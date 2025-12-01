 Indore Commodities Buzz Of December 1: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
e-Paper Get App
HomeIndoreIndore Commodities Buzz Of December 1: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Indore Commodities Buzz Of December 1: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

FPJ Web DeskUpdated: Monday, December 01, 2025, 04:06 PM IST
article-image
Indore Commodities Buzz Of December 1: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know |

Date – December 1, 2025

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 5,775 - Rs 5,800

Toor Maharashtra Rs 6,800 - Rs 6,900

FPJ Shorts
‘They Will Think Of Thane Or Nagpur, I Will Think Of Pune’: Ajit Pawar Hits Out At Colleagues Devendra Fadnavis & Eknath Shinde In Alandi
‘They Will Think Of Thane Or Nagpur, I Will Think Of Pune’: Ajit Pawar Hits Out At Colleagues Devendra Fadnavis & Eknath Shinde In Alandi
Dhurandhar Release Row: Delhi High Court Asks CBFC To Review Martyr Major Mohit Sharma's Family Concerns Before Certification
Dhurandhar Release Row: Delhi High Court Asks CBFC To Review Martyr Major Mohit Sharma's Family Concerns Before Certification
Delhi Crime Actress Shefali Shah Reveals Battling Imposter Syndrome: What Is This Condition?
Delhi Crime Actress Shefali Shah Reveals Battling Imposter Syndrome: What Is This Condition?
‘I Support Those Who Behave Well': Maharashtra CM Devendra Fadnavis On Rane Brothers Row
‘I Support Those Who Behave Well': Maharashtra CM Devendra Fadnavis On Rane Brothers Row

Toor Karnataka Rs 6,800 - Rs 7,000

Toor Nimari Rs 6,300 - Rs 6,700

Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Read Also
Madhya Pradesh November 27 2025, Weather Update: Cold Wave Grips State As Temperature Drops Below...
article-image

Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,200

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,500

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 8,200 - Rs 8,400

Raida Rs 6,300 - Rs 6,500

Soyabean Best Rs 4,400

Gold (24K) Rs 126,110 (10 grams)

Sliver Rs 196,000 (per kg)

Follow us on

RECENT STORIES

Indore Commodities Buzz Of December 1: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Indore Commodities Buzz Of December 1: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

MP News: Congress Leaders Dress As 'Putana' And Hold Wrapped Dolls, Hit Out At BJP Govt Over Toxic...

MP News: Congress Leaders Dress As 'Putana' And Hold Wrapped Dolls, Hit Out At BJP Govt Over Toxic...

MP News: Chief Minister Mohan Yadav Inaugurates Three-Day International Geeta Festival In Ujjain;...

MP News: Chief Minister Mohan Yadav Inaugurates Three-Day International Geeta Festival In Ujjain;...

Indore News: 17-Year-Old Hangs Self; Leaves Behind Paintings Hinting At A Final ‘Goodbye’

Indore News: 17-Year-Old Hangs Self; Leaves Behind Paintings Hinting At A Final ‘Goodbye’

Dangerous! Tourists Block Path Of 5 Tiger, Click Pictures & Take Selfies From Close Distance At...

Dangerous! Tourists Block Path Of 5 Tiger, Click Pictures & Take Selfies From Close Distance At...