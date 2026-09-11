‘Pitru Paksha Special’ Train To Run Between Rani Kamlapati & Gaya; Check Dates, Timings

Bhopal (Madhya Pradesh): In view of the extra rush of pilgrims and passengers traveling to and from Gaya during the auspicious occasion of Pitru Paksha, the railway administration has decided to run a 'Pitru Paksha Special' train between Rani Kamlapati and Gaya. Train No. 01661/01662 (Rani Kamlapati–Gaya–Rani Kamlapati Pitru Paksha Special) will operate three trips in each direction. The operation of this special train will provide passengers with the added convenience of a comfortable and smooth rail journey to Gaya.
Passengers can plan their travel in advance and book reservations for this special train through railway reservation centers or the IRCTC online portal to ensure seat availability.
Rani Kamlapati–Gaya–Rani Kamlapati Pitru Paksha Special
Train No. 01661 (Rani Kamlapati–Gaya Pitru Paksha Special) will depart from Rani Kamlapati station at 15:20 hours on September 27, October 2, and October 7, 2026. This train will reach Gaya at 14:30 hrs, halting at Narmadapuram (16:34/16:36), Itarsi (17:05/17:25), Pipariya (18:13/18:15), Narsinghpur (19:38/19:40), Jabalpur (21:15/21:25), Sihora Road (21:50/21:52), Katni (00:10/00:15), Maihar (01:40/01:42), Satna (02:00/02:05), Manikpur (04:10/04:12), Prayagraj Chheoki (06:00/06:05), Mirzapur (08:18/08:20), Pandit Deen Dayal Upadhyaya (10:10/10:20), Bhabua Road (10:58/11:00), Sasaram (11:30/11:32), Dehri-on-Sone (11:50/11:52), and Anugraha Narayan Road (12:10/12:12).
Similarly, Train No. 01662 Gaya–Rani Kamlapati Pitru Paksha Special train will depart from Gaya station at 15:30 hrs on September 30, October 05, and October 10, 2026. This train will arrive at Rani Kamlapati at 16:15, halting at Anugraha Narayan Road (16:15/16:17), Dehri-on-Sone (16:32/16:34), Sasaram (16:50/16:52), Bhabua Road (17:23/17:25), Pandit Deen Dayal Upadhyaya (18:55/19:05), Mirzapur (20:43/20:45), Prayagraj Chheoki (22:15/22:20), Manikpur (01:30/01:32), Satna (03:25/03:30), Maihar (03:50/03:52), Katni (05:25/05:30), Sihora Road (07:20/07:22), Jabalpur (08:10/08:20), Narsinghpur (10:08/10:10), Pipariya (11:55/11:57), Itarsi (14:05/14:25), and Narmadapuram (14:43/14:45).