad, Chalisgaon, Jalgaon, Bhusaval, Malkapur, Shegaon, Akola, Murtizapur and Badnera.

Composition: 16 Sleeper Class / General Second Class / Second Class Chair Car coaches and 2 General Second Class cum Guard’s Brake Van.

Reservation details

Bookings for Train Nos. 01039, 01040 and 01041 are open at all PRS locations and on the IRCTC website (www.irctc.co.in).

Bookings for unreserved coaches with normal charges can be done through the UTS system.

For detailed timings at halts of these special trains, passengers are advised to visit www.enquiry.indianrail.gov.in or download the NTES app.

Passengers are advised to please note.

