 Unreserved Special Trains Between Katni And Satna For Raksha Bandhan
e-Paper Get App
HomeBhopalUnreserved Special Trains Between Katni And Satna For Raksha Bandhan

Unreserved Special Trains Between Katni And Satna For Raksha Bandhan

Railways will operate unreserved special trains between Katni and Satna from August 28 to August 31, 2026, to manage passenger rush during Raksha Bandhan. Train Nos. 09015 and 09016 will run four trips each way, stopping at key stations including Maihar, Unchehara and Lagargawan. The trains will comprise General Class and SLR-D coaches.

Staff ReporterUpdated: Thursday, August 27, 2026, 07:57 PM IST
Unreserved Special Trains Between Katni And Satna For Raksha Bandhan
Unreserved Special Trains Between Katni And Satna For Raksha Bandhan | Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): To facilitate passengers and manage the additional rush during the Raksha Bandhan festival, the railway administration will operate unreserved special trains between Katni and Satna for four trips in each direction.

En route, these trains will halt at Patwara, Jhukehi, Pakaria Road, Amadara, Ghunwara, Bhadanpur, Maihar, Unchehara and Lagargawan stations. The trains will comprise General Class and SLR-D coaches.

Train No. 09015 (Katni-Satna Raksha Bandhan Unreserved Special) will operate daily from August 28, 2026, to August 31, 2026. It will depart from Katni station at 5.45 am and reach Satna station at 8.45 am on the same day.

The train will halt at Patwara (5.56 am), Jhukehi (6.08 am), Pakaria Road (7 am), Amadara (7.12 am), Ghunwara (7.24 am), Bhadanpur (7.35 am), Maihar (7.49 am), Unchehara (8.04 am) and Lagargawan (8.16 am).

Similarly, Train No. 09016 (Satna-Katni Raksha Bandhan Unreserved Special) will depart from Satna station daily from August 28, 2026, to August 31, 2026, at 6.30 pm.

It will halt at Lagargawan (6.40 pm), Unchehara (6.52 pm), Maihar (7.06 pm), Bhadanpur (7.20 pm), Ghunwara (7.30 pm), Amadara (7.42 pm), Pakaria Road (7.54 pm), Jhukehi (8.06 pm) and Patwara (8.16 pm), before arriving at Katni station at 8.50 pm on the same day.

Read Also
Bhopal’s ‘Swarotsav 2026’ Celebrates Indian Classical Music, Young Artistes Mesmerise With...
Bhopal’s ‘Swarotsav 2026’ Celebrates Indian Classical Music, Young Artistes Mesmerise With...

Follow us on
Add FPJ As a
Trusted Source