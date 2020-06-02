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Coronavirus in Thane: List of COVID-19 containment zones in Thane city, Kalwa, Diva and Mumbra issued by TMC as of June 2

By FPJ Web Desk

Coronavirus in Thane: List of COVID-19 containment zones in Thane city, Kalwa, Diva and Mumbra issued by TMC as of June 2
Photo by Sanjay Jog

The number of Covid-19 cases shot above the 70,000-mark in Maharashtra on Monday even as the state notched a fresh death toll of 76, down by 40 from the highest 116 deaths recorded on May 29.

In a major development, Thane district with 9,941 cases has become the second worst-hit in the state, overtaking Pune district's tally of 8,045 cases.

Amid rise in COVID-19 cases in Thane, Police on Monday extended till June 30 the restrictions on assembly of people under CrPC section 144 in Thane city to curb the spread of coronavirus. The orders, issued under section 144 of the Code of Criminal Procedure (CrPC), among other things, prohibit assembly of five or more persons in city limits.

Here's the full list of containment zones in Thane as per the data released by Thane Municipal Corporation (TMC):

1. Karanti nagar Galli No.14 near saraswati School Rabodi -2 Thane (W)

2. Panchpakahadi, Near Dnyanraj Sabhagraha, Rahul Society, Thane (w)

3. Room No.18 B3 Bhakti Society Anand Park Thane West

4. 504 Hanuman Soc. Chandanwadi Panchpakhadi thane West

5. Rm No. 24 Chintamamni Gharkul Service Rd. Sawalewadi Panchpakhadi Thane

6. 182 Lotu Sheth Chawl Haridas Nagar near Shankar Temple Behind Golden Park

7. Parera Tower, Parera Nagar, Thane

8. Natraj Chs Bldg No 9 H25 Opp Murphy Express Highway Thane West -400602

9. NEW NASHENAN CHS NEAR K VILLA OPPOSITE SANJIVANI HOSPITAL

10. Saurabh Tower,Near Pratap Cinema,Kolbad

11. Rajiv Gandhi Medical College, Girls Hostel, Khopat

12. Hansnagar Khopat Thane (W)

13. Kolbad Jagmata Mandir, Khopat, Thane

14. Shreerang society Near vrundavan bus stop

15. Rustomjee Azziano, Rustomjee Urbaia

16. Siddhivinayak , Anand Kavach Shahunagar,Gokul nagar

17. Flower Valley Complex Opp Viviana Mall Thane W

18. Siddheshwar Talav, Anna Madrasi Chawl , Thane

19. HDFC bank, Panchpakhadi, Thane

20. SAINATH NAGAR NAMDEV VADI OPP NITIN COMPANY THANE WEST

21. Ganga Apt., behind Mukund Societ, Rutu Park, Uthalsar

22. Om Sai Chawl King Kong Nagar Dongripada Ghodbander Rd.

23. Room no 734,Near to lala kirana store, Sai mandir, Patlipada, Ghodbandar road, Thane.

24. C/301, Olympia Building, Lodha Pura, ATHONY BLD LODHA Majiwada

25. Bramhand Society , Azadnagar, Thane

26. 518, Parvati Niwas, Dhokali, Kolshet Road, Thane

27. Saphire 2 Cosmos Jewel, near DMart Anand Nagar Thane

28. Rajesh Shetty Chawl, Manorama Nagar

29. Aspen, Everest World, Kolsheth Road, Thane

30. Owla, Takadiv Road, Ghodbundar Road, Shiv Sayadri Chawl, Thane West

31. 102, Standfrd Bldg. Hiranandani Estate, Manpada, Thane

32. Lodha Amara Labour Camp

33. 2102 Wing 19 H Lodha Amamra Kolshet Thane W

34. 1/77, Adarsh Chawl, Vitthal Mandir Road, Near Ghag Kirana Store, Thane

35. Amrapali Saan Shivaji Negin Manpada

36. Santosh Kirana Store, Azadnagar, Thane

37. 102, Ist Floor, Tirumala Chs, Majiwada, Thane

38. L-1, Phase-2, Swastik Residency, Ghodbandar Road, Thane

39. Durga Ghat Balkum Road, Tmc School Balkum, Thane

40. A5/301, Swastik Palms Brahmand Thane

41. Puranik Rumabali, Bhayendar pada, G.B.Rd. Thane

42. A3 /401 Rosa Gardenia, Gb Road Kasarwadawali, Thane

43. Highland Residency, Kolshet Rd, Thane

44. Petunia Bldg, Kasarvadavli, Havre City, Thane

45. Ashok Jadhav Chawl Ghodbandar Road Thane

46. KASARWADAWALI ,PARIJAT GARDEN THANE

47. PAWANIK HOWNTOWN KASARVADAVALI , THANE

48. Ver Chawl ,Jaibhavani Nagar, MAJIWADAGAO,Thane W

49. Chirag Nagar, Vartaknagar, Thane

50. Pokhran Road - 2 Gandhi Nagar Thane

51. Bhim Nagar Vartak Nagar

52. VASANT VIHAR THANE-1

53. OSWAL SPARSH CHS,BLDG NO.9,POKHRAN ROAD NO.2,MAJIWAD THANE

54. ATHARVA HEIGHTS POKHRAN ROAD NO.1,SHIVAI NAGAR THANE

55. J/2, Lokvruksh, 702, Tulsidham, Thane

56. Rameshwar Soc., B Wing, Nikkanth Heights, Devdaya Ngar, Pokharan No 2

57. 44/311, Nav Adarsh Chs, Shivai Nagar,Thane W

58. 704,Kadavaba,Near Vasant Vihar Circle ,Thane

59. 103 Sharmishtha, Tarangan, Behind Korum Mall Thane

60. ASHOK NGR KOSLHET RD THANE

61. RAHUL BHOIR CHAWL PARSAR COMPUND SAIBABA MANDIR ,Shatrinagar

62. Sawarkar nagar, PANCH PAGMASHWALA APPT, 1ST FLOOR

63. Kulswamini Chawl, lokmanya nagar, Pada no.4, Thane

64. VEDANT COMPLEX PHASE -2, Vijay Nagar, Vartak nagar, Thane

65. Vaibhavlaxmi chwl, Near TMC school No.103,131 kajuwadi

66. KOKANNIVAS CHAWL CHAITTI NAGAR, Lokamanya Nagar PADA NO 3

67. HANUMAN NAGAR LAXMI KRUPA CHAWL WAGLE ESTATE THANE (W)

68. Sambhaji Nagar Sagar Baug near Rahil Hotel Bakery

69. Shiv Galli,Indiranagar Rd. No. 33 Rupadevipada 1 near Shiv Mandir, Thane

70. DHARMVEER CHAWL ,CHAWL NO.03,ROOM NO. 1, JAI BHAVANI NAGAR ,WAGLE ESTATE

71. 204, 2nd Flr. Sai Apt. Sawarkar Nagar Near Municipal Office

72. Lokmanya Nagar, Pada No 3, Parera Nagar, Near Mauli Kirana Store, Pawar Nagar, Thane

73. ROOM NO 2 SAI CHARAN CHAWL INDIRA NAGAR TEKDI WAGLE ESTATE THANE (W)

74. B/37 4th Fl. Shanti Apt R No 22 Near Thakur School Savarkar Nagar

75. Kashinath Parab Chawl, Pokharn Road No. 1, Dhawle Nagar, Lokmanya Nagar, Pada No. 3, Thane

76. Ambewadi, Room No. 1202, Near Madin Masjid, Wagle Estate, Thane West

77. Sai Sitra Chawl, Indra Nagar, Road On 22, Opp Laxmi Medical , Near Bush Bldg Rupadevi Pada, No 2, Thane

78. Annabhou Sathenagar, wagle estate

79. Dharamveer Chawl, Sainathnagar, Kajuwadi

80. Guruprashad Apt. Mahatma Phule Nagar

81. Plot No-15, Room No-B-15, Shree Gajanan Co.Op Hsg Soc Mhada Vasahat Savarkar Nagar Thane

82. Dyaneshwar Nagar , Gajanan Chawl , R.No.24, Thane

83. 52 8 Sant Rohidas Chawl Dnyaneshwar Nagar Wagle Estate Thane W

84. Dosti Rental Bld.No.4 B Wing, Opp Runwal Plaza Vartak Nagar Thane West

85. New Shramsafalya Chs C.B Kadm Chawl, Lokmanaya Nagar 3 Thane

86. Mishra House, Opp. Arjun Sadan Bldg, Lokmanya Nagar Pada No-2, Thane West

87. 104, Meeth Apartment, Sant Dnyneshwar Nagar, Wagle Estate, Thane West-400604

88. Room No. 1, Sadguru Krupa Niwas, Shastri Nagar, Bhoir Compound, Thane West

89. Lokmanya Nagar Solapur Chawl, Thane

90. Vigavaharta Socity Yashodhan Nagar, Thane (W)

91. Jai Santoshi Maa Tower Luiswadi Thane

92. SAYADRI CHAWL SAVARKAR NGAR THANE

93. Nagadarshan Apartment Room No 104 Near Jain Mandir Lokmanyanagar Pada No 1 Thane - 400606

94. Danurdhar Bhavan first floor flat No.104 Padwalnagar Wagle Estate Thane (W)

95. C.P.TALAO SHIV SHAKTI MITRA MANDAL NEAR SHANKAR MANDIR WAGLE ESTATE THANE (W)

96. Kailasnagar ITA Circle wagle estate Thane (w)

97. Ashtavinayak Apt, R/N 28, Kisangar no.3, bhatwadi; Sadhbhavna Apt, Kisanagar no.3, Bhatwadi; Renuka Sadan Kisannagar 3;

98. Ashtavinayak Apt, R/N 28, Kisangar no.3, bhatwadi; Devyani Sadan , Kisan Nagar, Thane

99. VISHVDIP BUILDING 4 TH FLOOR SHIVAJINAGAR THANE; VIJAY APPARTMENT D WING 103 KISAN NAGAR 1 THANE; 1/5, Pitkar Niwas, Rantanbhai Compd. Shivaji Nagar, Wagle Estate, Thane

100. 2/205 kinara Apt. kisan Nagar no 2

101. SURESH SMRITI BUILDING, ROOM NO 5, KISAN NAGAR 3, WAGLE ESTATE, THANE

102. Waralipada near bavadi Shreenagar

103. Silky Apt room no 3 in front of Oil depo Kisan Nagar no 2

104. Shanti bhavan room no 6 kisan nagar no3 opp bus stop near vinod jewllers thane

105. Shiv Shakti Nagar Behind Sunrise Bussiness park Kisan Nagar 2

106. 41 Shukla Building 2nd Floor Padwal Nagar

107. Shiv Shakti Nagar Kisan Nagar 2

108. Usha Kiran bldg, Bhatwadi Kisannagar no.3, Near Bhatwadi Ganesh Chouk, Bhatwadi Kisannagar no.3

109. Nutan Mirabld B Wing Kisan Nagar Wagle Estate Thane

110. Wagale Estate, Nehru Nagar - 1, Thane

111. Ashar IT Park Wagle Estate

112. Gurav Chwal Near Malti Devi School , Ambika Nagar 2, Rd No 16, Wagale Estate Thane

113. Harshan Bushan ,Kisan Nagar 2 Thane (W)

114. Wagle Estate, Kisan Nagar, D Souza Wadi, Room 16, 1st Floor, Devikrupa Bulding, Thane

115. 107/Shishaul Building Road No. 16 Kisan Nagar

116. Ram Nagar, Wagle Estate Road No. 28 Near Ram Chakki thane west

117. 103/Hawjabai Niwas Kisan Nagar, 3 Wagle Estate Thane (W)

118. INDIRANAGAR CHAWL KISANNAGAR NO.2

119. B/14 D,Silver Police Line Court Naka Thane

120. Aditya building, new Police Tower Mahagiri Thane

121. B9 Laxmiwadi Chendani Koliwad Meethbandar Road Thane ( East )

122. Room no-4,Ground floo,Nilkanth Darshan Society ,Naupada Thane .

123. Rm.no18 , sathe wadi near dnyansadhana college

124. Maya Villa, Raheja Garden Thane W

125. NAGSEN NAGAR NEAR HANUMAN MANDIR OPP.DADOJI STEDIUM

126. Jalaram Ashish-1 G. M Marg Thane

127. Amar Tower Bhaskar Colony Naupada

128. Rm. No. 3 Sitala Singh Chawl Near Shiv Mandir Noori Baba Road

129. 409, Ashif Manzil Apt, Adalgi Road, Kabad Ali, Thane

130. 15/A-2, Kamlesh Chs, Kopari Colony , Thane

131. 501, mangalya society near SBI bank , Naupada

132. 601, 6th floor , Vatika Bldg, Ghantali road.

133. Thane Medical Shop Govindji Apartment 3 Petrol Pump Thane

134. 1 Sapna CHS opp Anand Ashram Soc. B Cabin Naupada Thane W

135. Rm. No. 8 Saikrupa Bldg. Kashish Park

136. 503, Dharmanand Tower,Bhandar Ali, Station Road, Thane

137. New Aanand Park, B/2 1001, Raugh Natu Nagar, Thane West-400604

138. 409,Asif Manjil Opp.Avaj Radio Thane

139. Hrudreshwar Bldg, Pimpal Pada Near Civil Hospt. Thane

140. ROOM NO 17 3RD FR NATRAJ SOC PACHPAKHADI THANE

141. C-11 Vishwajeet Society Veer Savarkar Marg Thane West

142. Blue belk Hotek pay road prem nagar parshi wadi kopari

143. Khartan Rd, Near Thana College, TMC CHAWL OPP.SHEETAL DEVI MANDIR NR.DK STADIUM THANE

144. Chendani Koliwada, Cement Rd, R/N-118, Thane

145. Dadaji Kondedev R-7 R.No.802 Thane

146. 102 Om Sai Prasad B Cabin Naupada Thane

147. Bim Paradise, Swami Samarth ,Thane

148. Room No-96, 3/12 L.B.S Marg Behin Kamani Sunder Baug Indra Nagar, NAUPADA

149. C-1, Flat No-26, Siddharth Nagar Soc, Kopri Thane East

150. Bandhu Smruti Nakhava Compound Thane West

151. R no 1 Laxmi apt Old bombay road Charai

152. Gupta Chawl Rm No 12 Raghunath Nagar Thane Wagle Estate Thane

153. kisan nivas near rutuja appr kopri village kopri thane

154. Laxmi Apt. Gholai nagar Atkoneshwarnagar Thane (W)

155. Bhaskar nagar Kalwa Thane

156. Jagnath Appt. Vitawa, Kalwa

157. Rm. No. 27, Santoshi Chawl, near Agreseen School, Thane Belapur Rd. Kalwa East

158. 103 A/2 Vaishanavi dham complex Near vitthal mandir kharigaon kalwa

159. Sai ashirvad A-2,SURYA NAGAR,VITAWA

160. Bldg. No. 5 B-wing 2nd Floor Sudama CHS Old Mumbai-Puna Rd. Kalwa

161. Resident Doctor at CSMH Thane

162. Suryanagar Gate No.1 Vitawa Kalwa Thane (W)

163. 2 SANKALP CHS,. MANISHA NAGAR - 2, KALWA, THANE

164. Anand Vihar Complex,Near Railway Phatak Kharegaon ,Kalwa East,Thane

165. Rajashree Shahu Chawl, R/N 3, New Shivaji Nagar, Thakurpada, Kalwa, Thane

166. Shiv Shrusti Kharegaon, Thane

167. R.No.202, Chawandai Residency, Parsik Nagar Kalwa

168. Saipranam Chs, A-307, Kharigaon, Kalwa

169. Janki Nagar, Pipeline, Manisha Nagar, Kalwa West

170. Digvijay Bld, Room No 301, Thane

171. Rm. No. 1, Narayan Krupa Chawl Vitava Kalwa

172. Om Saraswati Apt Opp New Kalwa High School Kalwa

173. Trupti Apt Room No C 2 Bhola Nagar Kalwa Thane

174. gauridarshan chs, A-4 , 1st floor, opposite gaondevi mandir, kalwa thane

175. 402 5th Floor Pundlik Housing Society Thane Belapur Road Behind Jakat Naka Kalva West - 400605

176. Nirmala Devi Nagar Near Goikar Maidan Waghoba Nagar Kalwa Thane

177. VARADVINAYAK,KHAREGAON Near Gulmohar Society Kalwa Thane

178. SHRI GANESH CH, Shiv Premal Chs R N 203 B Wing Vikram Nagar Kalwa

179. CREACK VIEW 2ND FLOOR ROOM 102 KALWA NAKA

180. PARSIK RATI BANDER HANUMAN NAGR DATTA CHAWL ,

181. Ganesh apartment 5 th floor Bhudhajinagar kalwa

182. KHALIL MENSION ROOM NO 303/A WING GHASWAL COMPOUND KAUSA

183. B3/903, MM Valley, Mumbra, Thane

184. Room No.3 Sarkar Tower Dauladnagar Chand nagar Kausa Thane; C/102, NEW NASHMAN COLONY, OPP TANWAR NAGAR, KAUSA

185. MUMBRA, MUSAKHASAM, ROOM 204, OPP MUMBRA RAILWAY STATION, THANE

186. NEAR CHARNI PADA KAUSA GAON

187. 105 /B-1 SHAMSHAD NAGAR KAUSA

188. Abida Manzil A-wing Kausa Mumbra

189. Nasim baug Amrut Nagar, Mumbra, Thane

190. Janta Colomy , Jeevan Baug, Mumbra

191. REHAN BAUG,G-BLDG,B-206,DEURI PADA,KAUSA,THANE-400612

192. PRIME NEST BUILDING NEAR HIGH INTENSITY GYM, MUMBRA. - 400612

193. Hirabai Niwas, Kausa, Charnipada, Mumbra

194. Rashid compound , Mumbra , Thane

195. Irfan Palace, B-Wing , 1st Fool, 101, Rashid Compound, Kausa, Mumbra

196. Madina Manzil B-Wing Room No-2 Red Rose Society, Mumbra, Thane - 400612

197. Pondular Nagar 2nd Floor R.N 6, Mumbra, Thane

198. Room No-1 Ground Floor B Wing Mehfooz Apt Near Rehmania Hospital, Mumbra, Thane

199. Kgn Apt, Near Bosco School, Rashid Camp, Kausa

200. A 102, Raut Apt, Near Police Chowki, Kausa

201. Hashmat Park, Rashid Compound, Kausa Mumbra

202. Gurukrupa Chawl, Sanjay Nagar, Mumbra

203. Ashiyana Tower,B - 701, Above Millennium Hospital, Kausa, Mumbra

204. 4 1st Floor Rashida Palace Tahkur Pada Hanuman Nagar Mumbra Thane

205. Room No 103, 1st Floor, Kiran Height Sonaji Nagar Mumbra - 400612

206. 304, B2, Minar Regency, Shimla Park

207. A-2/74, RAHIM APARTMENT, INDIVA GANDHI ROAD, ROSHID COMPUND, OPP TO PINTYA CABLE OFFICE, MUMBRA,

208. Noorani Apt 1st, Floor 5, Qureshi Hotel Mumbra, Thane

209. B Wing 202, Sudhirsha Complex 2nd Floor, Mumbra, Thane

210. Nooriapt 2nd 202 Near Gazi Mahal Amrut Nagar Mumbra, Thane

211. Roshni Apt ,G/2 A Wing Near Parsik Tunnel , Mumbra

212. Shadab Manzil,5th/501 Santosh Nagar ,Bombay Colony ,Mumbra

213. Bawaziv Paviz Flat No. 402 Kausa Mumbra

214. Flat No-315,New Memon Colony,Khadi Machine Rd,Kausa,Mumbra - 400612

215. A-402 Ammar Garden , Near Sherreen Villa , Kausa ,Mumbra , Thane - 400612

216. A/B 407 Al Rehnuma Complex Noori Baug,Old Mumbai ,Thane , Maharashtra - 400612

217. R. No.1 Eknath Chawl Amrut Nagar, Mumbra, Shivaji Nagar

218. Zahoor Chwal Room No 1/Bb Rashid Compund Kausa Mumbra

219. 405/Achanak Nagar, Shankar Mandir Road, Afreen Apartment, Mumbra, Thane

220. SHRILANKA DEVRIPADA ALIMIYA COMPOUND RM NO 8 AMRUTNAGAR MUMBRA THANE

221. Devi Roa,Ruse Apt, Kailashgiri nagar, Mumbra devi road, Mumbra

222. Isha Apt, Kausa Market Garden Palace, Mumbra, Thane

223. Mukta Residency Padle Gav near Khidkali mandir Diva

224. Bharat Mhatre Chawl No 2 Room No 10 Datiwali Manpada Road Near Kct School Diva

225. JAY BHAVANI CHAWL,ROOM NO.3 GANESH NAGAR DIVA EAST

226. 6 SAMARTH CHAWAL R NO 5 MAHATRE OFFICE NEAR AKANKASHA HOLL BR NAGAR DIVA E

227. Ayappa chawl, ganesshnagar, ganeshwadi, Diva East

228. Bramha Apt. Suresh Nagar Diva

229. Ramchandra society A wing, Diva E

230. Adatiya Apt H.S.C Diva Agasen Road Maruti Nagar Diva Thane

231. Shubhrabai Apt, Mumbra Colony Road, Diva

232. Ganesh Apt, Sabe Road, Eguare Drashan , BWing, Diva E, Thane

233. 402, A Wing, Baburao Residency, Diva W

234. And Forever City Sunflower A/1103 Diva (E)

235. B/305, Prashant Villa, Diva (East), Thane

236. r no403 bil-2 vikas mhatre gale diva east

237. PARIJAT CHS BLD NO 2 DIVAR AGARSAN ROAD MATHOSHRI NGR DIVA

238. RAM NGAR OMKAR BHAIRAV CHAWL R NO 6 CHALW - 2 DIVA E

239. R NO 1 1ST FLR NADAR APT OMKAR NGR DIVA

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