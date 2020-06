Coronavirus in Pune and PCMC: Full list of COVID-19 containment zones in Pune and Pimpri Chinchwad on June 7

Pune Municipal Corporation Mayor Murlidhar Mohol on Saturday evening said that 275 fresh COVID-19 cases were reported in Pune and the total COVID-19 cases in the city are 7,722.

He added that 259 patients became free from COVID-19 and the total patients free from the virus are 4,934.

Here is a list of new micro-containment zones in Pune:

1. Mangalwar Peth, Juna Bazaar

2. Parvatidarshan area 1

3. Parvati, Dandekar Pool Slum

4. Parvati, S.No. 93, Mahatma Phule Colony, Laxminagar

5. TP Scheme 3, Sane Guruji vashat

6. Kasba Peth, Nana Peth Bhavani Peth, etc.

7. Pune Station, Tadiwala Road

8. Bhavani Peth, Manjulabai Chawl

9. Sangamwadi, TP Scheme, Kavadewadi

10. Koregaon Park, Sant Gadgebaba vasahat

11. Somvar Peth, Church Road in front of Police Vashat, Garpir Vasti

12. Parvati, Taljaimata Vasti 1

13. Parvati, Taljaimata Vasti 2

14. Parvati Shivdarshan 1

15. Parvati Shivdarshan 2

16. Parvati, Shahu vashat

17. Ambegaonnagar Khurd, Shaninagar

18. Bibwewadi, Ambedkarnagar Marketyard

19. Gultekdi, Dias Plot

20. Gultekdi, Meenatai Thackeray vashat

21. Bibwewadi, Upper Indiranagar

22. Bibwewadi, S.N. 650

23. Bibwewadi, Gultekdi, Dholemala Slum

24. Bibwewadi, Premnagar vashat

25. Bibwewadi Gaothan

26. Bibwewadi, Sandeshnagar Bhimale Complex

27. Bibwewadi, Shilpa Park Society

28. Yerawada Ward No. 6

29. Hadapsar, Ramnagar

30. Hadapsar, Ramtekdi

31. Hadapsar, Gosavivasti, Vaiduwadi

32. Hadapsar, Sayyadnagar 2

33. Kondhwa Khurd Shivneri Nagar, Bhagyodayanagar

34. Kondhwa Khurd Tamboli Bazar

35. Kondhwa Khurd Mithanagar

36. Wanwadi, SRPF

37. Hadapsar, Gosavi Vasti

38. Hadapsar, Indiranagar and Sarthak Society

39. Shivajinagar, Janwadi

40. Shivajinagar, Plot no. 833, Vadarwadi Vadar Hou Society

41. Shivajinagar, Pandavanagar Health Camp, Vadarwadi

42. Shivajinagar, Wellworth Regency

43. Shivajinagar, Arun Housing Society

44. Yerawada, Siddharthnagar Ramwadi

45. Yerawada, White House Society & Nita Park Society

46. Yerawada, Gandhinagar-1

47. Yerawada, Gandhinagar 2

48. Vadgaon Sheri, Samata Society

49. Parvati Janata Vasahat

50. Dhayari, Raikar Mala area

51. Parvati, Panmala Vasahat

52. Fursungi, Bhekrainagar

53. Hadapsar, Kalika Dairy area

54. Hadapsar, Bunker Colony, Shantinagar

55. Hadapsar, S.No.10, Unnatinagar

56. Hadapsar, Sadesatranali Ganeshnagar

57. Mundhwa, Sarvodaya Colony

58. Bibwewadi S.No. 659, Tayyaba Masjid area

59. Erandwane, Rajput Vitbhatti vashat

60. Kothrud, Postman Colony, Shastrinnagar, PMC Colony

61. Kothrud Rahul Complex, Paud Road

62. Kothrud, Jayabhavaninagar, Paud Road

63. Erandwane S.No. 44 Kelewadi

64. Erandwane, Kelewadi, Vitthal Temple area

65. Bopodi, Aundh Road - Chikhalwadi, Kailas Kripa Society

66. Bopodi, S.No.25, Mhasoba temple area