MP News: Temporary Halt For 15 Train Pairs At Maihar Railway Station During Navratri

Bhopal (Madhya Pradesh): For the convenience of passengers during the upcoming Navratri festival, the Railway Administration has provided a temporary 5-minute halt for 15 pairs of trains passing through West Central Railway at Maihar station from March 19 to April 1.
List of trains
1) Train No 11055 Lokmanya Tilak Terminus-Gorakhpur Express will arrive/depart at Maihar station at 03:15 am/03:20 am from March 18 to March 30. Similarly, the arrival/departure time of train number 11056 Gorakhpur-Lokmanya Tilak Terminus Express at Maihar station will be 8:25 pm/8:30 pm from March 20 to April 1.
2) The arrival/departure time of train number 11059 Lokmanya Tilak Terminus-Chhapra Express at Maihar station will be 03:15 am/03:20 am from 19.03.2026 to 31.03.2026. Similarly, the arrival/departure time of train number 11060 Chhapra-Lokmanya Tilak Terminus Express at Maihar station will be 8:25 pm/8:30 pm from March 19 to March 30.
3) Train No 12669 Chennai-Chhapra Express will arrive/depart at Maihar station at 8:50 pm/8:55 pm from March 21 to March 30. Similarly, Train No. 12670 Chhapra-Chennai Express will arrive/depart at Maihar station at 07:25 pm/07:30 pm from March 18 to March 30.
4) Train No 19051 Valsad-Muzaffarpur Express will arrive/depart at Maihar station at 3:05 pm/3:10 pm from March 21 to March 28. Similarly, the arrival/departure time of train number 19052 Muzaffarpur-Valsad Express at Maihar station will be 11:40 am/11:45 am from March 23 to March 30.
5) The arrival/departure time of train number 11045 Chhatrapati Shahu Maharaj Terminus Kolhapur-Dhanbad Express at Maihar station will be 5:20 pm/5:25 pm from March 20 to March 27. Similarly, the arrival/departure time of train number 11046 Dhanbad-Shri Chhatrapati Shahu Maharaj Terminus Kolhapur Express at Maihar station will be 10:25 pm/10:30 pm from March 23 to March 30.
6) Train No. 15268 LLT-Raxaul Express will arrive/depart at Maihar station at 10:40 am/10:45 am from March 23 to March 30. Similarly, Train No. 15267 Raxaul-LLT Express will arrive/depart at Maihar station at 11:25 am/11:30 am from March 21 to March 29.
7) Train No. 18201 Durg-Navatanwa Express will arrive/depart at Maihar station at 05:35 am/05:40 am from March 18 to March 28. Similarly, the arrival/departure time of train number 18202 Navtanva-Durg Express at Maihar station is 1:55 pm/02:00 pm from March 20 to March 29.
8) The arrival/departure time of train number 11037 The Pune-Gorakhpur Express at Maihar station is at 11:05 am/11:10 am from March 19 to March 26. Similarly, the arrival/departure time of train number 11038, the Gorakhpur-Pune Express, at Maihar station is 04:20 am/04:25 am from March 21 to March 28.
9) Train No. 17610 Purna-Patna Express will arrive/depart at Maihar station at 10:40 am/10:45 am from March 19 to March 26. Similarly, Train No. 17609 Patna-Purna Express will arrive/depart at Maihar station at 5:15 pm/5:20 pm from March 21 to March 28.
10) Train No. 22103 Lokmanya Tilak Terminus-Ayodhya Cantt Express will arrive/depart at Maihar station at 06:45 am/06:50 am from March 23 to March 30. Similarly, the arrival/departure time of train number 22104 Ayodhya Cantt-Lokmanya Tilak Terminus Express at Maihar station will be 08:50 am/08:55 am from March 24 to March 31.
11) The arrival/departure time of train number 18610 Lokmanya Tilak Terminus-Ranchi Express at Maihar station will be 10:40 am/10:45 am from March 20 to March 27. Similarly, the arrival/departure time of train number 18609 Ranchi-Lokmanya Tilak Terminus Express at Maihar station will be 1:40 pm/1:45 pm from March 18 to March 25.
12) Train No. 22971 Bandra Terminus-Patna Express will arrive/depart at Maihar station at 3:05 pm/3:10 pm from March 23 to March 30. Similarly, Train No. 22972 Patna-Bandra Terminus Express will arrive/depart at Maihar station at 08:15 am/08:20 am from March 18 to March 30.
13) Train No. 22131 Pune-Varanasi Express will arrive/depart at Maihar station at 11:05 am/11:10 am from March 23 to March 30. Similarly, the arrival/departure time of train number 22132 Banaras-Pune Express at Maihar station will be 11:25 am/11:30 am from March 25 to April 1.
14) Arrival/departure time of train number 15647 Lokmanya Tilak Terminus-Guwahati Express at Maihar station will be 01:00 am/01:05 am from March 20 to March 27. Similarly, the arrival/departure time of train number 15648 Guwahati-Lokmanya Tilak Terminus Express at Maihar station will be 11:15 pm/11:20 pm from March 24 to March 31.
15) Train No. 19045 Surat-Chhapra Express will arrive/depart at Maihar station at 02:00 am/02:05 am from March 18 to March 30. Similarly, Train No. 19046 Chhapra-Surat Express will arrive/depart at Maihar station at 10:40 pm/10:45 pm from March 20 to April 1.