 ‘Pitru Paksha Special’ Train To Run Between Rani Kamlapati & Gaya; Check Dates, Timings
e-Paper Get App
HomeBhopal‘Pitru Paksha Special’ Train To Run Between Rani Kamlapati & Gaya; Check Dates, Timings

‘Pitru Paksha Special’ Train To Run Between Rani Kamlapati & Gaya; Check Dates, Timings

A 28-year-old Singrauli man, Arvind Pal, climbed an Airtel mobile tower after his wife left home without informing him. He demanded that she return and refused to come down. Police and villagers spent hours convincing him before safely bringing him down. A video of the incident shows him atop the tower, while a crowd gathered below and recorded the scene.

Staff ReporterUpdated: Friday, September 11, 2026, 04:43 PM IST
‘Pitru Paksha Special’ Train To Run Between Rani Kamlapati & Gaya; Check Dates, Timings
Representational Image

Bhopal (Madhya Pradesh): In view of the extra rush of pilgrims and passengers traveling to and from Gaya during the auspicious occasion of Pitru Paksha, the railway administration has decided to run a 'Pitru Paksha Special' train between Rani Kamlapati and Gaya. Train No. 01661/01662 (Rani Kamlapati–Gaya–Rani Kamlapati Pitru Paksha Special) will operate three trips in each direction. The operation of this special train will provide passengers with the added convenience of a comfortable and smooth rail journey to Gaya.

Passengers can plan their travel in advance and book reservations for this special train through railway reservation centers or the IRCTC online portal to ensure seat availability.

Rani Kamlapati–Gaya–Rani Kamlapati Pitru Paksha Special

Train No. 01661 (Rani Kamlapati–Gaya Pitru Paksha Special) will depart from Rani Kamlapati station at 15:20 hours on September 27, October 2, and October 7, 2026. This train will reach Gaya at 14:30 hrs, halting at Narmadapuram (16:34/16:36), Itarsi (17:05/17:25), Pipariya (18:13/18:15), Narsinghpur (19:38/19:40), Jabalpur (21:15/21:25), Sihora Road (21:50/21:52), Katni (00:10/00:15), Maihar (01:40/01:42), Satna (02:00/02:05), Manikpur (04:10/04:12), Prayagraj Chheoki (06:00/06:05), Mirzapur (08:18/08:20), Pandit Deen Dayal Upadhyaya (10:10/10:20), Bhabua Road (10:58/11:00), Sasaram (11:30/11:32), Dehri-on-Sone (11:50/11:52), and Anugraha Narayan Road (12:10/12:12).

Similarly, Train No. 01662 Gaya–Rani Kamlapati Pitru Paksha Special train will depart from Gaya station at 15:30 hrs on September 30, October 05, and October 10, 2026. This train will arrive at Rani Kamlapati at 16:15, halting at Anugraha Narayan Road (16:15/16:17), Dehri-on-Sone (16:32/16:34), Sasaram (16:50/16:52), Bhabua Road (17:23/17:25), Pandit Deen Dayal Upadhyaya (18:55/19:05), Mirzapur (20:43/20:45), Prayagraj Chheoki (22:15/22:20), Manikpur (01:30/01:32), Satna (03:25/03:30), Maihar (03:50/03:52), Katni (05:25/05:30), Sihora Road (07:20/07:22), Jabalpur (08:10/08:20), Narsinghpur (10:08/10:10), Pipariya (11:55/11:57), Itarsi (14:05/14:25), and Narmadapuram (14:43/14:45).

Read Also
RGPV Employee Booked For Duping Youths Of ₹18 Lakh On Job Promise In Bhopal
RGPV Employee Booked For Duping Youths Of ₹18 Lakh On Job Promise In Bhopal

Follow us on
Add FPJ As a
Trusted Source