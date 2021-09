Delhi: Check out district-wise list of government-owned liquor vends

The Delhi government has directed all state-run alcohol outlets to maintain sufficient stocks to deal with a possible shortage in the coming days as all private liquor shops are set to shut shop by September 30, officials said.

Under the New Excise Policy, around 260 privately-run liquor vends in the city will close down on September 30. Of the near-850 liquor shops in Delhi, only those operated by the Delhi government agencies will continue retail sale till November 16.

New players who have got licences through open bidding will enter the market and operate the 850 vends from November 17.

The New Excise Policy of the Delhi government seeks to ensure equitable distribution of liquor vends across the city by dividing it into 32 zones.

Each zone covering 8-10 wards will have nearly 27 liquor vends that will provide customers walk-in experience and a choice of their preferred brands.

Meanwhile, here is a district-wise list of government-owned liquor vends.

Published on: Friday, September 24, 2021, 07:20 PM IST