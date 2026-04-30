Attention Mumbaikars! BMC Announces 30-Hour Water Cut In 6 Wards From May 5 For New Tunnel Works; Check Affected Areas

Mumbai, April 30: The Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) has announced a 30-hour water cut across six civic wards starting May 5 to commission a new water channel from Amar Mahal.

Water supply will remain suspended from 10 am on May 5 to 4 pm on May 6 in F/North (Matunga, Sion, Wadala), F/South (Parel, Sewri), L Ward (Kurla, Saki Naka), M/East (Govandi, Mankhurd), M/West (Chembur), and N Ward (Ghatkopar, Vikhroli, Vidyavihar).

The BMC will undertake work to commission a new water tunnel from Amar Mahal to Pratiksha Nagar in Wadala, linking Parel, the Trombay reservoir, and further extending to the Turbhe high-level reservoir. The project includes the construction of a 1,800 mm diameter tunnel along with associated supporting works.

To facilitate the work, water supply through the existing pipelines at the Turbhe high-level and low-level reservoirs will be temporarily shut. The work is scheduled to be carried out over a 30-hour period, from 10 am on May 5 to 4 pm on May 6. The BMC has advised residents to store adequate water in advance and use it sparingly during this period.

Affected areas

F/North Ward: Pratiksha Nagar, Shastri Nagar, Sanjay Gandhi Nagar, Shanti Nagar, H M Road, K D Gaikwad Nagar, Wadala Truck Terminus, New Cuffe Parade, Almeida Complex, Sion East & West.

F/South Ward: Dr Babasaheb Ambedkar Marg, Dinshaw Petit Marg, Parmar Guruji Marg, Gokhale Marg, Dadasaheb Phalke Marg, Govindji Keni Marg, Jerbai Wadia Marg, B J Devrukhkar Marg, St Paul Marg, St Xavier Marg, Khashaba Marg, Mahadev Palav Marg, Jijibhoy Lane, Acharya Donde Marg, Vitthal Chavan Marg, Jagannath Bhatankar Marg, Batliwala Gully, Shirodkar Marg, Chivda Gully, Sane Guruji Marg, Anand Malvankar Marg, Gas Company Gully.

L Ward: Sable Nagar, Santoshi Mata Nagar, Krantinagar, Lokmanya Tilak Terminus, New Tilak Nagar, Qureshi Nagar, Hill Marg, Tadi Peth, Muktadevi Marg, Gavdevi Mandal, Panchsheel Nagar, Nehru Nagar, Shiv Srishti Marg, Naik Nagar, Mother Dairy Marg, S G Barve Marg, Kurla East Kedarnath Temple Road, Navre Bagh, Kamgar Nagar, Hanuman Nagar, Police Colony, Kurla Carshed, Railway Colony, Taxila Nagar, Chafe Gully, Rahul Nagar, Everard Nagar, Pan Bazar, Trimurti Marg, V N Purav Marg, Umarwadi Marg, Ali Dada Street, Swadeshi Mill Chawl, Chunabhatti Phatak, MHADA Colony, Samarth Nagar.

More localities to face disruption

M/East Ward: Lallubhai Complex, Kamla Raman Nagar, Shivaji Nagar, Lotus Colony, Gautam Nagar, Gaikwad Nagar, Ayodhya Nagar, Vashi Naka, Mankhurd, Bainganwadi, Mankhurd, Bharat Nagar, MHADA Buildings, Cheetah Camp, Sathe Nagar, Zakir Hussain Nagar, Deonar Village, Deonar Colony, New Bharat Nagar, Hashu Advani Nagar, Natwar Parekh Complex, Sahyadri Nagar, B.A.R.C Colony, Kamla Raman Nagar, Raman Mama Nagar, Rafiq Nagar, Mandala Village, New Mandala, Padma Nagar, Vishnu Nagar, Kukreja Buildings, Vashi Naka, Maharashtra Nagar, MHADA Buildings, Indian Oil Nagar, B D Refinery Department at Patil Marg, HPCL and BPCL.

M/West Ward: Maitri Park, Ghatla, Chembur Gaothan, Subhash Nagar, Swastik Park, Mukti Nagar, Kashinath Patil Wadi, Santosh Nagar, Kelkar Wadi, Diamond Garden, Central Avenue Marg, N B Patil Marg, Janardhan Patil Marg, Ghatla Village, Sh T Anthony Marg, Chandrodaya Society, Sh G Barve Marg, Borla Society, Chembur Camp, Sindhi Camp, Vijay Vihar, Suman Nagar, Bhakti Bhawan, Chikhalwadi, Samarth Nagar, Basant Park, Janata Bazar, Indira Nagar, Navjeevan Society, Golf Club, Ram Tekdi, Tolaram Tower, Konkan Nagar, Ganesh Nagar, Vijay Nagar, Ashok Nagar, Annabhau Sathe Marg, Sindhi Society, Marawali Church, Mahul Village, Ambapada Village, Mysore Colony, Vashi Village, Dy B Realty Building, Vadavali, Sharad Nagar, Laxmi Nagar, Janta Nagar, Vashi Naka, Jijamata Nagar, and all buildings in Bhakti Park. Tilak Nagar, Sahakar Nagar, Vatsalatai Naik Nagar, Shramjeevi Nagar, P L Lokhande Marg, Ekta Mitra Mandal, Malekar Wadi, P Y Thorat Marg, Ramabai Vasahat, Amir Bagh, Janata Nagar, Motilal Residential Association, Mahatma Phule Nagar, Punjabi Chawl, Nage Wadi, Chheda Nagar.

N Ward: Vidyavihar (East), Chittaranjan Nagar, Rajawadi, Entire Ghatkopar (East) Division, Pant Nagar, Garodia Nagar, Laxmi Nagar, Best Colony, Ramabai Nagar, Kamraj Nagar, Vikhroli Village, some areas of Ghatkopar (West), Vidyavihar (West), Narayan Nagar, Mahatma Gandhi Marg, Cama Gully, Parsi Wadi, Chirag Nagar, Mahendra Park, New Maneklal, Sarvodaya Hospital, Jeevdaya Gully, Bhim Nagar, Nityanand Nagar, Pawar Chawl, Patidar Wadi, Gangawadi and Barot Wadi.

To get details on exclusive and budget-friendly property deals in Mumbai & surrounding regions, do visit: https://budgetproperties.in/