BMC Elections 2026: Mumbai Candidates Declare Massive Surge In Assets, Multi-Crore Wealth Revealed In Affidavits

Mumbai, Jan 08: Details of assets, profession and criminal records of selected candidates contesting the upcoming civic elections in Mumbai, as declared in their affidavits, are as follows:
Shaila Dilip Lande | Instagram
Shaila Dilip Lande – Shiv Sena (Shinde), Ward 163 (Saki Naka)
Profession: Business
Total movable and immovable assets as of 2025: ₹8,18,76,134
Total movable and immovable assets as of 2017: ₹14,27,651
Criminal cases: 0
Found guilty: 0
Kamalakar Naik | Instagram
Kamalakar Naik – Independent, Ward 169 (Kurla Nehru Nagar)
Profession: Business
Total movable and immovable assets as of 2025: ₹11,83,36,519
Total movable and immovable assets as of 2017: ₹1,92,76,226
Criminal cases: 2
Found guilty: 0
Dhanajay Pisal | Instagram
Dhanajay Pisal – Nationalist Congress Party (Ajit Pawar), Ward 111 (Kanjur Village)
Profession: Service
Total movable and immovable assets as of 2025: ₹21,82,57,202
Total movable and immovable assets as of 2019: ₹8,55,21,925
Criminal cases: 0
Found guilty: 0
Sonam Manoj Jamsutkar | Facebook
Sonam Manoj Jamsutkar – Shiv Sena (UBT), Ward 210 (Mumbai Central)
Profession: Business
Total movable and immovable assets as of 2025: ₹14,38,84,259
Total movable and immovable assets as of 2017: ₹7,08,67,928
Criminal cases: 0
Found guilty: 0
Geeta Gawli |
Geeta Gawli – Akhil Bhartiya Sena, Ward 212 (Mahalaxmi–Umar Park)
Profession: Business
Total movable and immovable assets as of 2025: ₹7,26,92,393
Total movable and immovable assets as of 2017: ₹3,45,32,902
Criminal cases: 0
Found guilty: 0
Sana Haji Halim Khan | Instagram
Sana Haji Halim Khan – Shiv Sena (UBT), Ward 96 (Bandra East)
Profession: Not mentioned
Total movable and immovable assets as of 2025: ₹9,46,03,435
Total movable and immovable assets as of 2017: Not contested
Criminal cases: 0
Found guilty: 0
Nehal Shah | Facebook
Nehal Shah – Independent, Ward 177 (Matunga)
Profession: Business
Total movable and immovable assets as of 2025: ₹7,04,11,095
Total movable and immovable assets as of 2017: ₹1,69,77,255
Criminal cases: 0
Found guilty: 0
Rajul Sameer Desai | Instagram
Rajul Sameer Desai – BJP, Ward 56 (Goregaon)
Profession: Business
Total movable and immovable assets as of 2025: ₹24,28,81,925
Total movable and immovable assets as of 2017: ₹1,79,69,000
Criminal cases: 0
Found guilty: 0
Prabhakar Shinde | Instagram
Prabhakar Shinde – BJP, Ward 106 (Mulund)
Profession: Business
Total movable and immovable assets as of 2025: ₹17,63,01,181
Total movable and immovable assets as of 2017: ₹57,46,971
Criminal cases: 0
Found guilty: 0
Neil Somaiya | Instagram
Neil Somaiya – BJP, Ward 107 (Mulund)
Profession: Business
Total movable and immovable assets as of 2025: ₹9,89,21,872
Total movable and immovable assets as of 2017: ₹1,99,37,809
Criminal cases: 0
Found guilty: 0
