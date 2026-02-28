Canadian PM Mark Carney on Saturday participated in innovation showcase and met university researchers in Mumbai. The meetings came part of Carney’s first official visit to India, taking place from February 27 to March 2 at the invitation of Narendra Modi.
Canadian PM Mark Carney Participates In Innovation Showcase; Meets University Researchers In Mumbai - WATCH
Karishma Pranav BhavsarUpdated: Saturday, February 28, 2026, 07:31 PM IST