BJP Leader Dilip Ghosh Records Song Celebrating Jhalmuri Snack In Kolkata

BJP Leader Dilip Ghosh Records Song Celebrating Jhalmuri Snack In Kolkata | X - @AdityaSaha12D

Kolkata: State Panchayat minister Dilip Ghosh tries his luck in singing, records a song on ‘Jhalmuri’. Read Also 5 Assam Rifles Personnel Injured In IED Blast In Nagaland Ghosh who has been in the headlines always for controversial comments, on Monday after his morning walk visited a recording studio near Chinar Park and recorded a song on ‘Jhalmuri’ along with vocal artists Lokesh Giri. এবার দুর্গা পুজো কমিটিগুলোকে বলব এইবার পুজোয় @DilipGhoshBJP কাকুর এই ঝালমুড়ীর গান ছাড়া অন্য কিছু নয়….!😁 pic.twitter.com/pnqHQtSDcC — Aditya Saha (@AdityaSaha12D) July 13, 2026 Jhalmuri, a Bengali snack came into limelight after Prime Minister Narendra Modi made a brief stopover at a roadside jhalmuri stall in Bengal’s Jhargram district during the assembly election campaign. Also Watch: Incidentally, Jhalmuri was served to people at the Bharatiya Janata Party (BJP) headquarters in the national capital on May 4 when BJP came to power in Bengal.