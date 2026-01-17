 BMC Elections 2026 Results Highlight Nail-Biting Ward Battles As Several Winners Scrape Through With Margins Below 1,000 Votes
Despite the BJP-Shinde Sena Mahayuti’s comfortable win in the BMC elections, several wards witnessed closely fought contests. Candidates from BJP, Shiv Sena factions, NCP and SP secured victories with margins below 1,000 votes. These narrow wins highlight intense local-level competition and tight multi-corner battles across Mumbai’s civic wards.

Devashri BhujbalUpdated: Saturday, January 17, 2026, 03:44 AM IST
article-image
CM Devendra Fadnavis & Deputy CM Eknath Shinde | Pic | Vijay Gohil

Mumbai: Although in the BMC elections, the BJP-Shinde Sena Mahayuti secured a comfortable win, there are several wards where the candidates across parties have managed to win with a narrow margin. Some of the winners with thin margins are:

Ward number/Winner name/First runner up/winning margin

Ward 7

Ganesh Khandkar (BJP) – 10148

Saurabh Ghosalkar (Sena UBT) – 9351

Winning margin- 797

Ward 26

Rajaram Kale (Sena UBT) – 6459

Pritam Pandagale (Shiv Sena) – 5510

Winning margin- 958

Ward 41

Suhas Wadkar (Sena UBT)- 7196

Mansi Patil (Shiv Sena) – 6600

Winning margin- 596

Ward 147

Pradnya Sadafule (Shiv Sena) – 5144

Jayashree Shinde (Sena UBT)- 4508

Winning margin- 636

Ward 201

Iram Siddiqi (SP) - 6317

Sunil More (Shiv Sena) – 5787

Winning margin- 530

Ward 52

Priti Satam (BJP) – 9917

Supriya Gadhave (Sena UBT)- 8953

Winning margin- 946

Ward 169

Pravina Morajkar (Sena UBT) – 8021

Jay Kudalkar (Shiv Sena) – 7051

Winning margin- 970

Ward 168

Saeeda Khan (NCP)- 8277

Sudhir Khatu (Sena UBT)- 7508

Winning margin- 769

