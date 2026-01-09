 BMC Elections 2026: Mumbai Candidates Declare Massive Surge In Assets, Multi-Crore Wealth Revealed In Affidavits
e-Paper Get App
HomeMumbaiBMC Elections 2026: Mumbai Candidates Declare Massive Surge In Assets, Multi-Crore Wealth Revealed In Affidavits

BMC Elections 2026: Mumbai Candidates Declare Massive Surge In Assets, Multi-Crore Wealth Revealed In Affidavits

Election affidavits filed for BMC Elections 2026 reveal a significant rise in movable and immovable assets of candidates across Mumbai wards, with several reporting multi-crore wealth growth compared to previous civic elections.

Shefali Parab-PanditUpdated: Friday, January 09, 2026, 04:36 AM IST
article-image
BMC | Representational Image

Mumbai, Jan 08: Details of assets, profession and criminal records of selected candidates contesting the upcoming civic elections in Mumbai, as declared in their affidavits, are as follows:

Shaila Dilip Lande

Shaila Dilip Lande | Instagram

Shaila Dilip Lande – Shiv Sena (Shinde), Ward 163 (Saki Naka)
Profession: Business
Total movable and immovable assets as of 2025: ₹8,18,76,134
Total movable and immovable assets as of 2017: ₹14,27,651
Criminal cases: 0
Found guilty: 0

Kamalakar Naik

Kamalakar Naik | Instagram

Kamalakar Naik – Independent, Ward 169 (Kurla Nehru Nagar)
Profession: Business
Total movable and immovable assets as of 2025: ₹11,83,36,519
Total movable and immovable assets as of 2017: ₹1,92,76,226
Criminal cases: 2
Found guilty: 0

Dhanajay Pisal

Dhanajay Pisal | Instagram

Dhanajay Pisal – Nationalist Congress Party (Ajit Pawar), Ward 111 (Kanjur Village)
Profession: Service
Total movable and immovable assets as of 2025: ₹21,82,57,202
Total movable and immovable assets as of 2019: ₹8,55,21,925
Criminal cases: 0
Found guilty: 0

FPJ Shorts
BMC Elections 2026: Mumbai Candidates Declare Multi-Crore Assets, Several Show Sharp Wealth Rise In Affidavits
BMC Elections 2026: Mumbai Candidates Declare Multi-Crore Assets, Several Show Sharp Wealth Rise In Affidavits
BMC Elections 2026: Mumbai Candidates Declare Massive Surge In Assets, Multi-Crore Wealth Revealed In Affidavits
BMC Elections 2026: Mumbai Candidates Declare Massive Surge In Assets, Multi-Crore Wealth Revealed In Affidavits
Jaipur–Mumbai Train Firing Case: Sessions Court Told Dismissed RPF Constable Chetansingh Chaudhary Is Medically Stable During Bail Plea Hearing
Jaipur–Mumbai Train Firing Case: Sessions Court Told Dismissed RPF Constable Chetansingh Chaudhary Is Medically Stable During Bail Plea Hearing
Bhandup BEST Bus Accident: Accused Driver Santosh Sawant Moves Sessions Court For Bail, Claims Crash Occurred While Avoiding Pedestrian
Bhandup BEST Bus Accident: Accused Driver Santosh Sawant Moves Sessions Court For Bail, Claims Crash Occurred While Avoiding Pedestrian
Sonam Manoj Jamsutkar

Sonam Manoj Jamsutkar | Facebook

Sonam Manoj Jamsutkar – Shiv Sena (UBT), Ward 210 (Mumbai Central)
Profession: Business
Total movable and immovable assets as of 2025: ₹14,38,84,259
Total movable and immovable assets as of 2017: ₹7,08,67,928
Criminal cases: 0
Found guilty: 0

Geeta Gawli

Geeta Gawli |

Geeta Gawli – Akhil Bhartiya Sena, Ward 212 (Mahalaxmi–Umar Park)
Profession: Business
Total movable and immovable assets as of 2025: ₹7,26,92,393
Total movable and immovable assets as of 2017: ₹3,45,32,902
Criminal cases: 0
Found guilty: 0

Sana Haji Halim Khan

Sana Haji Halim Khan | Instagram

Sana Haji Halim Khan – Shiv Sena (UBT), Ward 96 (Bandra East)
Profession: Not mentioned
Total movable and immovable assets as of 2025: ₹9,46,03,435
Total movable and immovable assets as of 2017: Not contested
Criminal cases: 0
Found guilty: 0

Nehal Shah

Nehal Shah | Facebook

Nehal Shah – Independent, Ward 177 (Matunga)
Profession: Business
Total movable and immovable assets as of 2025: ₹7,04,11,095
Total movable and immovable assets as of 2017: ₹1,69,77,255
Criminal cases: 0
Found guilty: 0

Rajul Sameer Desai

Rajul Sameer Desai | Instagram

Rajul Sameer Desai – BJP, Ward 56 (Goregaon)
Profession: Business
Total movable and immovable assets as of 2025: ₹24,28,81,925
Total movable and immovable assets as of 2017: ₹1,79,69,000
Criminal cases: 0
Found guilty: 0

Prabhakar Shinde

Prabhakar Shinde | Instagram

Prabhakar Shinde – BJP, Ward 106 (Mulund)
Profession: Business
Total movable and immovable assets as of 2025: ₹17,63,01,181
Total movable and immovable assets as of 2017: ₹57,46,971
Criminal cases: 0
Found guilty: 0

Also Watch:

Read Also
Mumbai Civic Elections 2026: Education Body Releases Children’s Manifesto Highlighting Crisis In...
article-image
Neil Somaiya

Neil Somaiya | Instagram

Neil Somaiya – BJP, Ward 107 (Mulund)
Profession: Business
Total movable and immovable assets as of 2025: ₹9,89,21,872
Total movable and immovable assets as of 2017: ₹1,99,37,809
Criminal cases: 0
Found guilty: 0

To get details on exclusive and budget-friendly property deals in Mumbai & surrounding regions, do visit: https://budgetproperties.in/

Follow us on

RECENT STORIES

BMC Elections 2026: Mumbai Candidates Declare Multi-Crore Assets, Several Show Sharp Wealth Rise In...

BMC Elections 2026: Mumbai Candidates Declare Multi-Crore Assets, Several Show Sharp Wealth Rise In...

BMC Elections 2026: Mumbai Candidates Declare Massive Surge In Assets, Multi-Crore Wealth Revealed...

BMC Elections 2026: Mumbai Candidates Declare Massive Surge In Assets, Multi-Crore Wealth Revealed...

Jaipur–Mumbai Train Firing Case: Sessions Court Told Dismissed RPF Constable Chetansingh Chaudhary...

Jaipur–Mumbai Train Firing Case: Sessions Court Told Dismissed RPF Constable Chetansingh Chaudhary...

Bhandup BEST Bus Accident: Accused Driver Santosh Sawant Moves Sessions Court For Bail, Claims Crash...

Bhandup BEST Bus Accident: Accused Driver Santosh Sawant Moves Sessions Court For Bail, Claims Crash...

Mumbai Sessions Court Rejects Temporary Bail Plea Of IPS Officer Rashmi Karandikar’s Husband...

Mumbai Sessions Court Rejects Temporary Bail Plea Of IPS Officer Rashmi Karandikar’s Husband...