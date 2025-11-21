Central Railway Announces 12-Hour Block Between Belapur & Panvel for Major Works | Representative Image

Central Railway will operate special traffic and power blocks on both UP and DOWN lines between Belapur and Panvel from 11:45 pm on 22 November (Saturday) to 11:45 am on 23 November (Sunday) for dismantling, shifting/slewing, and insertion of turnouts at the Mumbai end of Platform No. 2 (Down Harbour line) at Panvel station.

Working of Suburban Trains During the Block Period

Suburban services will not be available between Belapur and Panvel stations during the block.

UP and Down services on the Harbour line will be short-terminated/originated at Belapur / Nerul / Vashi stations.

UP and Down services on the Trans-Harbour line will run between Thane and Nerul / Vashi stations.

Cancellation / Short Termination / Short Origination of Suburban Trains

Harbour Line

Cancelled DOWN locals on 23 November

Down locals for Panvel departing CSMT at 05:18, 07:26, 08:54, 10:10 & 11:26 am.

Down locals for Belapur departing CSMT at 08:20 & 08:58 am, and departing Vadala Road at 11:30 hrs.

Cancelled UP locals on 23 November

UP local departing Vashi at 04:25 am

UP locals departing Belapur at 06:22, 07:50, 08:06 & 10:16 am.

UP locals departing Panvel at 06:57, 08:45 & 10:21 am.

Short Termination of DOWN suburban trains

Down local for Panvel departing CSMT at 10:50 pm on 22 November will be short-terminated at Belapur.

Short Origination of UP suburban trains

UP locals departing Panvel at 09:28 am & 11:28 am will short-originate from Vashi.

UP local departing Panvel at 11:52 am will short-originate from Belapur.

TRANS-HARBOUR LINE

Cancelled DOWN locals on 22 November

DOWN local for Panvel departing Thane at 10:55 pm

Cancelled DOWN locals on 23 November

DOWN locals for Panvel departing Thane at 08:41 & 10:01 am.

DOWN locals for Nerul departing Thane at 09:04 & 11:42 am.

DOWN local for Vashi departing Thane at 10:20 am.

Cancelled UP locals on 23 November

UP local departing Vashi at 10:58 am

UP local departing Nerul at 09:42 am

UP locals departing Panvel at 07:43, 08:04, 09:01, 10:41 & 11:02 am.

Short Termination of suburban trains

DOWN locals for Panvel departing Thane at 11:32 pm on 22 November and 00:05 am on 23 November will be short-terminated at Belapur.

DOWN local for Panvel departing Thane at 12:00 noon on 23 November 2025 will short-originate from Nerul.

LAST TRAINS BEFORE THE BLOCK

DOWN

Last train for Panvel on Harbour Line: CSMT–Panvel local departing CSMT at 00:40 am on 23 November

Last train for Panvel on Trans-Harbour Line: Thane–Panvel local departing Thane at 11:14 pm hrs on 22 November

Last train for Belapur on Trans-Harbour Line: Thane–Belapur local departing Thane at 00:05 am on 23 November

UP

Last train for CSMT on Harbour Line: Panvel–CSMT local departing Panvel at 04:49 am on 23 November

Last train for Thane on Trans-Harbour Line: Panvel–Thane local departing Panvel at 11.18 pm on 22 November

FIRST TRAINS AFTER THE BLOCK

DOWN

First train for Panvel on Harbour Line: CSMT–Panvel local departing CSMT at 10:52 am on 23 November

First train for Panvel on Trans-Harbour Line: Thane–Panvel local departing Thane at 12:49 noon on 23. November

First train for Panvel from Nerul on Trans-Harbour Line: departing Nerul at 12:29 noon on 23 November

UP

First train for Vadala Road on Harbour Line: Panvel–Vadala Road local departing Panvel at 12:03 noon on 23 November

First train for CSMT on Harbour Line: Panvel–CSMT local departing Panvel at 12:07 noon on 23 November

First train for Thane on Trans-Harbour Line: Panvel–Thane local departing Panvel at 12:19 noon on 23 November

