Anganwadi Worker, Helper Posts Vacant Across Madhya Pradesh

Indore (Madhya Pradesh): A district-wise review has revealed significant vacancies in Anganwadi Karyakarta (worker) and Sahayika (helper) posts across several districts of Madhya Pradesh.
In Indore, 12 Karyakarta and 19 Sahayika posts are vacant. Mandla district has 19 Karyakarta and 26 Sahayika vacancies, while Seoni district has 20 Karyakarta and 48 Sahayika vacancies. Narmadapuram reports 13 Karyakarta and 21 Sahayika vacancies, Betul has 20 Karyakarta and 71 Sahayika vacancies, and Harda has seven Karyakarta and 17 Sahayika vacancies.
In Bhopal district, 10 Karyakarta and 29 Sahayika posts remain unfilled. Rajgarh has 19 Karyakarta and 70 Sahayika vacancies, Raisen has 14 Karyakarta and 29 Sahayika vacancies, Vidisha has 19 Karyakarta and 73 Sahayika vacancies, and Sehore has 14 Karyakarta and 28 Sahayika vacancies.
Maihar district has seven Karyakarta and 14 Sahayika vacancies, while Mauganj has no vacant Karyakarta posts but four Sahayika vacancies. Rewa reports nine Karyakarta and 31 Sahayika vacancies, Satna has 11 Karyakarta and 30 Sahayika vacancies, Singrauli has two Karyakarta and eight Sahayika vacancies, and Sidhi has five Karyakarta and 12 Sahayika vacancies.
Chhatarpur, Tikamgarh, Damoh, Niwari, Panna an