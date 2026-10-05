Puja Special Trains To Pass Through Bhopal Division, Connect Prayagraj, Hadapsar, Indore And Udhna

Bhopal (Madhya Pradesh): Four pairs of puja special trains between Prayagraj and Hadapsar will provide additional travel facilities. Prayagraj-Hadapsar Puja Special will depart from Prayagraj station at 22:20 hrs every Wednesday from October 21 to November 18, 2026.
It will arrive at Bina at 23:35 hrs, Rani Kamlapati at 02:00 hrs the next day and Itarsi at 03:35 hrs, finally reaching its destination, Hadapsar, at 19:30 hrs.
Similarly, Hadapsar-Prayagraj Special will depart from Hadapsar station at 22:40 hrs every Thursday from October 22 to November 19, 2026.
It will arrive at Itarsi at 12:20 hrs, Rani Kamlapati at 14:15 hrs and Bina at 16:45 hrs, finally reaching Prayagraj at 06:30 hrs the following day.
Stoppages
The train will stop at the following railway stations. They are Prayagraj, Shankargarh, Dabhaura, Manikpur, Chitrakoot Dham, Banda Junction, Mahoba, Khajuraho, Dariyaganj, Chhatarpur, Tikamgarh, Lalitpur, Bina, Rani Kamlapati, Itarsi, Bhusawal Junction, Manmad, Kopargaon, Belapur, Ahilyanagar, Daund Chord Line and Hadapsar.
The Indore-Subedarganj Special will now run every Saturday and Tuesday till November 28. In the return direction, Subedarganj-Indore Special (04169) will operate every Friday and Monday till November 27. The train will run via Ruthiyai, Guna and Shivpuri.
The service frequency for Bandra Terminus-Virangana Lakshmibai Jhansi Special (02200) has been extended to run every Saturday till November 28, while the return service (02199) will run every Thursday till November 26.
This train will pass through Chachoda-Binaganj, Ruthiyai, Guna and Shivpuri. Udhna-Prayagraj Special (04106) will ply every Friday and Monday till November 30, and the return service (04105 Prayagraj-Udhna) will run every Thursday and Sunday till November 29.