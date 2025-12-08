 Indore Commodities Buzz Of December 8: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
e-Paper Get App
HomeIndoreIndore Commodities Buzz Of December 8: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Indore Commodities Buzz Of December 8: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

FPJ Web DeskUpdated: Monday, December 08, 2025, 02:51 PM IST
article-image
Indore Commodities Buzz Of December 8: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know |

Date – December 8, 2025, Monday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 5,750

Toor Maharashtra Rs 6,600 - Rs 6,800

FPJ Shorts
8.17 Crore Vacancies Mobilised For All Jobseekers, Including Women, SC/ST & EWS: Employment Minister
8.17 Crore Vacancies Mobilised For All Jobseekers, Including Women, SC/ST & EWS: Employment Minister
India Fined 10% Match Fee For Slow Over-Rate In Second ODI Against South Africa
India Fined 10% Match Fee For Slow Over-Rate In Second ODI Against South Africa
Dalal Street Waits For Green Light: Will FOMC Monetary Policy Easing Unlock Next Leg Of India’s Bull Run?
Dalal Street Waits For Green Light: Will FOMC Monetary Policy Easing Unlock Next Leg Of India’s Bull Run?
'Misleading': PIB Debunks False Claims Linking Old Video Of Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu To IndiGo Crisis
'Misleading': PIB Debunks False Claims Linking Old Video Of Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu To IndiGo Crisis

Toor Karnataka Rs 6,700 - Rs 6,900

Toor Nimari Rs 6,200 - Rs 6,600

Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Read Also
Madhya Pradesh November 27 2025, Weather Update: Cold Wave Grips State As Temperature Drops Below...
article-image

Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,200

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,500

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 8,300 - Rs 8,700

Raida Rs 6,300 - Rs 6,500

Soyabean Best Rs 4,400 - Rs 4,450

Gold (24K) Rs 126,050 (10 grams)

Sliver Rs 198,000 (per kg)

Follow us on

RECENT STORIES

Indore Commodities Buzz Of December 8: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Indore Commodities Buzz Of December 8: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

MP News: 'Govind Bolo, Hari Gopal Bolo,' Minister Kailash Vijayvargiya, Tulsi Silwat Enjoy Train...

MP News: 'Govind Bolo, Hari Gopal Bolo,' Minister Kailash Vijayvargiya, Tulsi Silwat Enjoy Train...

Indore News: Two Bikers Brandish Pistol Openly At Shopkeeper In Sarafa Market; CCTV Footage Goes...

Indore News: Two Bikers Brandish Pistol Openly At Shopkeeper In Sarafa Market; CCTV Footage Goes...

Madhya Pradesh December 8, 2025, Weather Update: Temperature To Dip Further; Cold Wave Alert Issued...

Madhya Pradesh December 8, 2025, Weather Update: Temperature To Dip Further; Cold Wave Alert Issued...

MP News: 10 Naxalites With ₹2.36 Crore Reward Surrender Before CM Mohan Yadav In Balaghat

MP News: 10 Naxalites With ₹2.36 Crore Reward Surrender Before CM Mohan Yadav In Balaghat