Ganesh Chaturthi 2021: Wishes, Greetings, SMS, Quotes in Hindi and Marathi to share on WhatsApp, Facebook, Instagram

On this joyful occasion of Ganesh Chaturthi, Lord Ganesh is welcomed with open arms by people at home and in pandals. People have faith on the lord as he brings happiness with him.

People worship lord Ganesha with a puja and songs glorifying his mighty powers. It is one of the most awaited Hindu festivals and is celebrated since Chattrapathi Shivaji's Era. The festival is known as Vinayak Chatruthi.

On this most loved festival, here are some of the best wishes and greetings in Hindi and in Marathi that you can share with your family and friends.

Wishes in Marathi

गणराया तुझ्या येण्याने

सुख, समृध्दी, शांती, आरोग्य लाभले

सर्व संकटाचे निवारण झाले

तुझ्या आशिर्वादाने यश लाभले

असाच आशीर्वाद राहू दे

गणेशचतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा !

भालचंद्रा, कृपाळा तू लंबोदरा,

असावी कृपादृष्टी तुझी हे दुःखहारा,

जगण्याचे सामर्थ्य आम्हा दे संकटमोचना,

सफल होऊ दे भक्तांची मनोकामना.!!

गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा..!

गणेशचतुर्थीचा दिवस आहे खास

घरात आहे लंबोदराचा निवास

दहा दिवस आहे आनंदाची रास

अनंत चतुर्थीला मात्र मन होते उदास…

सर्व गणेश भक्तांना गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

तुमच्या मनातील सर्व मनोकामना पूर्ण होवोत,

सर्वांना सुख, समृद्धी, ऐश्वर्य, शांती, आरोग्य लाभो हीच बाप्पाच्या चरणी प्रार्थना...

गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमुर्ती मोरया...!!!

Wishes in Hindi



आप और आपके परिवार को…

श्राी गणेश चतुर्थी…

के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई!

पग में फूल खिले, हर ख़ुशी आपको मिले,

कभी न हो दुखों का सामना,

यही मेरी गणेश चतुर्थी की शुभकामना।

गणपति बाप्पा मोरया।

Happy Ganesh Chaturthi

रिद्धि-सिद्धि के तुम दाता,

दीन दुखियों के भाग्य विधाता।

जय गणपति देवा।

भगवान गणेश जी आपको खुशियाँ सम्पूर्ण दे,

जो भी भक्ति इनकी करे उसे सुख-सम्पति भरपूर दे।

हैप्पी गणेश चतुर्थी।

भगवान श्री गणेश की कृपा

बनी रहे आप पर हर दम

हर कार्य में सफलता मिले

जीवन में न आये कोई गम।

गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं!

दिल से जो भी मांगेगे मिलेगा

ये गणेश जी का दरबार है

देवों के देव वक्रतुंडा महाकाया को अपने हर भक्त से प्यार है।

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।

आपका और खुशियों का,

जनम जनम का साथ हो,

आपकी तरक्की की,

हर किसी की ज़बान पर बात हो,

जब भी कोई मुश्किल आये,

माय फ्रेंड गणेशा आप के साथ हो…

Published on: Thursday, September 09, 2021, 03:45 PM IST