 Indore Commodities Buzz Of December 13: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
Indore Commodities Buzz Of December 13: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

FPJ Web DeskUpdated: Saturday, December 13, 2025, 02:23 PM IST
Date – December 13, 2025, Saturday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 5,700

Toor Maharashtra Rs 6,700 - Rs 6,900

Toor Karnataka Rs 6,800 - Rs 7,000

Toor Nimari Rs 6,200 - Rs 6,700

Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,200

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,500

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 8,200 - Rs 8,400

Raida Rs 6,300 - Rs 6,500

Soyabean Best Rs 4,400

Gold (24K) Rs 128,210 (10 grams)

Sliver Rs 215,000 (per kg)

