Coronavirus in Indore: Area-wise list of COVID-19 cases as issued by health department on August 19

Madhya Pradesh recorded 976 fresh coronavirus cases on Wednesday, taking the total infection count to 48,351 in the state. The coronavirus fatality figure rose to 1,159 after 18 more patients succumbed to the viral infection during the last 24 hours. The number of cases in Indore, the worst-hit district in the state, rose by 179 to 10,370 and the death toll to 346, a health bulletin said.

Coronavirus figures in Madhya Pradesh are as follows: Total cases 48,351, new cases 976, death toll 1159, recovered 36,475, active cases 10,717, number of people tested so far 10,89,939.

Here is a list of reported cases as issued by health department on August 19:

1. GAIKWAD MOHALLA MHOW GAON - 1

2. NALANDA SEASONS OF JOY - 1

3. POLICE LINE BICHOLI HAPSI - 1

4. NACHANBHORE - 1

5. TAPESHWARI BAGH - 1

6. VILLAGE FAFUND - 2

7. DHANJISHA MARG MUKERI MOHALLA MHOW - 1

8. RISHI GARDEN MHOW - 3

9. VILLAGE PANCHOLA SANWER - 4

10. SWASTIK NAGAR - 1

11. LIFE CARE HOSPITAL - 1

12. POLICE LINE LASUDIA 1

13. SHIPRA KHEDA - 1

14. VINAYAK NAGAR - 1

15. GYAN SAGAR APARTMENT - 4

16. SAHIL SHIVNERI - 3

17. SHAKTI NAGAR - 1

18. AHILYA MATA COLONY - 1

19. ASHIRWAD VILLA NIPANIA - 1

20. DIAMOND COLONY - 1

21. SHIV SAGAR RAU - 3

22. HARSH NAGAR - 1

23. DR AMBEDKAR NAGAR. - 1

24. SCHEME 134 - 3

25. HARNIYAKHEDI MHOW - 1

26. PARK ROAD - 2

27. CHHATRAPATI SHIVAJI NAGAR - 2

28. PRECANCO COLONY - 2

29. CHANDRAVATI GANJ - 6

30. CHHOTA TELI MOHALLA MHOW - 4

31. SAI KRIPA COLONY - 1

32. ANAND NAGAR CHITAWAD - 2

33. BIJALI NAGAR BICHOLI HAPSI - 1

34. RESIDENCY AREA - 1

35. INDRAPURI COLONY BHAWARKUAN - 1

36. LASUDIA - 1

37. VIDHYA NAGAR - 1

38. SHREEJI VALLEY BICHOLI MARDANA - 2

39. SAI VIHAR COLONY RAU - 5

40. PIPLIYAHANA - 3

41. CSWT BSF AIRPORT ROAD - 1

42. SILVER SPRINGS - 2

43. BETMA - 1

44. SAINATH COLONY - 2

45. VASANT VIHAR COLONY - 1

46. NAGIN NAGAR - 1

47. ARADHANA NAGAR - 1

48. KACHI MOHALLA - 1

49. VANDANA NAGAR - 1

50. DUDHIA - 1

51. SCHEME 78 - 2

52. ASHOK NAGAR - 1

53. MAHESH YADAV NAGAR BANGANGA - 1

54. SHANTI NAGAR MHOW GAON - 2

55. KESHAV PARK MHOW - 1

56. BHAVANI NAGAR - 1

57. LUNIYAPURA MHOW - 1

58. DEV NAGAR - 1

59. NAND VIHAR COLONY RAU - 1

60. RAJ NAGAR - 1

61. CHANDRA NAGAR - 1

62. BIYABANI - 1

63. PARSAVNATH NAGAR RTO ROAD - 5

64. MAIN ROAD BIJALPUR - 5

65. VRINDAVAN COLONY BANGANGA - 1

66. MANISH PURI - 1

67. MAHALAXMI NAGAR - 4

68. DHIRAJ NAGAR 2

69. DRP LINE - 1

70. SHEETAL NAGAR, BANGANGA - 2

71. SAIMS CAMPUS - 2

72. JANTA COLONY - 1

73. TRIVENI COLONY - 1

74. NANDA NAGAR - 1

75. BHAGIRATHPURA - 1

76. DWARIKAPURI - 1

77. MIG COLONY - 1

78. JEEVAN DEEP COLONY - 1

79. MANORAMA GANJ - 1

80. PANCH MURTI NAGAR - 1

81. MARIMATA KA BAGICHA-JABRAN COLONY - 1

82. VEENA NAGAR-SUKHLIYA - 4

83. SAMAJWADI NAGAR = 1

84. GANDHI NAGAR - 2

85. KHATIWALA TANK - 2

86. PREM NAGAR - 1

87. ROOP RAM NAGAR - 1

88. PARDESIPURA - 2

89. NAVKAR APPT, SHEHNAI RESIDENCYBENGALI SQUARE - 4

90. NOORANI NAGAR - 6

91. PALSIKAR COLONY - 2

92. BHAKT PRAHLAD NAGAR/CHHATRIBAGH - 2

93. VINOBA NAGAR - 1

94. PATNI PURA - 1

95. TILAK NAGAR - 1

96. SOUTH GADRA KHEDI - 1

97. GUMASHTA NAGAR - 1

98. JAWAHAR MARG - 1

99. VIJAY NAGAR - 3

100. MAHESH NAGAR,RAJ MOHALLA - 10

101. MALHARGANJ - 1

102. GREEN PARK COLONY - 1

103. SUDAMA NAGAR - 1

104. JUNI INDORE - 2

105. GANESHPURI COLONY-KHAJRANA - 12

106. NANDAN NAGAR-CHANDAN NAGAR - 1