 BJP Leader Dilip Ghosh Records Song Celebrating Jhalmuri Snack In Kolkata
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BJP Leader Dilip Ghosh Records Song Celebrating Jhalmuri Snack In Kolkata

West Bengal BJP leader Dilip Ghosh recorded a song on the popular Bengali snack Jhalmuri at a Kolkata studio with vocal artist Lokesh Giri. The snack rose to prominence after PM Modi’s visit to a roadside stall in Jhargram, linking the recording to cultural and political symbolism ahead of ongoing public attention on local traditions.

Aritra SinghaUpdated: Monday, July 13, 2026, 10:16 PM IST
BJP Leader Dilip Ghosh Records Song Celebrating Jhalmuri Snack In Kolkata
BJP Leader Dilip Ghosh Records Song Celebrating Jhalmuri Snack In Kolkata | X - @AdityaSaha12D

Kolkata: State Panchayat minister Dilip Ghosh tries his luck in singing, records a song on ‘Jhalmuri’.

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Ghosh who has been in the headlines always for controversial comments, on Monday after his morning walk visited a recording studio near Chinar Park and recorded a song on ‘Jhalmuri’ along with vocal artists Lokesh Giri.

Jhalmuri, a Bengali snack came into limelight after Prime Minister Narendra Modi made a brief stopover at a roadside jhalmuri stall in Bengal’s Jhargram district during the assembly election campaign.

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Incidentally, Jhalmuri was served to people at the Bharatiya Janata Party (BJP) headquarters in the national capital on May 4 when BJP came to power in Bengal.

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