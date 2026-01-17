BMC Elections 2026 Results Highlight Nail-Biting Ward Battles As Several Winners Scrape Through With Margins Below 1,000 Votes

Mumbai: Although in the BMC elections, the BJP-Shinde Sena Mahayuti secured a comfortable win, there are several wards where the candidates across parties have managed to win with a narrow margin. Some of the winners with thin margins are:
Ward number/Winner name/First runner up/winning margin
Ward 7
Ganesh Khandkar (BJP) – 10148
Saurabh Ghosalkar (Sena UBT) – 9351
Winning margin- 797
Ward 26
Rajaram Kale (Sena UBT) – 6459
Pritam Pandagale (Shiv Sena) – 5510
Winning margin- 958
Ward 41
Suhas Wadkar (Sena UBT)- 7196
Mansi Patil (Shiv Sena) – 6600
Winning margin- 596
Ward 147
Pradnya Sadafule (Shiv Sena) – 5144
Jayashree Shinde (Sena UBT)- 4508
Winning margin- 636
Ward 201
Iram Siddiqi (SP) - 6317
Sunil More (Shiv Sena) – 5787
Winning margin- 530
Ward 52
Priti Satam (BJP) – 9917
Supriya Gadhave (Sena UBT)- 8953
Winning margin- 946
Ward 169
Pravina Morajkar (Sena UBT) – 8021
Jay Kudalkar (Shiv Sena) – 7051
Winning margin- 970
Ward 168
Saeeda Khan (NCP)- 8277
Sudhir Khatu (Sena UBT)- 7508
Winning margin- 769
To get details on exclusive and budget-friendly property deals in Mumbai & surrounding regions, do visit: https://budgetproperties.in/