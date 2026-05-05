Train Services Disrupted Due To CRS Inspection In Western Railway’s Ratlam Division

Ratlam (Madhya Pradesh): A CRS inspection and speed trial after completion of doubling work between Daloda and Mandsaur stations will disrupt train operations in the Western Railway’s Ratlam Division.
Public Relations Officer Mukesh Kumar said several passenger and express trains will be short-terminated, short-originated or partially cancelled from May 6 to 8.
Train No 69231 Ujjain–Chittorgarh Passenger will terminate at Ratlam, while Train No 69232 Chittorgarh–Ujjain Passenger will originate from Ratlam, with services cancelled between Ratlam and Chittorgarh.
Train No 19816 Kota–Mandsaur Express will terminate at Neemuch, and Train No 19815 will originate from Neemuch, cancelling operations between Neemuch and Mandsaur.
Passenger trains numbered 59833, 59834, 59835 and 59836 will also face disruptions on different dates, with routes curtailed between Neemuch and Mandsaur.
Train No 19818 Jamuna Bridge–Ratlam Express will terminate at Neemuch from May 5 to 7. Train No 19327 Ratlam–Udaipur City Express will originate from Neemuch instead of Ratlam.
Train No 79304 Chittorgarh–Ratlam DEMU and Train No 09723 Jaipur–Bandra Terminus Special will run late or be rescheduled, while some DEMU services will face en-route delays. Authorities advised passengers to check schedules before travel.