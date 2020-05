Domestic flights to operate from May 25 amid Lockdown 4.0: Here is the full list of flights classified into 7 categories

Amid Lockdown 4.0 enforced to contain spread of the novel coronavirus pandemic, the domestic air service will resume from May 25 in a calibrated manner. The Civil Aviation Ministry has on Thursday classified flight routes into seven categories and has capped the air tickets the air tickets between Rs 2,000 and Rs 18,600 for the next three months.

Here are the seven sectors and the flights under the categories:

Class A Sector:

1. Agartala - Guwahati

2. Agartala - Imphal

3. Agartala - Kolkata

4. Ahmedabad - Indore

5. Amritsar - Srinagar

6. Bangalore - Chennai

7. Bangalore - Cochi

8. Bangalore - Mangalore

9. Bhopal - Mumbai

10. Calicut - Bangalore

11. Chandigarh - Delhi

12. Chennai - Bangalore

13. Chennai - Coimbatore

14. Coimbatore - Bangalore

15. Coimbatore - Chennai

16. Dehradun - Delhi

17. Delhi - Chandigarh

18. Delhi - Dehradun

19. Delhi - Jaipur

20. Delhi - Shimla

21. Dibrugarh - Guwahati

22. Goa - Mumbai

23. Goa - Pune

24. Guwahati - Agartala

25. Guwahati - Imphal

26. Imphal - Agartala

27. Imphal - Guwahati

28. Indore - Ahmedabad

29.Indore - Nagpur

30. Jaipur - Delhi

31. Jammu - Srinagar

32. Kochi - Bangalore

33. Kochi - Trivandrum

34. Kolkata - Agartala

35. Kolkata - Bhubaneshwar

36. Kolkata - Ranchi

37. Leh - Chandigarh

38. Leh - Srinagar

39. Mangalore - Bangalore

40. Patna - Ranchi

41. Pune - Goa

42. Ranchi - Patna

43. Shimla - Chandigarh

44. Shimla - Delhi

45. Srinagar - Jammu

46. Srinagar - Leh

Class B Sector:

1. Ahmedabad - Bhopal

2. Ahmedabad - Jaipur

3. Ahmedabad - Mumbai

4. Ahmedabad - Pune

5. Amritsar - Delhi

6. Amritsar - Jaipur

7. Bangalore - Calicut

8. Bangalore - Coimbatore

9. Bangalore - Goa

10. Bangalore - Hyderabad

11. Bangalore - Trivandrum

12. Bhopal - Ahmedabad

13. Bhopal - Delhi

14. Bhopal - Jaipur

15. Bhopal - Raipur

16. Bhubaneswar - Ranchi

17. Calicut - Chennai

18. Chandigarh - Srinagar

19. Chennai - Hyderabad

20. Chennai - Trivandrum

21. Chennai - Vizag

22. Dehradun - Jaipur

23. Dehradun - Lucknow

24. Delhi - Varanasi

25. Delhi - Bhopal

26. Delhi - Lucknow

27. Delhi - Jammu

28. Delhi - Leh

29. Delhi - Ludhiana

30. Delhi - Srinagar

31. Goa - Bangalore

32. Goa - Hyderabad

33. Hyderabad - Bangalore

34. Hyderabad - Chennai

35. Hyderabad - Goa Indore Kochi

36. Hyderabad - Indore

37. Hyderabad - Kochi

38. Hyderabad - Mumbai

39. Hyderabad - Nagpur

40. Hyderabad - Raipur

41. Hyderabad - Vizag

42. Imphal - Kolkata

43. Indore - Hyderabad

44. Indore - Jaipur

45. Indore - Mumbai

46. Jaipur - Ahmedabad

47. Jaipur - Bhopal

48. Jaipur - Dehradun

49. Jaipur - Indore

50. Jammu - Delhi

51. Kochi - Chennai

52. Kochi - Goa

53. Kolkata - Guwahati

54. Kolkata - Imphal

55. Kolkata - Patna

56. Leh - Delhi

57. Lucknow - Dehradun

58. Lucknow - Delhi

59. Lucknow - Nagpur

60. Lucknow - Patna

61. Mangalore - Chennai

62. Mangalore - Hyderabad

63. Mumbai - Ahmedabad

64. Mumbai - Bhopal

65. Mumbai - Goa

66. Mumbai - Hyderabad

67. Mumbai - Indore

68. Patna - Lucknow

69. Pune - Ahmedabad

70. Pune - Hyderabad

71. Raipur - Bhopal

72. Raipur - Hyderabad

73. Raipur - Mumbai

74. Raipur - Nagpur

75. Raipur - Ranchi

76. Raipur - Vizag

77. Ranchi - Bhubaneshwar

78. Ranchi - Mumbai

79. Ranchi - Raipur

80. Shimla - Delhi

81. Srinagar - Chnadigarh

82. Thiruvanathapuram - Bangalore

83. Thiruvanathapuram - Chennai

Class C Sector:

1. Ahmedabad - Chnadigarh

2. Ahmedabad - Dehradun

3. Ahmedabad - Delhi

4. Ahmedabad - Goa

5. Ahmedabad - Hyderabad

6. Ahmedabad - Cochi

7. Ahmedabad - Lucknow

8. Ahmedabad - Varanasi

9. Bangalore - Kolkata

10. Bangalore - Mumbai

11. Bangalore - Nagpur

12. Bangalore - Port Blair

13. Bangalore - Pune

14. Bangalore - Vizag

15. Bhopal - Hyderabad

16. Bhubaneshwar - Chennai

17. Bhubaneshwar - Guwahati

18. Bhubaneshwar - Hyderabad

19. Bhubaneshwar - Hyderbad

20. Bhubaneshwar - Kolkata

21. Bhubaneshwar - Mumbai

22. Chandigarh - Ahmedabad

23. Chennai - Bhubaneshwar

24. Chennai - Calicut

25. Chennai - Goa

26. Chennai - Kochi

27. Chennai - Kolkata

28. Chennai - Nagpur

29. Chennai - Port Blair

30. Chennai - Pune

31. Coimbatore - Hyderabad

32. Dehradun - Ahmedabad

33. Delhi - Ahmedabad

34. Delhi - Dibrugarh

35. Delhi - Indore

36. Delhi - Lucknow

37. Delhi - Nagpur

38. Delhi - Patna

39. Delhi - Raipur

40. Delhi - Ranchi

41. Delhi - Varanasi

42. Goa - Ahmedabad

43. Goa - Chennai

44. Goa - Indore

45. Guwahati - Bhuvaneshwar

46. Guwahati - Kolkata

47. Hyderabad - Ahmedabad

48. Hyderabad - Bhopal

49. Hyderabad - Bhuvaneshwar

50. Hyderabad - Kolkata

51. Hyderabad - Pune

52. Hyderabad - Trivandrum

53. Indore - Delhi

54. Indore - Goa

55. Indore - Raipur

56. Jaipur - Mumbai

57. Jaipur - Pune

58. Kochi - Hyderabad

59. Kolkata - Dimapur

60. Kolkata - Lucknow

61. Kolkata - Nagpur

62. Kolkata - Raipur

63. Kolkata - Vizag

64. Lucknow - Ahmedabad

65. Lucknow - Kolkata

66. Mumbai - Bangalore

67. Mumbai - Jaipur

68. Mumbai - Nagpur

69. Mumbai - Raipur

70. Patna - Amritsar

71. Patna - Delhi

72. Patna - Kolkata

73. Pune - Bangalore

74. Pune - Bhopal

75. Pune - Chennai

76. Pune - Jaipur

77. Pune - Cochin

78. Pune - Nagpur

79. Raipur - Delhi

80. Raipur - Indore

81. Raipur - Kolkata

82. Ranchi - Kolkata

83. Srinagar - Delhi

84. Srinagar - Lucknow

85. Thirunanthapuram - Hyderabad

86. Varanasi - Dehradun

87. Varanasi - Delhi

Class D Sector: