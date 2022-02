Punjab Assembly Elections 2022: Check full list of Congress, AAP, BJP-Punjab Lok Congress, SAD-BSP candidates

The February 20 Punjab Assembly polls is a four-corner contest; Congress, Aam Aadmi Party (AAP), Shiromani Akali Dal (SAD)-Bahujan Samaj Party (BSP) alliance and the alliance of Bharatiya Janata Party (BJP) and Captain Amarinder Singh’s Punjab Lok Congress.

Below are the lists of candidates form each party:

Congress -

Sujanpur—————————-Naresh Puri

Pathankot—————————-Amit Vij

Gurdaspur—————————-Barinderjeet Singh Pahra

Dina Nagar (SC)—————————-Aruna Chaudhary

Qadian—————————-Pratap Singh Bajwa

Sri Hargobindpur (SC)—————————-Mandeep Singh Rangar Nangal

Fatehgarh Churian—————————-Tript Rajinder Singh Bajwa

Ajnala—————————-Harpratap Singh Ajnala

Raja Sansi—————————-Sukhwinder Singh Sarkaria

Majitha—————————-Jagwinder Pal Singh (Jagga Majitha)

Jandiala (SC)—————————-Sukhwinder Singh Danny

Amitsar North—————————-Sunil Dutti

Amritsar West (SC)—————————-Raj Kumar Verka

Amritsar Central—————————-Omprakash Soni

Amritsar East—————————-Navjot Singh Sidhu

Amritsar South—————————-Inderbir Singh Bolaria

Tarn Taran—————————-Dr Dharambir Agnihotri

Patti—————————-Harminder Singh Gill

Baba Bakala (SC)—————————-Santokh Singh Bhalaipur

Bholath—————————-Sukhpal Singh Khaira

Kapurthala—————————-Rana Gurjeet Singh

Sultanpur Lodhi—————————-Navtej Singh Cheema

Phagwara (SC)—————————-Balwinder Singh Dhaliwal

Phillaur (SC)—————————-Vikramjit Singh Chaudhary

Shahkot—————————-Hardev Singh Ladi

Kartarpur (SC)—————————-Chaudhary Surinder Singh

Jalandhar West (SC)—————————-Sushil Kumar Rinku

Jalandhar Central—————————-Rajinder Beri

Jalandhar North—————————-Avtar Singh Junior

Jalandhar Cantt.—————————-Pargat Singh

Adampur (SC)—————————-Sukhwinder Singh Kotli

Mukerian—————————-Indu Bala

Dasuya—————————-Arun Dogra

Urmar—————————-Sangat Singh Gilzian

Sham Chaurasi (SC)—————————-Pawan Kumar Adia

Hoshiarpur—————————-Sunder Sham Arora

Chabbewal (SC)—————————-Dr Raj Kumar

Garhshankar—————————-Amarpreet Lally

Balachaur—————————-Darshan Lal

Anandpur Sahib—————————-Kanwarpal Singh

Rupnagar—————————-Barinder Singh Dhillon

Chamkaur Sahib (SC)—————————-Charanjit Singh Channi

SAS Nagar—————————-Balbir Singh Sidhu

Bassi Pathana (SC)—————————-Gurpreet Singh GP

Fatehgarh Sahib—————————-Kuljeet Singh Nagra

Amloh—————————-Randeep Singh Nabha

Khanna—————————-Gurkirat Singh Kotli

Ludhiana East—————————-Sanjeev Talwar

Atam Nagar—————————-Kamaljit Singh Karwal

Ludhiana Central—————————-Surinder Kumar Dawar

Ludhiana West—————————-Bharat Bhushan

Ludhiana North—————————-Rakesh Pandey

Payal (SC)—————————-Lakhvir Singh Lakha

Dakha—————————-Capt. Sandeep Singh Sandhu

Rajkot (SC)—————————-Kamil Amar Singh

Nihal Singhwala (SC)—————————-Bhupendra Sahoke

Bhagha Purana—————————-Darshan Singh Brar

Moga—————————-Malvika Sood

Dharamkot—————————-Sukhjit Singh Lohgarh

Zira—————————-Kulbir SIngh Zira

Firozpur City—————————-Parminder Singh Pinky

Abohar—————————-Sandeep Jakhar

Balluana (SC)—————————-Rajinder Kaur

Lambi—————————-Jagpal Singh Abulkhurana

Gidderbaha—————————-Amarinder Singh Raja

Malout (SC)—————————-Rupinder Ruby

Faridkot—————————-Kushaldeep Singh Dhillon

Rampura Phul—————————-Gurpreet Singh Kangar

Bhucho Mandi (SC)—————————-Pritam Singh Kotbhai

Bathinda Urban—————————-Manpreet Singh Badal

Bathinda Rural (SC)—————————-Harvinder Singh Gill ‘Laddi’

Talwandi Sabo—————————-Khushbaz Singh Jatana

Maur—————————-Dr Manoj Bala Bansal

Mansa—————————-Sidhu Moosewala

Budhlada (SC)—————————-Ranvir Kaur Bhattal

Lehra—————————-Rajinder Kaur Bhattal

Malerkotla—————————-Razia Sultana

Dhuri—————————-Dalvir Singh Goldy

Sangrur—————————-Vijay Inder Singla

Nabha (SC)—————————-Sadhu Singh Dharamsot

Patiala (Rural)—————————-Mohit Mohindra

Rajpura—————————-Hardial Singh Kamboj

Ghanaur—————————-Madan Lal Jalalpur

Sanour—————————-Harinder Pal Singh Mann

Samana—————————-Rajinder Singh

Bhoa—————————-Joginder Pal

Batala————————–Ashwani Sekhri

Khadoor Sahib——————-Ramanjeet Singh Sikki

Nakodar————————–Dr Navjot Singh Dhaiya

Banga—————————-Tarlochan Singh Soondh

Kharar—————————-Vijay Sharma Tinku

Samrala—————————-Raja Gill

Sahnewal—————————Vikram Bajwa

Gill—————————-Kuldeep Singh Vaid

Jagraon—————————-Jagtar Singh Jagga Hissowal

Firozpur Rural—————————-Ashu Bangar

Guru Har Sahai—————————-Vijay Kalra

Fazilka—————————-Davinder Gubaya

Muktsar—————————-Karan Kaur Brar

Kotakpura—————————-Ajaipal Singh Sandhu

Jaitu—————————-Darshan Palsingh Dilwan

Sardulgarh—————————-Bikram Singh Mofar

Dirba—————————-Ajaib Singh Rataul

Sunam—————————-Jaswinder Singh Dhiman

Mehal Kalan—————————-Harchand Kaur

Amargarh—————————-Deepinder Singh Dhillon

Shutrana—————————-Darbara Singh

AAP -

Sujanpur————————— Amit Singh Manto

Bhoa (SC) ————————— Lal Chand Kataruchakk

Pathankot ————————— Vibhuti Sharma

Gurdaspur ————————— Raman Bahel

Dina Nagar (SC) ——————–Shamsher Singh

Qadian ————————— Jagroop Singh Sekhwan

Batala ————————— Sherry Kalsi

Sri Hargobindpur —————Amarpal Singh

Fatehgarh Churian————-Balbir Singh Pannu

Dera Baba Nanak————–Gurdeep Singh Randhawa

Ajnala ————————— Kuldeep Singh Dhaliwal

Raja Sansi ———————-Baldev Singh Meadian

Majitha ————————– Lalli Majithia

Jandiala (SC)——————–Harbhajan Singh E.T.O

Amritsar North ——————-Kunwar Vijay Pratap

Amritsar West ——————- Dr Jasbir Singh

Amritsar Central ——————- Ajay Gupta

Amritsar East ——————- Jeevanjot Kaur

Amritsar South ——————- Dr Inderbir Singh Nijjar

Attari —————- ———– A.D.C. Jaswinder Singh

Tarn Taran ———————–Kashmir Singh Sohal

Kheem Karan ——————- Sarwan Singh Dhun

Patti —————————— Laljit Singh Bhullar

Khadoor Sahib ——————- Manjinder Singh Lalpura

Baba Bakala ——————- Dalbir Singh Tong

Bholath ———————— Ranjit Singh Rana

Kapurthala ——————- Manju Rana

Sultanpur Lodhi ——————- Sajjan Singh Cheema

Phagwara———————————Jarnail Nangal

Phillaur ——————- Principal Prem Kumar

Nakodar ———————— Inderjit Kaur Maan

Shahkot ———————— Rattan Singh Kakarkalan

Kartarpur ———————— DCP Balkar Singh

Jalandhar West ———————— heetal Angural

Jalandhar Central ———————— Raman Arora

Jalandhar North ———————— Dinesh Dhall

Jalandhar Cantt. ———————— Surinder Singh Sodhi

Adampur—————————-Hans Raj Rana

Mukerian ———————— Guardian Singh Multani

Dasuya ———————— Karamvir Singh Ghumman

Urmar ———————— Tasvir Singh Raja Gill

Sham Chaurasi (SC) ———————— Dr Ravjot Singh

Hoshiarpur ———————— Pandit Brahm Shankar Jimpa

Chabbewal ———————— Harminder Singh Sandhu

Garhshankar ———————— Jai Kishan Roudi

Banga———————————-Harjot

Nawan Shahr ———————— Lalit Mohan ‘Ballu’ Pathak

Balachaur ———————— Santosh Kataria

Sri Anandpur Sahib————–Harjot Singh Bains

Rupnagar ———————— Dinesh Chadha

Chamkaur Sahib——————Dr Charanjit Singh

Kharar ———————— Anmol Gagan Mann

SAS Nagar ———————— Kulwant Singh

Bassi Pathana———————-Rupinder Singh Happy

Fatehgarh Sahib —————-Lakhbir Singh Rai

Amloh ———————— Gurinder Singh ‘Garry’ Birring

Khanna ———————— Tarunpreet Singh Send

Samrala ———————— Jagtar Singh

Sahnewal ———————— Hardeep Singh Mundian

Ludhiana East ——————— Daljit Singh ‘Bhola’ Grewal

Ludhiana South —————–Rajinder Pal Kaur Chhina

Atam Nagar ———————–Kulwant Singh Sidhu

Ludhiana Central ———————— Ashok ‘Pappi’ Prashar

Ludhiana West—————————-Gurpreet Singh Gogi

Ludhiana North ———————— Madan Lal Bagga

Gill (SC) ———————— Jawan Singh Sangowal

Payal (SC) ———————— Manwinder Singh Gyaspura

Dakha ———————— KNS Kang

Raikot ———————— Hakam Singh Thekedar

Jagraon ———————— Saravjit Kaur Manuke

Nihal Singh Wala ———————— Manjeet Nihalpur

Bhagha Purana ———————— Amritpal Singh Sukhanand

Moga ———————— Amandeep Kaur Arora

Dharamkot ———————— Devender Singh Laddi Dhos

Zira ———————— Naresh Kataria

Firozpur City———————Narinder Singh

Firozpur Rural ———————— Ashu Banger

Guru Harsahai ———————— Fauza Singh Sarari

Jalalabad ———————— Jagdeep ‘Goldy’ Kamboj

Fazika ———————— Narinder Pal Singh Sawna

Abohar ———————— Deep Kamboj

Balluana ———————— Amandeep Singh ‘Goldy’ Musafir

Lambi ———————— Gurmeet Singh Khudian

Gidderbaha ———————— Preetpal Sharma

Malout ———————— Baljit Kaur

Sri Muktsar Sahib ———————— Jagdeep Singh ‘Kaka’ Brar

Fardikot ———————— Gurdit Singh Sekhon

Kotkapura ———————— Kultar Singh Sandhwan

Jaitu ———————— Amolak Singh

Rampura Phul ———————— Balkar Singh Sidhu

Bhucho Mandi ———————— Master Jagsir Singh

Bathinda Urban ———————— Jagroop Singh Gill

Bathinda Rural ———————— Amit Rattan Kotfatta

Talwandi Sabo ———————— Baljinder Kaur

Maur ———————— Sukhvir Maiser Khana

Mansa ———————— Dr Vijay Singla

Sardulgarh ———————— Gurpreet Singh Banawali

Budhlada ———————— Principal Budhram

Lehra ———————— Barinder Kumar Goyal

Dirba ———————— Harpal Singh Cheema

Sunam ———————— Aman Arora

Bhadaur (SC) ———————— Labh Singh Ugoke

Barnala ———————— Gurmeet Singh ‘Meet’ Hayer

Mehal Kalan ———————— Kulwant Pandori

Malerkotla ———————— Dr Mohd Zamil-Ur-Rehman

Amargarh ———————— Jaswant Singh Gajjanmajra

Dhuri ———————— Bhagwant Mann

Sangrur ———————— Narinder Kaur Bharat

Nabha ———————— Gurdev Singh Dev Mann

Patiala Rural ———————— Dr Balbir Singh

Rajpura ———————— Neena Mittal

Dera Bassi ———————— Kuljit Singh Randhawa

Ghanaur ———————— Gurlal Ghanour

Sanour ———————— Harmeet Singh Pathanmajran

Patiala ———————— Dr Balveer Singh

Samana ———————— Chetan Singh Jormajra

Shutrana ———————— Kulwant Singh Bazigar

BJP-Punjab Lok Congress -

Sujanpur——————————Dinesh Singh Babbu

Dina Nagar—————————Reny Kashyap

Hargobindpur————————Baljinder Singh Dakoha

Amritsar North———————–Sukhwinder Singh Pintu

Tarn Taran—————————-Navreet Singh Safipur

Kapurthala—————————Ranjit Singh Khojewala

Jalandhar West——————–Mahinder Pal Bhagat

Jalandhar Central—————–Manoranjan Kalia

Jalandhar North——————–Krishna Dev Bhandari

Mukerian—————————-Jangilal Mahajan

Dasuya——————————Raghunath Rana

Hoshiarpur————————-Tikshan Sood

Chabbewal————————Dr Dilbag Raj

Garhshankar———————-Namisha Mehta

Banga——————————-Mohan Lal Banga

Balachaur————————–Ashik Baath

Fatehgarh Sahib—————–Didar Singh Bhatti

Amioh——————————Kanwarveer Singh Tohra

Khanna—————————-Gurpreet Singh Bhatti

Ludhiana Central—————-Gurdev Sharma

Ludhiana West——————-Adv. Bikram Singh Siddhu

Gill———————————-SR Laddhar, Retd IAS

Jagraon—————————-Kanwar Narendra Singh

Firozpur City———————Rana Gurmeet Singh Sodhi

Jalalabad————————-Puran Chand

Fazilka—————————-Surjit Kumar Jiyani

Abohar—————————-Arun Narang

Muktsar—————————Rajesh Phatela

Faridkot————————–Gaurav Kakkar

Bhucho Mandi—————–Rupinder Singh Siddhu

Talwandi Sabo—————–Ravipreet Siddhu

Sardulgarh———————Jagjit Singh Milkha

Sangrur————————-Arvind Khanna

Dera Bassi———————Sanjeev Khanna

Bhoa—————————-Seema Kumari

Gurdaspur———————Parminder Singh Gill

Batala—————————Fateh Singh Bajwa

Dera Baba Nanak———–Kuldeep Singh Kahlaon

Majitha————————-Pradeep Singh Bhullar

Amritsar West—————-Kumar Amit Valmiki

Attari—————————Balwinder Kaur

Phagwara——————–Vijay Sampla

Shahkot———————–Narinder Pal Singh Chandi

Kartarupur——————-Surinder Mahey

Jalandhar Cantt————Sarbjit Singh Makkar

Anandpur Sahib———–Dr Parminder Sharma

Rupnagar——————-Iqbal Singh Lalpura

Chamkaur Sahib———-Darshan Singh Shivjot

SAS Nagar—————–Sanjiv Vashishth

Samrala———————Ranjit Singh Gahlewal

Ludhiana North————Praveen Bansal

Moga————————Dr Harjot Kamal Moga

Guru Har Sahai———–Gurparvej Singh Sandhu

Balluana——————–Vandana Sangwaan

Lambi———————–Rakesh Dhingra

Maur————————Dhayal Singh Sodhi

Barnala——————–Dheeraj Kumar

Dhuri———————–Randeep Singh Deol

Nabha———————Gurpreet Singh Shahpur

Rajpura——————-Jagdish Kumar Jagga

Ghanaur——————-Vikas Sharma

Fatehgarh Churrian——————-Tejinder Singh Randhawa (PLC)

Amritsar South————————–Harjinder Singh Thekedar (PLC)

Bholath———————————–Amandeep Singh (PLC)

Nakodar———————————-Ajitpal Singh (PLC)

Nawanshehar—————————Satvir Singh Palli Jhikki (PLC)

Kharar————————————Kamaldeep Singh (PLC)

Ludhiana East————————-Jagmohan Sharma (PLC)

Ludhiana South————————Satinderpal Singh Tajpuri (PLC)

Atamnagar——————————Prem Mittal (PLC)

Dakha————————————Damanjeet Singh Mohi (PLC)

Nihalsingh——————————-Mukhtiar Singh (PLC)

Dharmkot——————————–Ravinder Singh Grewal (PLC)

Rampura———————————Amarjeet Sharma (PLC)

Bathinda Urban————————Raj Nambardar (PLC)

Bathinda Rural————————-Savera Singh (PLC)

Budhlada——————————–Subedar Bhola Singh (PLC)

Bhadaur———————————Dharam Singh Fauji (PLC)

Malerkotla——————————-Farzana Alam Khan (PLC)

Patiala Rural—————————-Sanjeev Sharma Bittu (PLC)

Sanaur———————————–Bikramjit Inder Singh Chahal (PLC)

Patiala———————————–Capt Amarinder Singh (PLC)

Samana———————————Surinder Singh Kherki (PLC)

Patti————————————–Adv Jaskaran Singh Sandhu (PLC)

Nakodar———————————Shammi Kumar Kalyan (PLC)

Adampur——————————–Jagdish Kumar Jassal (PLC)

Malout———————————–Karanveer Singh Indora (PLC)

Kotakpura——————————Dargesh Kumar Sharma (PLC)

Bathinda Rural————————Maya Devi (PLC)

Mansa———————————–Jiwan Dass Bawa (PLC)

BSP- SAD -

Jalandhar North Kuldeep Singh Luhana

Phagwara Jasvir Singh Garhi .

Nawanshahr Nachattar Pal

Payal Jaspreet Singh

Bhoa Rakesh Mahasha

Pathankot Jyoti Bhim

Dina Nagar Kamaljit Chawla

Kapurthala Davinder Singh

Dasuya Sushil Kumar

Urmar Lakhwinder Singh

Hoshiarpur Varinder Singh

Anandpur Sahib Nitin Nanda

Bassi Pathana Shiv Kumar

Raikot Balwinder Singh Sandhu

Advertisement

(To receive our E-paper on whatsapp daily, please click here. We permit sharing of the paper's PDF on WhatsApp and other social media platforms.)

Published on: Tuesday, February 15, 2022, 05:12 PM IST