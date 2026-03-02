 Mumbai Crime: EOW Arrests 2 In ₹17 Crore Bandra Flats Fraud Case
Mumbai police are investigating a Rs 17 crore property fraud in Bandra West after caretaker Musharraf Maqbool Ansari reported forged documents for two high-value flats at Kanti Apartment. FIRs were filed for conspiracy, forgery, and cheating. The Economic Offences Wing arrested Abid Hussain and Ajinkya Varadkar, while signatures and sale deeds from 2000 and 2024 were found allegedly fake.

Poonam AprajUpdated: Monday, March 02, 2026, 11:36 AM IST
article-image
Mumbai: A property fraud involving forged documents and illegal transfer of two high-value flats worth Rs 17 crore in Bandra West has surfaced following a complaint by caretaker Musharraf Maqbool Ansari, 40.

The Bandra police registered an FIR against Seema Varadkar, Kalpesh Patel, Ajinkya Varadkar, Mohammad Akhtar Sheikh, Abid alias Sameer Hussain, Rakesh Pawar, Roshan Kumar Sav and others for conspiracy, forgery and cheating. The Economic Offences Wing arrested Abid Hussain and Ajinkya Varadkar.

