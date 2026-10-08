Nana Patekar Death: 'Ek Machchar Aadmi Ko...', 'Yeh Musalman Ka Khoon, Yeh Hindu Ka...'; Iconic And Unforgettable Dialogues Of Veteran Actor

'Yeh Musalman Ka Khoon, Yeh Hindu Ka Khoon...': Iconic Dialogues And Unforgettable Comic Moments By Nana Patekar |

Veteran actor Nana Patekar passed away at the age of 75 on Thursday, October 8, after suffering a severe cardiac arrest at his residence in Goa. He was found unconscious at his home in Dona Paula and was rushed to a private hospital, where doctors attempted to revive him for around 45 minutes. He was declared dead at approximately 5:20 am.

Patekar, who spent nearly five decades in the film industry, was known for his powerful dialogue delivery, comic timing and iconic performances.

10 Iconic Dialogues By Nana Patekar:

"Yeh Musalman ka khoon yeh Hindu ka khoon ... bata is mein Musalman ka kaunsa Hindu ka kaunsa, bata!" — Krantiveer (1994)

"Apna toh ussool hai ... pehle laat, phir baat, uske baad mulaqat." —Tirangaa (1993)

"Aa gaye meri maut ka tamasha dekhne." — Krantiveer (1994)

"Bhagwan ka diya hua sab kuch hai ... daulat hai, shauhrat hai, izzat hai." — Welcome (2007)

"Giro saalo giro, lekin giro toh us jharne ki tarah ... joh parbat ki oonchai se girke bhi apni sundarta khone nahi deta ... zameen ke teh se milke bhi apni astitva ko narth nahi hone deta." — Yeshwant (1997)

"Jaan mat maangna ... iski bazaar mein koi keemat nahi hai." — Ghulam-E-Musthafa (1997)

"Upar waale ne insaan ke shareer mein nau chhed kiye hai ... do kaan ke, do naak ke, do aankh ke, ek mooh ka ... baki ke do tu jaanta hai ... sapne mein bhi galat socha na, dusva chhed kar doonga." — Ab Tak Chhappan 2 (2015)

"Biwi bhi ek ajeeb tarah ki pehli hai ... saal bhar miya ko pareshan karke jeene nahi deti ... aur Karva Chauth ka vrat rakh ke marne nahi deti." — Welcome Back (2015)

"Ek machhar sala aadmi ko hijda bana deta hai!" — Yeshwant (1997)

"To be or not to be, that is the question" — Natsamrat (2016)