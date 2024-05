Mumbai Mega Block From May 31 To June 2: Here's List Of Cancelled Local Trains On Main Line As Central Railway Initiates Track Works In Thane |

Mumbai: The Central Railway has undertaken a 63-hour special mega block at Thane Railway Station and 36 hours special block at the CSMT station. The mega block started at the midnight of May 30-31 (Thursday-Friday night) and will continue till June 2 afternoon (Sunday).

According to the official account of the Central Railway on X, the 63-hour special block at Thane (DN Fast line) began at 00.30 hrs on 30/31.05.2024. The work for widening of platform no. 5/6 of Thane Station started with the dismantling of existing tracks and removal of OHE wires & equipments.

The work for widening of platform no. 5/6 of Thane Station started with the dismantling of existing tracks and removal of OHE wires & equipments.

The Central Railway shared a list of cancelled local train trips on both the Up & Down Line of the suburban rail network. The list includes a total of 73 trains on the Down Line and 83 trains on the Up Line.

Detailed List Of Cancelled Trains list for Friday (31.05.2024)

Down Line

S.No. Train Number Information

1 97305 5:00 am CSMT - THANE

2 97605 5:56 am CSMT - KURLA

3 95703 6:06 am CSMT - KALYAN

4 95201 6:24 am CSMT - BADLAPUR

5 97017 7:08 am CSMT - KALYAN

6 95705 7:22 am CSMT - KALYAN

7 95901 8:04 am CSMT - THANE

8 96615 8:56 am THANE - TITWALA

9 97027 8:19 am PAREL - KALYAN

10 97321 8:08 am CSMT - THANE

11 97323 8:16 am CSMT - THANE

12 97327 8:26 am CSMT - THANE

13 95709 8:36 am CSMT - KALYAN

14 97329 8:45 am CSMT - THANE

15 95903 8:48 am CSMT - THANE

16 95905 9:05 am CSMT - THANE

17 97037 10:06 am THANE - KALYAN

18 97337 9:26 am CSMT - THANE

19 95907 9:42 am CSMT - THANE

20 95307 9:51 am CSMT - AMBARNATH

21 97345 10:18 am CSMT - THANE

22 95715 10:45 am DADAR - KALYAN

23 97347 10:27 am CSMT - THANE

24 97349 10:39 am CSMT - THANE

25 97351 10:51 am CSMT - THANE

26 96513 11:49 am THANE - ASANGAON

27 97355 11:07 am CSMT - THANE

28 97057 11:42 am PAREL - KALYAN

29 97219 11:30 am CSMT - DOMBIVLI

30 97359 11:36 am CSMT - THANE

31 95801 11:37 am CSMT - DOMBIVLI

32 97061 11:50 am CSMT - KALYAN

33 95717 12:25 pm CSMT - KALYAN

34 97225 12:38 pm CSMT - DOMBIVLI

35 95719 12:53 pm CSMT - KALYAN

36 95317 12:57 pm CSMT - AMBARNATH

37 97365 12:58 pm CSMT - THANE

38 97367 1:06 pm CSMT - THANE

39 97077 1:26 pm CSMT - KALYAN

40 97371 1:58 pm CSMT - THANE

41 97373 2:20 pm CSMT - THANE

42 97087 2:25 pm CSMT - KALYAN

43 97377 3:02 pm CSMT - THANE

44 97231 3:13 pm CSMT - DOMBIVLI

45 95721 3:14 pm CSMT - KALYAN

46 97235 3:45 pm CSMT - DOMBIVLI

47 97381 4:09 pm PAREL - THANE

48 96325 4:50 pm THANE - AMBARNATH

49 97107 4:54 pm KURLA - KALYAN

50 97387 4:30 pm CSMT - THANE

51 97389 4:38 pm CSMT - THANE

52 97119 5:08 pm CSMT - DOMBIVLI

53 95725 5:30 pm DADAR - KALYAN

54 97397 5:24 pm CSMT - THANE

55 97129 6:15 pm VIDYAVIHAR - KALYAN

56 97245 5:57 pm CSMT - DOMBIVLI

57 97133 6:16 pm PAREL - KALYAN

58 97403 6:03 pm CSMT - THANE

59 97635 6:22 pm CSMT - KURLA

60 97407 6:37 pm CSMT - THANE

61 97141 7:08 pm PAREL - KALYAN

62 95329 6:57 pm CSMT - AMBARNATH

63 97147 7:18 pm CSMT - KALYAN

64 97253 7:40 pm PAREL - DOMBIVLI

65 95739 7:29 pm CSMT - KALYAN

66 97417 7:56 pm PAREL - THANE

67 97159 8:59 pm PAREL - KALYAN

68 97427 8:52 pm CSMT - THANE

69 97259 9:12 pm CSMT - DOMBIVLI

70 95743 9:54 pm CSMT - KALYAN

71 97643 9:56 pm CSMT - KURLA

72 97647 10:54 pm CSMT - KURLA

73 97449 11:55 pm CSMT - THANE

Up Line

S.No. Train Number Information

1 97304 4:16 am THANE - CSMT

2 97306 4:40 am THANE - CSMT

3 97308 4:48 am THANE - CSMT

4 95902 5:08 am THANE - CSMT

5 97606 5:26 am KURLA - CSMT

6 97608 5:41 am KURLA - CSMT

7 97310 5:24 am THANE - CSMT

8 97610 5:54 am KURLA - CSMT

9 97312 5:48 am THANE - CSMT

10 97314 5:56 am THANE - CSMT

11 97612 6:34 am KURLA - CSMT

12 95802 6:14 am DOMBIVLI - CSMT

13 97320 6:50 am THANE - CSMT

14 97322 7:04 am THANE - CSMT

15 97614 7:38 am KURLA - CSMT

16 97324 7:28 am THANE - PAREL

17 95704 7:18 am KALYAN - CSMT

18 97326 7:44 am THANE - CSMT

19 95904 8:02 am THANE - CSMT

20 95906 8:20 am THANE - CSMT

21 97334 8:25 am THANE - CSMT

22 95712 8:33 am KALYAN - CSMT

23 95908 9:03 am THANE - CSMT

24 96208 7:56 am BADLAPUR - THANE

25 97030 8:36 am KALYAN - THANE

26 97342 9:08 am THANE - CSMT

27 97344 9:16 am THANE - CSMT

28 97346 9:30 am THANE - CSMT

29 97350 9:50 am THANE - CSMT

30 95910 9:54 am THANE - CSMT

31 97348 9:41 am THANE - CSMT

32 95722 9:47 am KALYAN - DADAR

33 97358 10:30 am THANE - CSMT

34 95912 10:46 am THANE - CSMT

35 96620 9:53 am TITWALA - PAREL

36 97364 11:25 am THANE - CSMT

37 97048 11:02 am KALYAN - THANE

38 97366 11:36 am THANE - CSMT

39 96312 11:03 am AMBARNATH - CSMT

40 95728 11:46 am KALYAN - CSMT

41 97052 11:22 am KALYAN - THANE

42 97368 11:56 am THANE - CSMT

43 97056 11:50 am KALYAN - CSMT

44 96314 11:17 am AMBARNATH - CSMT

45 97060 12:24 pm KALYAN - THANE

46 97370 12:56 pm THANE - CSMT

47 97222 12:56 pm DOMBIVLI - CSMT

48 97066 1:09 pm KALYAN - THANE

49 97070 1:28 pm KALYAN - CSMT

50 95730 1:36 pm KALYAN - CSMT

51 97374 2:03 pm THANE - CSMT

52 95732 2:02 pm KALYAN - CSMT

53 97228 2:08 pm DOMBIVLI - CSMT

54 95320 2:24 pm AMBARNATH - CSMT

55 97378 2:52 pm THANE-PAREL

5697380 3:08 pm THANE-CSMT

57 97382 3:23 pm THANE-PAREL

58 97086 3:10 pm KALYAN-CSMT

59 97088 3:14 pm KALYAN-THANE

60 97090 3:30 pm KALYAN-CSMT

6197388 4:12 pm THANE-CSMT

62 97096 4:02 pm KALYAN-THANE

63 95734 4:28 pm KALYAN-DADAR

64 97396 4:59 pm THANE-CSMT

65 97234 4:38 pm DOMBIVLI-CSMT

6697408 5:31 pm THANE-PAREL

67 97238 5:13 pm DOMBIVLI-CSMT

68 97410 5:41 pm THANE-CSMT

69 95334 5:49 pm AMBARNATH-CSMT

70 97418 6:24 pm THANE-PAREL

71 97634 6:56 pm KURLA-CSMT

72 97246 6:37 pm DOMBIVLI-PAREL

73 97426 7:10 pm THANE-PAREL

74 95742 6:22 pm KALYAN-CSMT

75 974307:38 pm THANE-CSMT

76 972507:28 pm DOMBIVLI-CSMT

77 971367:38 pm KALYAN-PAREL

78 95746 8:41 pm KALYAN-CSMT

79 97148 8:38 pm KALYAN-CSMT

80 97258 9:08 pm DOMBIVLI-CSMT

81 97164 10:26 pm KALYAN-CSMT

82 97264 10:48 pm DOMBIVLI-PAREL

83 95748 11:05 pm KALYAN-CSMT

Central Railway's Appeal For Working Class

Central Railway earlier requested all the establishments to give their respective staff the opportunity to work from home or any other means possible to reduce the number of passengers on these days.

Central Railway also appealed to passengers to avoid travelling on these days or undertake travel only if needed to reduce the crowd at platforms.