BMC Elections 2026 Results: Meet Mumbai’s Youngest Corporators Elected Across Key Wards

Youngest corporators
Kashish Fulwaria (22)
BJP
Ward No. 151
An MBA student and daughter of former corporator Rajesh Fulwaria
Nirmiti Kanade (25)
Shiv Sena
Ward No. 133
A homebaker and social worker turned first-time corporator
Dakshata Kavthankar (28)
BJP
Ward No. 19
A BCom graduate and a working professional
Haider Shaikh (28)
Congress
Ward No. 34
A BMS graduate and son of former MLA Aslam Shaikh
Ayesha Khan (28)
NCP
Ward No. 96
An MCom graduate and social worker; her husband Mohammed Shams is a close associate of Zeeshan Siddiqui
Dr Aditi Khursange (29)
Shiv Sena
Ward No. 11
An endodontist and daughter of Bhaskar Khursange, a former corporator from the same ward
Ankit Prabhu (29)
Shiv Sena (UBT)
Ward No. 54
An engineer and son of former mayor and sitting MLA from Dindoshi, Sunil Prabhu
Disha Yadav (29)
BJP
Ward No. 80
A jewellery designer and daughter of Sandhya Yadav and Sunil Yadav, both former corporators from the same ward
Ritesh Rai (29)
Shiv Sena
Ward No. 86
An engineer and businessman; Ritesh is the son of former Shiv Sena corporator Kamlesh Rai
Rajool Patil (29)
Shiv Sena (UBT)
Ward No. 114
Founder of an organ donation awareness NGO and daughter of MP Sanjay Dina Patil
Apeksha Khandekar (29)
Shiv Sena
Ward No. 142
An MCA graduate; Apeksha switched from BJP to Shiv Sena just before the BMC election
Also Watch:
Saman Azmi (29)
Congress
Ward No. 167
A homeopathy doctor; Saman is the niece of former corporator Ashraf Azmi and daughter of Congress office bearer Arshad Azmi
To get details on exclusive and budget-friendly property deals in Mumbai & surrounding regions, do visit: https://budgetproperties.in/