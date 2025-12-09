Central Railway To Run 76 Winter Special Trains For Christmas-New Year & Holiday Rush; Check Details

Central Railway announces 76 Winter Special Trains connecting Mumbai, Pune, Nagpur, Goa, Mangaluru, Thiruvananthapuram and Amravati | Representational Image

Mumbai, Dec 09: Central Railway will run 76 winter special trains between Mumbai–Karmali / Nagpur / Mangaluru / Thiruvananthapuram and between Pune–Nagpur / Amravati / Sanganer to clear the extra rush of passengers travelling during Christmas / New Year and winter holidays.

The details are as under: -

1. CSMT–Karmali–CSMT Daily Specials – 36 services

01151 Daily Special will leave CSMT daily at 00.20 hrs from 19.12.2025 to 05.01.2026 and will reach Karmali at 13.30 hrs the same day. (18 services)

01152 Daily Special will leave Karmali daily at 14.15 hrs from 19.12.2025 to 05.01.2026 and will arrive CSMT at 03.45 hrs next day. (18 services)

Halts: Dadar, Thane, Panvel, Pen, Roha, Khed, Chiplun, Sangameshwar Road, Ratnagiri, Kankavali, Kudal and Thivim

Composition: 2 AC-2 Tier, 8 AC-3 Tier, 6 Sleeper Class, 4 General Second Class and 2 Second Class cum guard’s brake van.

2. LTT–Thiruvananthapuram North–LTT Weekly Specials – 8 services

01171 Weekly Special will leave Lokmanya Tilak Terminus every Thursday at 16.00 hrs from 18.12.2025 to 08.01.2026 and will arrive Thiruvananthapuram North at 23.30 hrs next day. (4 services)

01172 Weekly Special will leave Thiruvananthapuram North every Saturday at 16.20 hrs from 20.12.2025 to 10.01.2026 and will arrive Lokmanya Tilak Terminus at 01.00 hrs on the third day. (4 services)

Halts: Thane, Panvel, Pen, Roha, Khed, Chiplun, Sangameshwar Road, Ratnagiri, Kankavali, Sindhudurg, Kudal, Sawantwadi Road, Thivim, Karmali, Madgaon Jn, Karwar, Gokarna Road, Kumta, Murdeshwar, Bhatkal, Mookanbika Road Byndoor, Kundapura, Udupi, Surathkal, Mangaluru Jn, Kasaragod, Kannur, Kozhikode, Tirur, Shoranur, Thrissur, Aluva, Ernakulam Town, Kottayam, Changanassery, Tiruvalla, Chengannur, Mavelikara, Kayankulam, Karunagapalli, Sasthankotta, Kollam and Varkala Sivagiri

Composition: 1 AC-2 Tier, 6 AC-3 Tier, 9 Sleeper Class, 4 General Second Class, 1 General Second Class cum guard’s brake van and 1 generator van.

3. LTT–Mangaluru Jn–LTT Weekly Specials – 8 services

01185 Weekly Special will leave Lokmanya Tilak Terminus every Tuesday at 16.00 hrs from 16.12.2025 to 06.01.2026 and will arrive Mangaluru Jn at 10.05 hrs next day. (4 services)

01186 Weekly Special will leave Mangaluru Jn every Wednesday at 13.00 hrs from 17.12.2025 to 07.01.2026 and will arrive Lokmanya Tilak Terminus at 06.50 hrs next day. (4 services)

Halts: Thane, Panvel, Pen, Roha, Khed, Chiplun, Sangameshwar Road, Ratnagiri, Kankavali, Sindhudurg, Kudal, Sawantwadi Road, Thivim, Karmali, Madgaon Jn, Karwar, Gokarna Road, Kumta, Murdeshwar, Bhatkal, Mookanbika Road Byndoor, Kundapura, Udupi and Surathkal

Composition: 1 AC First Class, 3 AC-2 Tier, 15 AC-3 Tier, 1 Pantry Car, 1 General Second Class cum guard’s brake van and 2 generator vans.

4. CSMT–Nagpur–CSMT Weekly Specials – 6 services

01005 Weekly Special will leave CSMT at 00.30 hrs every Saturday from 20.12.2025 to 03.01.2026 and arrive Nagpur at 15.30 hrs the same day. (3 services)

01006 Weekly Special will depart Nagpur at 18.10 hrs every Saturday from 20.12.2025 to 03.01.2026 and arrive CSMT at 08.25 hrs next day. (3 services)

Halts: Dadar, Thane, Kalyan, Igatpuri, Nashik Road, Manmad, Jalgaon, Bhusaval, Malkapur, Shegaon, Akola, Murtizapur, Badnera, Dhamangaon and Wardha

Composition: 2 AC-2 Tier, 8 AC-3 Tier, 6 Sleeper Class, 4 General Second Class and 2 Second Class cum guard’s brake van.

5. Pune–Nagpur–Pune Weekly Specials – 6 services

01401 Weekly Special will leave Pune at 20.30 hrs every Friday from 19.12.2025 to 02.01.2026 and arrive Nagpur at 14.05 hrs next day. (3 services)

01402 Weekly Special will depart Nagpur at 16.10 hrs every Saturday from 20.12.2025 to 03.01.2026 and arrive Pune at 11.45 hrs next day. (3 services)

Halts: Daund Chord Line, Ahilyanagar, Belapur, Kopargaon, Manmad, Chalisgaon, Pachora, Jalgaon, Bhusaval, Malkapur, Shegaon, Akola, Murtizapur, Badnera, Dhamangaon and Wardha

Composition: 4 AC-3 Tier, 8 Sleeper Class, 4 General Second Class and 2 Second Class cum guard’s brake van.

6. Pune–Sanganer–Pune Weekly Superfast Specials – 6 services

01405 Weekly Special will leave Pune at 09.45 hrs every Friday from 19.12.2025 to 02.01.2026 and arrive Sanganer at 06.45 hrs next day. (3 services)

01406 Weekly Special will leave Sanganer at 11.35 hrs every Saturday from 20.12.2025 to 03.01.2026 and arrive Pune at 09.30 hrs next day. (3 services)

Halts: Lonavala, Kalyan, Bhiwandi Road, Vasai Road, Palghar, Vapi, Valsad, Surat, Ankleshwar, Vadodara, Ratlam, Bhawani Mandi, Ramganj Mandi, Kota and Sawai Madhopur

Composition: 4 AC-3 Tier, 8 Sleeper Class, 4 General Second Class and 2 Second Class cum guard’s brake van.

7. Pune–Amravati–Pune Weekly Specials – 6 services

01403 Weekly Special will leave Pune at 19.55 hrs every Saturday from 20.12.2025 to 03.01.2026 and arrive Amravati at 09.25 hrs next day. (3 services)

01404 Weekly Special will depart Amravati at 12.00 hrs every Sunday from 21.12.2025 to 04.01.2026 and arrive Pune at 00.15 hrs next day. (3 services)

Halts: Daund Chord Line, Ahilyanagar, Belapur, Kopargaon, Manmad, Chalisgaon, Jalgaon, Bhusaval, Malkapur, Shegaon, Akola, Murtizapur and Badnera

Composition: 4 AC-3 Tier, 7 Sleeper Class, 4 General Second Class and 2 Second Class cum guard’s brake van.

Reservation: Bookings for special train nos. 01403 & 01404 will open on 10.12.2025 and bookings for special train nos. 01151, 01171, 01185, 01005, 01006, 01401, 01402 and 01405 are open at all computerised reservation centres and on the website www.irctc.co.in

Tickets for unreserved coaches can be booked through UTS with normal charges for unreserved accommodation as applicable for superfast Mail / Exp trains.

For detailed timings and halts of these special trains, please visit www.enquiry.indianrail.gov.in or download NTES App.

