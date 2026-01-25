 BMC Elections 2026 Results: Meet Mumbai’s Youngest Corporators Elected Across Key Wards
e-Paper Get App
HomeMumbaiBMC Elections 2026 Results: Meet Mumbai’s Youngest Corporators Elected Across Key Wards

BMC Elections 2026 Results: Meet Mumbai’s Youngest Corporators Elected Across Key Wards

Mumbai’s civic elections have brought a wave of young leadership, with corporators aged between 22 and 29 winning across parties and wards. From professionals and social workers to political heirs, the youngest BMC corporators signal a generational shift in the city’s local governance.

Dhairya GajaraUpdated: Sunday, January 25, 2026, 12:07 AM IST
article-image
Young first-time corporators from multiple parties mark a generational shift in Mumbai’s civic politics | Representational Image

Youngest corporators

Kashish Fulwaria (22)
BJP
Ward No. 151
An MBA student and daughter of former corporator Rajesh Fulwaria

Nirmiti Kanade (25)
Shiv Sena
Ward No. 133
A homebaker and social worker turned first-time corporator

Dakshata Kavthankar (28)
BJP
Ward No. 19
A BCom graduate and a working professional

FPJ Shorts
Mumbai Infra News: Metro Line 7A Gets Major Push As MMRDA Diverts 2,400-mm Upper Vaitarana Water Line
Mumbai Infra News: Metro Line 7A Gets Major Push As MMRDA Diverts 2,400-mm Upper Vaitarana Water Line
Navi Mumbai: Massive Fire At Pawane MIDC Chemical Company Destroys Eight Units, No Casualties Reported | Video
Navi Mumbai: Massive Fire At Pawane MIDC Chemical Company Destroys Eight Units, No Casualties Reported | Video
FPJ Exclusive: Senior Cops Under Scanner In Ahilyanagar Drug Diversion Probe; Over 10 Kg Narcotics Recovered
FPJ Exclusive: Senior Cops Under Scanner In Ahilyanagar Drug Diversion Probe; Over 10 Kg Narcotics Recovered
Panvel Police Register Case Against Five Schools For Running Without Recognition, Collecting Fees Illegally
Panvel Police Register Case Against Five Schools For Running Without Recognition, Collecting Fees Illegally

Haider Shaikh (28)
Congress
Ward No. 34
A BMS graduate and son of former MLA Aslam Shaikh

Ayesha Khan (28)
NCP
Ward No. 96
An MCom graduate and social worker; her husband Mohammed Shams is a close associate of Zeeshan Siddiqui

Dr Aditi Khursange (29)
Shiv Sena
Ward No. 11
An endodontist and daughter of Bhaskar Khursange, a former corporator from the same ward

Ankit Prabhu (29)
Shiv Sena (UBT)
Ward No. 54
An engineer and son of former mayor and sitting MLA from Dindoshi, Sunil Prabhu

Disha Yadav (29)
BJP
Ward No. 80
A jewellery designer and daughter of Sandhya Yadav and Sunil Yadav, both former corporators from the same ward

Ritesh Rai (29)
Shiv Sena
Ward No. 86
An engineer and businessman; Ritesh is the son of former Shiv Sena corporator Kamlesh Rai

Rajool Patil (29)
Shiv Sena (UBT)
Ward No. 114
Founder of an organ donation awareness NGO and daughter of MP Sanjay Dina Patil

Apeksha Khandekar (29)
Shiv Sena
Ward No. 142
An MCA graduate; Apeksha switched from BJP to Shiv Sena just before the BMC election

Also Watch:

Read Also
Mumbai: BMC Set To Get 48 Cars For Mayor & Other Elected Representatives On Lease At ₹12 Cr For 5...
article-image

Saman Azmi (29)
Congress
Ward No. 167
A homeopathy doctor; Saman is the niece of former corporator Ashraf Azmi and daughter of Congress office bearer Arshad Azmi

To get details on exclusive and budget-friendly property deals in Mumbai & surrounding regions, do visit: https://budgetproperties.in/

Follow us on

RECENT STORIES

Mumbai Infra News: Metro Line 7A Gets Major Push As MMRDA Diverts 2,400-mm Upper Vaitarana Water...
Mumbai Infra News: Metro Line 7A Gets Major Push As MMRDA Diverts 2,400-mm Upper Vaitarana Water...
Navi Mumbai: Massive Fire At Pawane MIDC Chemical Company Destroys Eight Units, No Casualties...
Navi Mumbai: Massive Fire At Pawane MIDC Chemical Company Destroys Eight Units, No Casualties...
FPJ Exclusive: Senior Cops Under Scanner In Ahilyanagar Drug Diversion Probe; Over 10 Kg Narcotics...
FPJ Exclusive: Senior Cops Under Scanner In Ahilyanagar Drug Diversion Probe; Over 10 Kg Narcotics...
Panvel Police Register Case Against Five Schools For Running Without Recognition, Collecting Fees...
Panvel Police Register Case Against Five Schools For Running Without Recognition, Collecting Fees...
BMC Elections 2026 Results: Meet Mumbai’s Oldest Corporators Returning To The Civic House
BMC Elections 2026 Results: Meet Mumbai’s Oldest Corporators Returning To The Civic House