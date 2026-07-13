BJP Leader Dilip Ghosh Records Song Celebrating Jhalmuri Snack In Kolkata

Kolkata: State Panchayat minister Dilip Ghosh tries his luck in singing, records a song on ‘Jhalmuri’.
Ghosh who has been in the headlines always for controversial comments, on Monday after his morning walk visited a recording studio near Chinar Park and recorded a song on ‘Jhalmuri’ along with vocal artists Lokesh Giri.
Jhalmuri, a Bengali snack came into limelight after Prime Minister Narendra Modi made a brief stopover at a roadside jhalmuri stall in Bengal’s Jhargram district during the assembly election campaign.
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Incidentally, Jhalmuri was served to people at the Bharatiya Janata Party (BJP) headquarters in the national capital on May 4 when BJP came to power in Bengal.