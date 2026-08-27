Unreserved Special Trains Between Katni And Satna For Raksha Bandhan

Bhopal (Madhya Pradesh): To facilitate passengers and manage the additional rush during the Raksha Bandhan festival, the railway administration will operate unreserved special trains between Katni and Satna for four trips in each direction.
En route, these trains will halt at Patwara, Jhukehi, Pakaria Road, Amadara, Ghunwara, Bhadanpur, Maihar, Unchehara and Lagargawan stations. The trains will comprise General Class and SLR-D coaches.
Train No. 09015 (Katni-Satna Raksha Bandhan Unreserved Special) will operate daily from August 28, 2026, to August 31, 2026. It will depart from Katni station at 5.45 am and reach Satna station at 8.45 am on the same day.
The train will halt at Patwara (5.56 am), Jhukehi (6.08 am), Pakaria Road (7 am), Amadara (7.12 am), Ghunwara (7.24 am), Bhadanpur (7.35 am), Maihar (7.49 am), Unchehara (8.04 am) and Lagargawan (8.16 am).
Similarly, Train No. 09016 (Satna-Katni Raksha Bandhan Unreserved Special) will depart from Satna station daily from August 28, 2026, to August 31, 2026, at 6.30 pm.
It will halt at Lagargawan (6.40 pm), Unchehara (6.52 pm), Maihar (7.06 pm), Bhadanpur (7.20 pm), Ghunwara (7.30 pm), Amadara (7.42 pm), Pakaria Road (7.54 pm), Jhukehi (8.06 pm) and Patwara (8.16 pm), before arriving at Katni station at 8.50 pm on the same day.